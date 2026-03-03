SUSCRÍBETE
    Política

    Boric acusa a Kast de “empañar” el traspaso de mando y lo emplaza a retomar bilaterales

    Adicionalmente, el Jefe de Estado invitó al presidente electo a dar rápidamente por superado "este ingrato episodio".

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Santiago, 3 de marzo de 2026. El Presidente Gabriel Boric habla con la prensa luego de la interrumpida reunión privada con el presidente electo, José Antonio Kast. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Luego de la frustrada bilateral entre el Presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast de esta mañana, y las recriminaciones cruzadas que le siguieron, el Mandatario volvió a arremeter contra su sucesor acusándolo de “empañar” el traspaso de mando.

    “Lamento profundamente que el presidente electo, José Antonio Kast, haya tomado la decisión de empañar la sana y orgullosa tradición republicana de realizar un traspaso de mando que ponga en el centro la continuidad del Estado y el bienestar de las chilenas y chilenos”, sostuvo Boric a través de X.

    Junto con abogar por que el país tenga autoridades que “estén a la altura de lo que se les encomienda”, Boric aseveró que desea retomar las bilaterales a las que Kast puso fin. “Reitero mi disposición y de todo mi gobierno de continuar las conversaciones acordadas de traspaso con temas tan importantes como políticas de infancia, hacienda, comisión de Paz y Entendimiento, migración y todo el que sea necesario”, transmitió.

    Avancemos juntos por Chile, y demos rápidamente por superado este ingrato episodio que no le hace bien a nuestro país ni a su gente. Nuestra mano está tendida”, zanjó.

    Una reunión de 22 minutos y bilaterales canceladas

    Desde antes de la cita entre Boric y Kast de esta mañana, había trascendido que uno de los principales tópicos a tratar sería justamente uno de los que ha causado mayor revuelo en los últimos días por sus ribetes diplomáticos y geopolíticos: el cable submarino que uniría Valparaíso y Hong Kong, cuya concesión fue otorgada y luego anulada por el gobierno a la empresa China Mobile.

    Más allá de las sanciones que Estados Unidos impuso a tres funcionarios de gobierno, entre ellos el ministro de Transportes, el asunto generó un cruce entre la administración entrante y la saliente. Previo a la reunión, desde el entorno de Kast acusaron falta de transparencia sobre este tema y criticaron no haber sido informados. El Presidente, en tanto, ayer sostuvo que sí le transmitió este asunto a Kast, incluso antes de que se conocieran las represalias de Estados Unidos. Esto último fue negado por el futuro ministro del Interior de Kast, Claudio Alvarado (UDI), ayer por la tarde.

    Aun así, la reunión de hoy se anticipaba extensa. No obstante, 22 minutos después, Boric dijo a la prensa que ésta había terminado luego de que Kast le exigiera retractarse de sus últimos dichos. “Como eso es falso, y no lo voy a hacer, (Kast) decidió que las siguientes bilaterales no sucedieran”, dijo el Mandatario. Con posterioridad, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), aseguró que fue el 18 de febrero que se produjo el llamado aludido por el Presidente, en el que le comunicó el asunto del cable chino, y que el propio Kast reconoció hoy que ese contacto tuvo lugar.

    En una declaración posterior, a eso de las 11.00 horas en la Oficina del Presidente Electo (OPE), Kast hizo hincapié en que lo que le transmitió Boric fue “una enunciación” y no información acabada. Además, oficializó el fin de las bilaterales entre ministros.

