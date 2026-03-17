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    Cámara de Diputados realiza primera sesión del 2026, establece horarios de sesiones y miembros de sus comisiones permanentes

    La conformación de los cómites parlamentarios fue aprobada con un total de 95 votos a favor y 54 en contra. Durante las sesiones de la tarde se determinarán los presidentes de aquellas instancias.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Valparaiso, 17 marzo 2026 Parlamentarios durante la sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La mañana de este martes se desarrolló la primera sesión de la Cámara de Diputados correspondiente al 2026, con la llegada de nuevos parlamentarios al hemiciclo.

    El presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri (UDI), dio inicio a la sesión estableciendo los horarios en que se desarrollarían las sesiones ordinarias. En ese aspecto, se propuso que se mantuviera el tiempo normal que se suele utilizar en la Cámara.

    Valparaiso, 17 marzo 2026 Jorge Alessandri, Felipe Camano y Ximena Ossandon durante la sesion de la Camara de Diputados Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Así las cosas, se dispuso que los lunes entre las 17 y 19 horas se estableciera el orden del día y tiempo de votaciones.

    Para el martes entre las 10 y las 14 horas se definió el período para desarrollar el orden del día, solicitud de acuerdo y resolución, tiempo de votación y medio tiempo de incidentes.

    Finalmente, el miércoles se ofreció el período entre las 10 y las 14 horas para el orden del día, solicitud de acuerdo y resolución, tiempo de votación y medio tiempo de incidentes.

    Aunque en un principio se tuvo que suspender la sesión para que todos los diputados se pudieran enrolar al sistema electrónico y pudieran ejercer su voto. Finalmente solucionado este problema se aprobaron estos horarios por 145 a favor, 2 votos en contra y 1 abstención.

    Horarios de comisiones

    Tras ello, Alessandri detalló los horarios en que se desarrollarían las diversas comisiones.

    El lunes entre las 14:50 y las 16:50 trabajarán las siguientes comisiones: Familia, Zonas Extremas y Antártica Chilena, Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación; Recursos Hídricos y Desertificación; Seguridad Ciudadana; Cultura, Artes y Comunicaciones; y Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

    El martes entre 15:00 y 17:00 operarían las comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; Hacienda; Deportes y Recreación; Educación; Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización; Agricultura Silvicultura y Desarrollo Rural; y Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.

    Esa misma jornada, entre 17:30 y 19:30 horas, funcionarían las comisiones de Salud; Defensa Nacional; Economía, Fomento, Empresas, Consumidores y Turismo; Trabajo y Seguridad Social; Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones; Emergencia, Desastres y Bomberos; y Personas Mayores y Discapacidad.

    Finalmente, el miércoles entre 15:00 y 17:00 horas sesionarían las siguientes comisiones: Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento; Hacienda; Minería y Energía; Vivienda Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales; Pesca Acuicultura e Intereses Marítimos; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Mujeres y Equidad de Género; y Derechos Humanos y Pueblos Originarios.

    Estos tiempos se aprobaron de manera unánime.

    Miembros de las comisiones

    Durante la sesión, también se establecieron los miembros de cada una de las comisiones.

    Comisión de Gobierno: Ross (REP), Riquelme (REP), Carter (REP), Coloma (UDI), Olavarría (UDI), Mora (RN), Tello (FA), Olivares (PDG), Valenzuela (PS), Parra (PPD), Pinilla (DC), Jofre (PNL) y Pérez (Evópoli).

    Comisión de Relaciones Exteriores: Del Real (REP), Schubert (REP), Araya (REP), Martínez (UDI), Ramírez (UDI), Beltrán (RN), Ñanco (FA), Parisi (PDG), Pizarro (PC), Venegas (PS), Soto (PPD), Díaz (DC) y Muñoz (PSC).

    Constitución: Sánchez (REP), J. A. Kast (REP), Irarrázaval (REP), Cretton (UDI), Hube (UDI), Ossandón (RN), Orrego (RN), Fries (FA), Jiles (PDG), Barraza (PC), Ilabaca (PS), Montalva (PPD) y Mulet (Frevs).

    Educación: Becerra (REP), Vergara (REP), Charpentier (REP), Bobadilla (UDI), Neumann (UDI), Pardo (RN), Emilia Schneider (FA), Cristián Contreras (PDG), Daniela Serrano (PC), Juan Santana (PS), Héctor Barría (DC), Germán Verdugo (PNL) y Sara Concha (PSC).

    Hacienda: Agustín Romero (REP), Ugarte (REP), Meza (REP), Alessandri (UDI), Weisse (UDI), Schalper (RN), Durán (RN), Brito (FA), Valenzuela (PDG), Barrera (PC), Zamorano (PPD), Castillo (PDG) y Karlezi (PNL).

    Deportes: Zamora (REP), Moreno (REP), Sulantay (UDI), Chandía (RN), Morales (FA), Fernández (FA), Briones (PDG), Santibáñez (PC), Tapia (PPD), Mella (DC), Urruticoechea (PNL), Arroyo (PSC) y Bianchi (Ind.)

    Agricultura: Menchaca (REP), Bustos (REP), Reyes (REP), Lilayú (UDI), N. Romero (UDI), Ramírez (RN), Bugueño (FA), Valdés (PDG), S. González (PC), Nuyado (PS), Muñoz (PDG), Navellán (PNL) y Alinco (Frevs).

    Mujeres: Rodríguez (REP), Becerra (REP), Naranjo (UDI), C. Mora (RN), Schneider (FA), Schonhaut (FA), F. Contreras (PDG), Hassler (PC), Cucumides (PS), Veloso (PR), S. Concha (PSC), Camaño (DC) y A. Parra (PPD).

    Derechos Humanos: B. Lorca (REP), Bassaletti (REP), Valdebenito (UDI), Martínez (UDI), Celís (RN), Celedón (FA), Nahuelquin (PDG), Pizarro (PC), Leiva (PS), Cuadrado (PPD), Hernando (PR), Navellan (PNL) y J. Guzmán (Evópoli).

    Pesca: Vergara (Rep), Riquelme (Rep), Bobadilla (UDI), González (RN), Tello (FA), Bugueño (FA), F. Ossandón (PDG), Valdés (PDG), N. Castillo (PC), Macías (PS), Carvajal (PPD), Gazmuri (AH), Bernales (PL).

    Medio Ambiente: Reyes (Rep), Kunstmann (Rep), Barchiesi (Rep), Neumann (UDI), G. Ramírez (UDI), Pardo (RN), Bassa (FA), T. Ramírez (PDG), Gatica (PC), Crisóstomo (PS), J. Araya (PPD), P. Muñoz (PNL) y Malla (PL).

    Vivienda: Charpentier (Rep), Neira (Rep), Santelices (Rep), Sabat (UDI), Olavarría (UDI), Beltrán (RN), Urrutia (FA), Betancurt (PDG), Serrano (PC), Nuyado (PS), Ulloa (PPD), Muñoz (PDG) y Karlezi (PNL).

    Minería: Arqueros (Rep), Urcullú (Rep), S. Jeldrez (Rep), Sulantay (UDI), Ramírez (RN), Cáceres (FA), Olmos (PDG), Salinas (PC), Rivas (PS), Tapia (PPD), Díaz (PDG), Grohs (PNL), Videla (PL)

    Personas Mayores: Becerra (Rep), Neira (Rep), Naranjo (UDI), Chandía (RN), Bugueño (FA), Urrutia (FA), Urqueta (PDG), Nahuelquin (PDG), S. Gonzalez (PC), Santana (PS), Malla (PL), Mulet (Frevs), Gazmuri (AH).

    Defensa: Carter (Rep), Zamora (Rep), L. F. Sánchez (Rep), Sabat (UDI), Valenzuela (RN), Bassa (FA), Brito (FA), Olivares (PDG); Barraza (PC); Manoucheri (PS), Cuadrado (PPD), Marowski (PNL) y T. Kast (Evópoli).

    Obras Públicas: Kunstmann (Rep), Menchaca (Rep); Irarrazaval (Rep), M. Perez (UDI), N. Romero (UDI), García (RN), Achurra (FA), F. Ossandón (PDG), N. Castillo (PC), Crisóstomo (PS), Tapia (PPD), Castillo (PDG) y Karlezi (PNL).

    Salud: Santelices (Rep), Romero (Rep), Del Real (Rep), Lilayú (UDI), Valdebenito (UDI), Celis (RN), Fernández (FA), Bello (FA), Betancurt (PDG), Leiva (PS), Zamorano (PPD), Mella (DC) y Arroyo (PSC).

    Trabajo: Ugarte (Rep), Meza (Rep), Schubert (Rep), Hube (UDI), Olavarría (UDI), Ossandón (RN), Yeomans (FA), T. Ramírez (PDG), Cuello (PC), Venegas (PS), Ulloa (PPD), Pinilla (PDG), Grohs (PNL).

    Economía: Cristoffanini (Rep), Ross (Rep), Riquelme (Rep), Sulantay (UDI), Teao (UDI), Schalper (RN), Schonhaut (FA), Briones (PDG), Hassler (PC), Cucumides (PS), R. Soto (PPD), Muñoz (PDG), Verdugo (PNL).

    Emergencia: S. Jeldrez (Rep), Arqueros (Rep), Weisse (UDI), Ramírez (RN), Schneider (FA), Winter (FA), Valdés (PDG), F. Contreras (PDG), Santibañez (PC), Rivas (PS), Ortiz (PDG), Veloso (PR), J. Guzmán (Evópoli).

    Familia: Irarrazaval (Rep), B. Lorca (Rep), J. A. Kast (Rep), Naranjo (UDI), Durán (RN), Celedón (Fa), Fries (FA), Parisi (PDG), Olmos (PDG), Pizarro (PC), Valenzuela (PS), Mella (PDG) y F. Muñoz (PSC).

    Zonas Extremas: S. Jeldrez (Rep), C. eyes (Rep), Valdebenito (UDI), Valenzuela (RN), J. Morales (FA), Contreras (PDG), Barrera (PC), Macías (PS), R. Soto (PPD), Díaz (DC), Malla (PL), Alinco (Frevs) y Jofré (PNL).

    Desarrollo Social: Santelices (Rep), Cristoffanini (Rep), M. Pérez (UDI), C. Mora (RN), Ñanco (FA), Cáceres (Fa), T. Ramírez (PDG), F. Contreras (PDG), Gatica (PC), Crisóstomo (PS), Carvajal (PPD), P. Muñoz (PNL) y S. Concha (PSC).

    Ciencias: Neira (Rep), Ross (Rep), Martínez (UDI), Celis (RN), Yeomanss (FA), Winter (FA), Briones (PDG), Serrano (PC), Manoucheri (PS), Bianchi (IND.), Veloso (PR), Marowski (PNL) y J. Guzmán (Evópoli).

    Seguridad Ciudadana: Barchiesi (Rep), Bassaletti (Rep), C. Araya (Rep), Coloma (UDI), Cretton (UDI), González (RN), Urrutia (FA), Valenzuela (PDG), Salinas (PC); Leina (PS), J. Araya (PPD), Pinilla (DC) y Navellan (PNL).

    Cultura: Rodríguez (Rep), Moreno (Rep), Neumann (UDI), Chandía (RN), Achurra (FA), Betancurt (PDG), Cuello (PC), Santana (PS), T. Kast (Evópoli), Bernales (PL), Urruticoechea (PNL), Hernando (PR) y J. Perez (Evópoli).

    Recursos Hídricos: Urcullú (Rep), Bustos (Rep), Weisse (UDI), García (RN), Bello (FA), Tello (FA), Urqueta (PDG), N. Castillo (PC), Cucumides (PS), Barría (DC), Videla (PL), Mulet (Frevs) y Zamorano (PPD).

    La conformación de las comisiones fue aprobada por 95 votos a favor y 54 en contra.

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