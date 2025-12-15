Bellolio dice que actual gobierno entró con “soberbia” y plantea que Kast “no puede hacer lo que hizo el FA, ni Milei”

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, felicitó el triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial y señaló que la votación “es otra ratificación, que la verdadera división que se está dando hasta ahora en términos políticos es más bien la del apruebo-rechazo”.

En el programa de streaming Desde la Redacción, de La Tercera, el jefe comunal analizó los resultados de la elección que se llevó a cabo este domingo, donde indicó que “ el triunfo de ayer es de una contundencia impresionante. Son dos millones de votos de diferencia entre José Antonio Kast y la candidata al Partido Comunista (Jeannette Jara)”.

“Es otra ratificación que la verdadera división que se está dando hasta ahora en términos políticos es más bien la del apruebo-rechazo, que significó la condena de una muy mala idea de parte de este Gobierno, que entró con una soberbia y una prepotencia brutal, y cuyo antídoto fue justamente en ese rechazo”, planteó Bellolio.

En esa línea, el alcalde de Providencia comparó la actitud del José Antonio Kast señalando que “desde el día siguiente de pasar él a segunda vuelta, entiende que no puede hacer lo que hizo el Frente Amplio, que no puede entrar con la prepotencia de decir que nosotros, simplemente por el hecho de estar, las cosas van a pasar”.

Añadiendo que “ es algo muy similar a lo que hizo Milei (presidente argentino), o están conmigo o están contra mí ” e indicó que era una “buena noticia” que el presidente electo no lo haya hecho de ese modo.

Junto con ello, el alcalde de Providencia mencionó que “ lo que sí está por verse es qué tipo de oposición va a ser hoy día el actual Gobierno más sus propios parlamentarios que acaban de ganar, en esta dinámica en la cual algunos que fueron los más performáticos, si es que esa fórmula ellos van a considerar que es la que más les va a gustar, es la que más les va a gustar, más premia, y, por tanto, es la manera en la cual se van a comportar hacia adelante”.

