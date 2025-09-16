SUSCRÍBETE
Los descargos de Ximena Rincón tras fallo del Tricel que la excluyó de senatoriales: “Se trata de ganar por secretaría”

La senadora cargó contra sus pares Paulina Vodanovic y Francisco Huenchumilla, timoneles del PS y la DC, respectivamente. “No tuvieron el coraje de poner su nombre en la impugnación”, acusó.

Alonso VatelPor 
Alonso Vatel

La senadora Ximena Rincón se refirió esta mañana al fallo del Tricel que la dejó fuera de la competencia senatorial por el Maule, luego que el tribunal electoral acogiera un requerimiento presentado por el oficialismo y la DC.

“Nosotros no vamos a ir a cortes internacionales ni vamos a perseguir dar vuelta un fallo que no compartimos, pero que respetamos”, afirmó la parlamentaria, diferenciándose de la postura que tomó el PC tras el fallo que sacó de carrera a Daniel Jadue.

Pese a esto, Rincón planteó que la decisión del Tricel establece “un precedente complejo para la democracia” y cargó contra sus pares Paulina Vodanovic y Francisco Huenchumilla, timoneles del PS y la DC, respectivamente.

“No tuvieron el coraje de poner su nombre en la impugnación”, acusó.

En su alocución, la senadora estuvo flanqueada por los presidentes de los partidos de Chile Vamos, Guillermo Ramírez (UDI), Rodrigo Galilea (RN) y Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli). También la acompañó la vocera de la campaña de Evelyn Matthei, Paula Daza, y el secretario general de Demócratas, Carlos Maldonado.

Los presentes remarcaron su respeto al fallo pese a su desacuerdo con él.

Ximena RincónDemócratasTricelTribunal ElectoralTribunal Calificador de EleccionesParlamentariasElecciones

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Estos son los horarios de los supermercados y malls para la semana de Fiestas Patrias

Temblor hoy, martes 16 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

