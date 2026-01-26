Bilaterales entre ministros de Boric y Kast se concretarán en febrero

En el Palacio de La Moneda se reunió la jornada de este lunes el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, con su sucesor, Claudio Alvarado. La cita es el puntapié de una serie de reuniones que sostendrán los ministros de Gabriel Boric con los futuros titulares de cartera que asumirán el 11 de marzo, en la administración de José Antonio Kast.

Tras el encuentro, Elizalde confirmó que tanto él como los demás ministros comenzarán a concretar sus respectivas reuniones en febrero, puesto que adjuntarán la información correspondiente a cada cartera hasta el 31 de enero.

“El futuro Ministro Alvarado me planteó la importancia de que la información fuera lo más próxima al 11 de marzo, que es la fecha del cambio de gobierno, por eso en una primera etapa la información va a estar actualizada al 31 de enero, y eso significa que en febrero deberán realizarse ya todas las reuniones con toda la información a la vista”, señaló el ministro.

No obstante, Elizalde aseguró que la información de cada cartera se seguirá actualizando para tener un compilado de la administración hasta el 10 de marzo. De esa forma, se espera traspasar los cargos con los detalles bien actualizados.

Lo conversado

Elizalde explicó que en la reunión conversó con su sucesor sobre el “diseño y la coordinación respecto al traspaso de mando general del gobierno, que se va a implementar a través de las bilaterales que van a llevar adelante los distintos secretarios y secretarias de Estado”.

Además, abordaron temas de contingencia, particularmente los relacionados a los incendios que afectaron a las regiones de Ñuble y Biobío.

El ministro detalló que conversaron sobre “la coordinación para enfrentar la emergencia (…) porque obviamente eso requiere una mirada que transciende el mandato del actual gobierno y es necesario tener todas las coordinaciones para que la respuesta del Estado sea la mejor".

En virtud de ello, los temas que conciernen concretamente la cartera de Interior, serán abordados en otra reunión, la que se debería concretar en febrero.