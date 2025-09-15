“No hay ninguna contradicción”: Bárbara Figueroa desdramatiza las diferencias entre el PC y Jara respecto a Jadue

La secretaria general del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa, este lunes desdramatizó las diferencias entre el PC y la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, respecto al rechazo de la candidatura de Daniel Jadue por la diputación del distrito 9 debido a su calidad de acusado por el caso Farmacias Populares.

Mientras que en la colectividad cuestionaron la resolución del Tribunal Calificador de Elecciones, la abanderada defendió la potestad del organismo y recalcó: “Me parecía mucho más aconsejable que (Jadue) se dedicara a su defensa”.

Ante esto, Figueroa –quien también es integrante del comando de Jara– señaló que “no hay ninguna contradicción” en las posturas y sostuvo que la aspirante a La Moneda no tiene que hacerse cargo de un debate a nivel partidario.

Previo a ingresar al comando, la secretaria del PC reiteró: “Es absolutamente lógico que ella planteara el punto, por lo tanto, nos parece que aquí no hay que construir polémicas donde no existen. Este ha sido un punto latamente conversado, insistir en que este es un debate con la candidata es no hacerse cargo de que lo que hoy día ocurre: que la derecha no quiere competencia y por la vía administrativa está tratando de bajar una candidatura”.

En ese sentido, concluyó: “No hay en esto ningún debate que involucre a nuestro sector ni mucho menos a nuestra candidata, quienes hicieron la presentación al Tribunal Electoral fue la derecha, son ellos los que tienen que hablar".

Figueroa ha sido una de las voces defensoras de la candidatura de Jadue, en la dominical entrevista con radio Nuevo Mundo, acusó al timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, de liderar una “artimaña” para despejar la competencia en el distrito 9 por vías administrativas.

Asimismo, argumentó que el fallo dividido del Tricel (3 votos a favor, dos en contra) demuestra que algunos ministros no consideraban que la calidad de acusado de Jadue fuera una “argumentación suficiente para eliminarlo del padrón electoral”