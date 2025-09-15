Comando de Jara adhiere postura de candidata por inhabilitación de Jadue: “Respetamos los fallos que se toman en ámbito judicial”

Los diputados Tomás Hirsch (AH) y Gael Yeomans (FA), voceros del comando de la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara (PC), suscribieron la postura de la candidata presidencial esta mañana sobre la exclusión del padrón de Daniel Jadue (PC).

“No forman parte de nuestro comando estar opinando respecto a los fallos” afirmó Hirsch sobre la decisión del Tricel de inhabilitar al exalcalde de Recoleta de poder participar en las elecciones de noviembre.

La postura de Jara y su comando se desmarcan de la del Partido Comunista, colectividad que no descartó acudir a instancias internacionales en apoyo de Jadue, quien acusó un “sesgo político” del tribunal electoral.