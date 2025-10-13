Cambio en el comando de Jara: Laura Albornoz y los diputados Tomás Hirsch y Gael Yeomans dejan las vocerías

En Londres 76 hubo un cambio profundo en las tradicionales vocerías que –hasta ahora– encabezaba la diputada Gael Yeomans (FA). Además de la puesta en escena de la frenteamplista, era habitual la presencia de Laura Albornoz y el diputado Tomás Hirsch (AH). Sin embargo, este lunes, el equipo de Jeannette Jara comunicó que ya no ocuparán el rol de voceros.

Pese a su salida de las vocerías, el comando precisó que “continuarán ligados al comando, en distintas responsabilidades que se requieren en el tramo final de la campaña".

En esta nueva etapa el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) y la senadora Alejandra Sepúlveda asumirán la representación pública de la candidata a La Moneda.

La última vocería de Yeomans se dio la mañana de este lunes, con particulares dardos a José Antonio Kast, a quien acusó de mentir sobre las cifras de funcionarios públicos.

Mientras que Laura Albornoz hace varias semanas que enfentaba las críticas de la oposición por su rol como miembro del directorio de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), al mismo tiempo que ejercía como integrante del comando.

Además de los reproches por su cargo en la ENAP, su figura sumó más reproches cuando el diputado Luis Sánchez solicitó a la Contraloría que indagara en los viajes internacionales que realizó Albornoz financiados por la Enap.

En concreto, el parlamentario expuestos que la exministra viajó en siete ocasiones a Marruecos, España, Nueva York, Paraguay, México y Brasil. Desde Enap defendieron que “los directores pueden realizar viajes que involucren un apoyo a su rol”.