Boris Barrera (PC): “Cuando el Presidente dice que hay que revisar el gobierno de la Unidad Popular, cae en el argumento de la derecha de justificar el golpe de Estado”

A menos de tres meses de la conmemoración de los 50 años del Golpe militar, en el Partido Comunista (PC) se mantiene latente una sensación de inquietud por la forma en que el gobierno del Presidente Gabriel Boric conmemorará esta fecha.

Así lo señala el diputado del PC Boris Barrera, quien cree que aparte de poner énfasis en la memoria, La Moneda debiese apoyar una serie de proyectos legislativos que apuntan a materializar el “nunca más”.

¿Existe un cierto grado de disconformidad en su partido con la actitud del gobierno ante esta conmemoración?

No sé si llamarlo disconformidad. El problema es que han salido tantas declaraciones, principalmente de la derecha, que fue parte de los que impulsaron este golpe cívico militar, en que tratan de justificarlo. Entonces, creo que hay que ser cuidadoso cuando desde nuestro sector hacemos declaraciones que pueden reafirmar estos cuestionamientos. Por ejemplo, cuando el Presidente dice que hay que revisar lo ocurrido. Si su intención no fue justificar el golpe, debiera aclararlo.

¿En qué sentido?

O sea, una cosa es lo que él trata de decir y lo otro es lo que se entendió. Lo que se entiende a veces con declaraciones como esa, es caer justamente en la justificación que está haciendo la derecha. Cuando el Presidente da una declaración que dice que hay que revisar el gobierno de la Unidad Popular y nos invita a leer unos libros que hacen justamente eso, creo que cae en el mismo argumento de la derecha, que es justificar el Golpe de Estado. Creo que eso no es correcto. Se podría invitar a leer el informe Church (elaborado por un grupo de senadores estadounidenses).

¿Cuál debería ser a su juicio la línea –y el tono- del gobierno?

Creo que no debiera solo enmarcarse en el ámbito cultural y en rescatar la memoria. Eso es bueno, pero creo que debieran abarcarse muchas más actividades desde el punto de vista legislativo. Aquí en el Congreso hay varias iniciativas, por ejemplo, la que presentó nuestra bancada sobre el negacionismo. Hay dos proyectos que están en el Senado hace mucho tiempo: el que tipifica la desaparición forzada y el que busca levantar el secreto de los datos del Informe Valech. Creo que ponerles urgencia a esos proyectos sería una señal importante.

¿Ve como un riesgo que el ejercicio de la memoria le quite protagonismo al futuro?

No, yo creo que el tema de la memoria con el futuro no son dicotómicos, no son cosas contrapuestas. Para tener una mirada de futuro, hay que recordar lo que pasó. Pero no basta con recordar, no basta con mantener la memoria. Hay que tomar medidas para que esto no vuelva a suceder nunca más. Tipificar el negacionismo es una medida muy importante para que esto no se vuelva a repetir, por ejemplo.

¿Esperaría que el gobierno apoye ciertas iniciativas que se propongan dentro del Congreso?

Exactamente, es lo que esperamos. De hecho, nosotros ya estamos coordinando algunas reuniones con el Ejecutivo, con el ministro de Justicia, de Culturas, con el jefe de gabinete del Presidente, para conversar sobre estos temas y no quedarnos solamente con lo relacionado a la memoria -que sin duda es importante-, sino que veamos cómo lo relacionamos con una mirada de futuro, tomando medidas para que estas cosas no vuelvan a suceder. Sobre proyectos como el relativo a la tipificación forzada, no hay voluntad de tramitarlo tal vez. Por eso es que es importante que el gobierno dé una señal y pueda colocarle urgencia.

La oposición ha dicho que en esta fecha se debiese explicar lo que pasó antes del Golpe, durante el gobierno de la Unidad Popular. ¿Qué le parece?

Eso justamente es tomar una posición que justifica la violación a los derechos humanos. Lo que hay que colocar en el centro es que estamos conmemorando 50 años de un Golpe de Estado. Es algo que no tiene justificación alguna. Lo que vino después, la serie de violaciones a los derechos humanos, yo creo que son tal vez comparables con el holocausto nazi.

Desde algunos partidos oficialistas han mencionado que la coordinación con el gobierno en este tema ha sido lenta. ¿Comparte aquello?

No conozco mucho sobre la coordinación que han tenido con el gobierno. Pero sí, estamos a menos de tres meses y es importante ir informando lo que se está haciendo. Se han rescatado sitios de memoria por parte de Bienes Nacionales, hay recursos para recuperar otros, está el Plan de Búsqueda que anunció Justicia. Se podría colocar un poquito más de celeridad y de información.

¿Y qué tan involucrada debiese estar la oposición en los planes de conmemoración?

Tienen que involucrarse todos, independientemente de su posición política, ojalá sin negar lo que pasó, sin intentar instalar un relato distinto que justifique tanta barbarie que partió desde ese día.

¿Qué le parece que la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia (Partido Republicano), haya evitado referirse a la figura de Augusto Pinochet argumentando que ella nació en 1992?

No sé si necesite algún comentario eso... Está en la historia de Chile, cualquiera puede leer y opinar. Me imagino que ella debe ser cristiana. ¿Cómo cristiana está dispuesta a hablar de Jesús?