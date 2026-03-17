García Ruminot confirma ruta legislativa y puntualiza que no eliminará beneficios sociales en salud y educación de migrantes irregulares

Santiago, 30 abril 2024. La comision de Seguridad Publica del Senado sesiona para revaluar las prioridades en el despacho de iniciativas legales, tras el asesinato de tres carabineros. Javier Salvo/Aton Chile

El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, abordó la ruta legislativa que adoptará el nuevo gobierno y detalló la aplicación de urgencias legislativas a 20 proyectos de ley que ya se encontraban en tramitación en materias de seguridad, migración y crimen organizado.

En conversación con Radio Pauta, el secretario de Estado apuntó que “como son proyectos que se venían tramitando y además han tenido una larga discusión pública, pensamos que vamos a contar con los apoyos necesarios para que estas iniciativas puedan transformarse en ley de la República”.

El ministro señaló que la tramitación de estos proyectos constituye una herramienta para enfrentar la migración irregular. Asimismo, planteó que se revisará el acceso de personas en situación irregular a beneficios sociales, aunque aseguró que se mantendrán derechos como educación y salud.

En específico, el Ejecutivo le puso urgencia a un proyecto para tipificar el ingreso irregular al país como un delito y se pretende modificar la Ley de Migración y Extranjería para limitar el acceso de extranjeros irregulares a beneficios sociales.

“Postular a proyectos, postular a distintos beneficios de carácter social. Pero yo creo que hay dos (beneficios) que para nosotros son muy centrales y que no los vamos a tocar. Uno es la educación y dos es la atención de salud”.

Asimismo, otro de los flancos que genera mayor resistencia en la oposición es la modificación a la gratuidad en la educación superior. El ministro reiteró que no se busca terminar con el beneficio, sino acotarlo.

“Yo creo que es la medida que quizás despierta más aprehensiones, porque probablemente inicialmente se entendió de que estábamos terminando con la gratuidad. Yo lo señalo categóricamente, no estamos terminando con la gratuidad ”, sentenció.

“Se trata simplemente de que un grupo de estudiantes que se calcula que pueden ser más o menos entre 7.000 y 10.000, por tener más de 30 años ya no tendrían acceso a la gratuidad, no los actuales sino que para postular más adelante”, agregó.