Política

La dura embestida de Rincón contra Vodanovic tras fallo del Tricel que la dejó fuera de carrera senatorial por El Maule

La timonel de Demócratas acusó que la senadora socialista "no tuvo el coraje de poner su nombre en la impugnación y delegó su nombre a Gabriel Osorio" y que con esto "ella logra no tener competencia fuerte en la elección".

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
Ximena Rincón / Paulina Vodanovic

No se guardó nada. La mañana de este martes Ximena Rincón embistió con todo en contra de la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, tras el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que rechazó su candidatura senatorial por El Maule para las elecciones de noviembre.

Lo hizo en un punto de prensa en medio de una actividad de la candidatura presidencial de Evelyn Matthei en el contexto de Fiestas Patrias, y en la que estuvo acompañada de los timoneles de Chile Vamos, Guillermo Ramírez (UDI), Rodrigo Galilea (RN) y Juan Manuel Santa Cruz (Evópoli), además de Paula Daza y Carlos maldonado.

Ahí, Rincón descartó apelar a la resolución del Tricel: “No vamos a ir a cortes internacionales ni vamos a perseguir dar vuelta un fallo que no compartimos, pero que respetamos”.

La timonel de Demócratas apuntó -en lo que se entiende como referencia al caso de Daniel Jadue- que “aquí no se necesitaba empatar, simplemente se necesitaba respetar las normas constitucionales y legales”.

“Sin lugar a duda, este fallo sienta un precedente complejo para la democracia, pero también complejo desde el punto de vista de las normas y el cumplimiento de plazos en el ordenamiento jurídico de nuestro país”, remarcó.

Fue en ese punto que Rincón arremetió contra la senadora Vodanovic, que también compite en la senatorial por El Maule, al señalar que “se trata de ganar por secretaría lo que no se es capaz de ganar en los votos”.

Fue ayer lunes por la tarde que el Tricel -por tres votos contra dos- revocó la decisión del Servicio Electoral (Servel) que aceptaba la candidatura de la parlamentaria ex-DC, que pretendía competir por un tercer periodo. Esto, tras acoger el recurso ingresado por el abogado Gabriel Osorio en representación del pacto oficialista.

En concreto, el fallo del Tricel, adoptado por los ministros Arturo Prado, María Cristina Gajardo y Gabriel Ascencio, revocó la candidatura de Rincón basándose en el argumento de que habría excedido los dos períodos consecutivos permitidos por el artículo 51 de la Constitución, considerando incluso su tiempo parcial como senadora antes de asumir como ministra de Estado en 2014.

En su declaración, Rincón además deslizó un cuestionamiento a la manera en que la timonel socialista llegó al Senado, por el cupo de Álvaro Elizalde -actual ministro del Interior- cuando entró al gobierno en 2023.

“Aquí yo no llegué a la senatoría porque un colega mío fuera nombrado ministro de Estado. Y creo que es importante entender que con este fallo y con esta acción se le quita la posibilidad a hombres y mujeres de El Maule de poder decidir”, enfatizó.

Y luego lanzó: “Decirles a mis colegas que no tuvieron el coraje de poner su nombre en la impugnación, y me refiero a la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, que compite en El Maule, y a mi colega y ex camarada de partido, Francisco Huenchumilla, que compite en La Araucanía, que en la vida hay que tener coraje y poner la cara, y no esconderse con un mandato detrás de un abogado, que en este caso es el abogado del ministro del Interior, Álvaro Elizalde”.

Luego, tras ser requerida para profundizar sus dichos contra la timonel PS, señaló: “No es una acusación, es una afirmación. Ella logra con la impugnación y con el fallo del Tricel no tener competencia fuerte en la elección.

Para luego reiterar: “Yo le quiero decir a ella que primero no tuvo el coraje de poner su nombre en la impugnación y delegó su nombre a Gabriel Osorio, abogado de Álvaro Elizalde”.

