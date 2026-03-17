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    Política

    Gobierno de Kast retira de tramitación proyecto de negociación ramal ingresado por Boric

    Dicha iniciativa, que fue una de las últimas ingresadas por el gobierno de Gabriel Boric, buscaba permitir que trabajadores y empleadores de un mismo sector económico acordaran estándares mínimos sobre diversas materias relacionadas con condiciones de trabajo, como salud y seguridad laboral.

    Por 
    Helen Mora
     
    Rocío Latorre
    Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Continúan los movimientos en la Secretaría General de la Presidencia. Este martes el gobierno del Presidente José Antonio Kast retiró de tramitación el proyecto que regulaba la negociación multinivel o ramal.

    Así se informó en la cuenta de la primera sesión de la sala de la Cámara de Diputados de este nuevo periodo legislativo.

    Dicha iniciativa, que fue una de las últimas ingresadas por el gobierno de Gabriel Boric, buscaba permitir que trabajadores y empleadores de un mismo sector económico acordaran estándares mínimos sobre diversas materias relacionadas con condiciones de trabajo, como salud y seguridad laboral.

    También consideraba abordar aspectos como salarios, distribución de la riqueza, productividad, desafíos de la transición del mercado del trabajo, reglas de implementación de los distintos convenios, entre otras.

    Eso sí, este no es el único movimiento de la Segpres en la jornada. En el proyecto de envejecimiento positivo —que busca promover el cuidado integral de las personas mayores— el Gobierno retiró el veto, por lo que la iniciativa queda lista para ser despachada como ley.

    Asimismo, el Presidente envió los nombramientos al Tribunal Ambiental, los cuales son propuestos por el Mandatario y deben ser ratificados por tres quintos del Senado.

    Más sobre:José Antonio KastCongreso

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