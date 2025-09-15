SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Los argumentos del Tricel para inhabilitar la candidatura de Ximena Rincón

Esta jornada, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) acogió el recurso presentado por los partidos del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC) en contra de la reelección de la senadora por el Maule Ximena Rincón (Demócratas), quien buscaba un tercer periodo en la Cámara Alta.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
Edwin Navarro/Aton Chile EDWIN NAVARRO/ATON CHILE

A inicios de septiembre, se conoció que los partidos del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC) recurrieron ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) en contra de la reelección de la senadora por el Maule Ximena Rincón (Demócratas), quien buscaba un tercer periodo en el Senado como representante de esa región.

Esto, en base al artículo 51 de la Constitución Política de la República, al señalar que Rincón ha ocupado un escaño en la Cámara Alta por dos períodos consecutivos (2010-2018 y 2018-2026), por lo que -afirmaban los recurrentes-, no podía repostular nuevamente al cargo, tal y como lo estableció la reforma constitucional de 2020.

Sin embargo, la senadora demócrata basaba su defensa en que no completó su primer período como legisladora, ya que el 11 de marzo de 2014 fue nombrada por la Presidenta Michelle Bachelet como ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), cargo que ejerció hasta el 11 de mayo de 2015.

En este marco, el Tricel -por tres votos contra dos- revocó la decisión del Servicio Electoral (Servel) que aceptaba la candidatura de la presidenta del partido Demócratas para las elecciones generales de noviembre próximo.

Esto, tras acoger el recurso ingresado por el abogado Gabriel Osorio en representación del pacto oficialista.

Así, el tribunal destaca en su sentencia que Rincón, al haber iniciado un primer período senatorial el 11 de marzo de 2010, el que cesó por su nombramiento como ministra de la Segpres el 11 de marzo de 2014, ejerció el cargo por más de la mitad de su periodo.

Y, en este sentido, la Constitución señala que “se entenderá que los diputados y senadores han ejercido su cargo durante un período cuando han cumplido más de la mitad de su mandato”.

De esta forma, el Tricel confirmó que “actualmente la senadora se encuentra postulando para un tercer período, hallándose precisamente dentro del supuesto que el artículo 51 de la Carta Fundamental prohíbe, razón por la cual su candidatura no puede ser aceptada”.

Los detalles del fallo

En detalle, el fallo del Tricel parte relevando que “el mandato de los senadores dura 8 años y se debe computar desde las 00:00 horas del día 11 de marzo y hasta la medianoche del día 10 de marzo del octavo año contando desde su inicio”.

Agrega que para determinar si Rincón ocupó el cargo por más de la mitad del mandato, se debe recurrir al Código Civil, que en su artículo 4 establece el principio de especialidad de la ley, que releva que “las disposiciones de los Códigos de Comercio, Minería, Militar y demás leyes especiales se aplicarán con preferencia a las del Código Civil”.

Así, el Tricel releva que el cuerpo legal que prevalece es la Ley Orgánica Constitucional (Ley N°18.918), que en su artículo 5° señala: “El Congreso Nacional deberá instalarse el día 11 de marzo siguiente a una elección de senadores y diputados. Se entenderá instalado el Congreso Nacional luego de la investidura de la mayoría de los miembros de cada Cámara y de que hayan sido elegidos los integrantes de las respectivas mesas. La investidura de los senadores o diputados se hará mediante juramento o promesa, de acuerdo con el procedimiento que establezcan los reglamentos de las Cámaras, y desde ese momento se considerarán en ejercicio”.

Al respecto, agrega que el artículo 6° del mismo cuerpo normativo, sostiene que “cada período de sesiones del Congreso se extenderá entre el 11 de marzo de cada año y el 10 de marzo del año siguiente”.

Así, el Tricel sostiene que “la interpretación armónica de los preceptos anteriores permite entender las razones por las cuales debe estimarse que el período de 8 años de los senadores, o en su caso de la mitad del mandato según reza el artículo 51 inciso tercero de la Constitución, comienza el día 11 de marzo y culmina el 10 de marzo del último año de ejercicio, o del transcurso de la mitad del mandato”.

Agrega que “en consecuencia, el correcto sentido y alcance que corresponde atribuir a las normas anteriormente citadas, implica entender que el período senatorial debe computarse desde el 11 de marzo del año N°1 de ejercicio, hasta el 10 de marzo del año N°8 de ejercicio, o en su caso del año N°4, única manera posible de dar aplicación práctica y armónica a todos los preceptos ya transcritos”.

“Lo anterior implica que la mitad del mandato, en los términos del artículo 51 inciso tercero de la Carta Fundamental, se debe estimar cumplida el día 10 de marzo del año N°4 de ejercicio", añade la resolución del tribunal.

Así, releva que lo anterior “trae como consecuencia que la candidata señora Rincón, al haber iniciado un primer período senatorial el día 11 de marzo de 2010, el cual cesó por su nombramiento como Ministra de Estado el 11 de marzo de 2014, ejerció el cargo parlamentario por más de la mitad de su periodo, actividad que se manifestó incluso en su asistencia a la instalación de la nueva Cámara y su votación en la elección de la mesa respectiva, durante esta última jornada”.

Considerando el análisis en su conjunto, el Tribunal resolvió que “actualmente la senadora se encuentra postulando para un tercer período, hallándose precisamente dentro del supuesto que el artículo 51 de la Carta Fundamental prohíbe, razón por la cual su candidatura no puede ser aceptada y la reclamación debe acogerse”.

Más sobre:TricelXimena RincónSenadocandidaturafallo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cómo se rebaraja el Maule sin Rincón en la carrera por el Senado

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Informe de LyD detecta que en 2024 se gastaron más de US$23 mil millones en financiar programas públicos con deficiencias

Presupuesto 2026: Dipres se reunirá esta semana con gobernadores regionales

Banco de Chile es el mayor acreedor en proceso de quiebra de emblemático bar cervecero de Ñuñoa

Dichos de Monsalve por ausencia de protocolos para escoltas de la PDI revive debate por resguardo de autoridades

Lo más leído

1.
Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

2.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

3.
Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

Reaparición de Monsalve revela contradicciones tras su salida del gobierno e incomoda a La Moneda

4.
Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

5.
Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”

Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Servicios

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Cuándo es la Parada Militar y dónde ver el desfile en TV y streaming

Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias

Anuncian reforzamiento de recorridos del transporte público cercanos a las fondas en Fiestas Patrias

Cómo se rebaraja el Maule sin Rincón en la carrera por el Senado
Chile

Cómo se rebaraja el Maule sin Rincón en la carrera por el Senado

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Los argumentos del Tricel para inhabilitar la candidatura de Ximena Rincón

Presupuesto 2026: Dipres se reunirá esta semana con gobernadores regionales
Negocios

Presupuesto 2026: Dipres se reunirá esta semana con gobernadores regionales

Banco de Chile es el mayor acreedor en proceso de quiebra de emblemático bar cervecero de Ñuñoa

Informe de LyD detecta que en 2024 se gastaron más de US$23 mil millones en financiar programas públicos con deficiencias

Descubren un nuevo y adorable pez en las aguas profundas: así se ve
Tendencias

Descubren un nuevo y adorable pez en las aguas profundas: así se ve

“Era un niño bastante tranquilo”: los relatos de los vecinos de Tyler Robinson, el presunto asesino de Charlie Kirk

Quién es Owen Cooper, el actor de Adolescencia y el más joven en ganar un premio Emmy

El otro Mundial de Clubes: la Champions League sube el telón con una marcada hegemonía económica de los ingleses
El Deportivo

El otro Mundial de Clubes: la Champions League sube el telón con una marcada hegemonía económica de los ingleses

Marcelo Salas se lleva a un histórico de Colo Colo: Deportes Temuco oficializa a Arturo Sanhueza como entrenador

Tragedia en el deporte: fallece seleccionado italiano de esquí tras grave accidente en La Parva

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago
Finde

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Alejandro ‘Buffy’ Barros, de Tomás Va a Morir, revela que padece grave enfermedad: “Quizás no llegue a los 90 años”
Cultura y entretención

Alejandro ‘Buffy’ Barros, de Tomás Va a Morir, revela que padece grave enfermedad: “Quizás no llegue a los 90 años”

HBO Max estrena The Paper, del universo de The Office: ve el trailer aquí

Hollywood versus Netanyahu: el boicot impulsado por el cine contra Israel (y su capítulo chileno)

El esquivo perfil de Tyler Robinson, el sospechoso de la muerte de Charlie Kirk
Mundo

El esquivo perfil de Tyler Robinson, el sospechoso de la muerte de Charlie Kirk

Trump afirma que EE.UU. desbarató otra lancha que transportaba drogas desde Venezuela

Polonia anuncia el derribo de un dron que sobrevolaba edificios gubernamentales en Varsovia

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse