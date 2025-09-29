SUSCRÍBETE
Política

Boric inaugura nuevo Centro de Salud Mental en Maipú y recuerda su internación voluntaria en un hospital psiquiátrico

El Mandatario hizo una reflexión en torno a este tipo de situaciones y planteó que "el solo hecho de decirlo como que provoca escozor, como si fuera un tabú, como si es algo que no se puede decir porque te inhabilita frente al resto".

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
Presidente Gabriel Boric.

En el marco de la inauguración del nuevo Centro de Salud Mental Comunitario Lo Errázuriz, en Maipú, el Presidente Gabriel Boric recordó la vez en que se sometió a una internación voluntaria en un hospital psiquiátrico.

El Mandatario rememoró este episodio mientras hacía una reflexión en torno a la salud mental y cómo son percibidas estas dolencias por parte de la sociedad.

“Durante mucho tiempo, el tema de la salud mental se ha vivido en silencio, con estigmas, de manera prejuiciosa, siendo que es parte esencial de la salud integral de toda la población”, dijo.

Y luego agregó: “Piénsenlo de esta manera. Si alguien está, no sé, haciendo deporte y se fractura y se va a operar, lo cuenta sin ningún problema. Si alguien incluso tiene un cáncer y tiene que someterse a tratamiento con dolor, con dificultad, también lo cuenta. Pero si alguien estuvo internado en un hospital psiquiátrico, como yo, que estuve internado tres semanas en un hospital psiquiátrico voluntariamente, el solo hecho de decirlo como que provoca escozor, como si fuera un tabú, como si es algo que no se puede decir porque te inhabilita frente al resto”.

El Jefe de Estado se manifestó contrario a esas creencias, al señalar que “las dolencias vinculadas a la salud mental, de partida se pueden recuperar, y eso es lo que demuestra este Cosam”.

El hecho al que se remontó Boric ocurrió en 2018, cuando era diputado por Magallanes. Según contó él mismo a través de Instagram en esa ocasión, se internó de manera voluntaria en el Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Chile, debido al trastorno obsesivo compulsivo que padece.

“Desde chico fui diagnosticado con un Trastorno Obsesivo Compulsivo que durante muchos años naturalicé y mantuve a raya a punta de tratamientos intermitentes. La presión de la pega, sumado a mi irresponsabilidad de no tratar este tema con seriedad hizo que el TOC interfiriera mi vida cotidiana”, relató esa vez.

Más sobre:Gabriel BoricSalud mentalMaipúHospital Psiquiátrico

