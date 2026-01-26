SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Cancelan vuelo de José Antonio Kast a El Salvador por condiciones climáticas

    Como parte de su gira por Centro América y el Caribe, el presidente electo tenía programado viajar este lunes a El Salvador desde República Dominicana en un vuelo con escala en Miami.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    15/12/2025 - PUNTO PRENSA PERSIDENTE ELECTO JOSE ANTONIO KAST - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    En el marco de su gira por Centro América y el Caribe, el presidente electo José Antonio Kast tenía programado la madrugada de hoy lunes viajar a El Salvador para reunirse con el mandatario Nayib Bukele y visitar la megacárcel CECOT, sin embargo su vuelo fue cancelado en las últimas horas por las condiciones climáticas.

    Según estaba programado, tras reunirse ayer domingo en República Dominicana con el mandatario Luis Abinader, cerca de las 5.15 horas de hoy lunes Kast viajaría a El Salvador en un vuelo con escala en Miami (Estados Unidos), y tras esto, iría a Panamá para participar del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026.

    Sin embargo, debido a las fuertes tormentas que afectan a Estados Unidos el vuelo fue cancelado ya que la tripulación no pudo llegar a Miami, siendo así reprogramado para el 30 de enero.

    Por el momento se desconoce su nuevo itinerario del presidente electo.

    En esta gira el mandatario electo viaja acompañado por su esposa, María Pía Adriasola; y sus futuros ministros de Seguridad, Trinidad Steinert; y Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna,

    Más sobre:PolíticaJosé Antonio KastEl Salvador

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué Trump no irá al Super Bowl en el que actuarán Bad Bunny y Green Day

    Temores por la incertidumbre geopolítica impulsan al oro a un nuevo récord

    Cómo es Alexa+, la nueva asistente virtual de Amazon que utilizará IA para servirte

    ¿Dejar de comer gluten para bajar de peso? Esto responden los expertos sobre el “método” de Matt Damon

    Balacera tras encuentro deportivo en La Florida termina con dos fallecidos: hombre recibió 27 disparos

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Lo más leído

    1.
    Diputados cruzan opiniones por dichos de Sedini sobre conversaciones previas con Steinert para asumir en Seguridad

    Diputados cruzan opiniones por dichos de Sedini sobre conversaciones previas con Steinert para asumir en Seguridad

    2.
    Primer discurso en foros internacionales: Kast debuta en cumbre con Lula y Petro

    Primer discurso en foros internacionales: Kast debuta en cumbre con Lula y Petro

    3.
    Senadores electos piden postergar definición de secretario de la corporación

    Senadores electos piden postergar definición de secretario de la corporación

    4.
    Diputados emplazan a gobernador Saffirio entregar pruebas tras vincular incendios a “intereses económicos”

    Diputados emplazan a gobernador Saffirio entregar pruebas tras vincular incendios a “intereses económicos”

    5.
    Tohá y quiebre del oficialismo previo al cierre del gobierno de Boric: “Hay que mirar por qué no logramos cuajar”

    Tohá y quiebre del oficialismo previo al cierre del gobierno de Boric: “Hay que mirar por qué no logramos cuajar”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 26 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 26 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Altas temperaturas para cinco regiones desde el próximo miércoles: pronostican máximas de hasta 36° en el Biobío

    Altas temperaturas para cinco regiones desde el próximo miércoles: pronostican máximas de hasta 36° en el Biobío

    Mantienen alerta amarilla en El Loa por precipitaciones y posibles tormentas eléctricas

    Mantienen alerta amarilla en El Loa por precipitaciones y posibles tormentas eléctricas

    Balacera tras encuentro deportivo en La Florida termina con dos fallecidos: hombre recibió 27 disparos
    Chile

    Balacera tras encuentro deportivo en La Florida termina con dos fallecidos: hombre recibió 27 disparos

    Cancelan vuelo de José Antonio Kast a El Salvador por condiciones climáticas

    Las 58 comunas que concentran altos niveles de riesgo climático y pobreza multidimensional en Chile

    Temores por la incertidumbre geopolítica impulsan al oro a un nuevo récord
    Negocios

    Temores por la incertidumbre geopolítica impulsan al oro a un nuevo récord

    Informe de la U. de Los Andes prevé que déficit fiscal estructural superará el 2,5% del PIB en 2026

    Equinix y data centers en Chile: “No estamos siendo tan competitivos como otros países”

    Por qué Trump no irá al Super Bowl en el que actuarán Bad Bunny y Green Day
    Tendencias

    Por qué Trump no irá al Super Bowl en el que actuarán Bad Bunny y Green Day

    Cómo es Alexa+, la nueva asistente virtual de Amazon que utilizará IA para servirte

    ¿Dejar de comer gluten para bajar de peso? Esto responden los expertos sobre el “método” de Matt Damon

    José Domingo Baraona y Rufino Hernández se quedan con la Final de Rodeo para Criadores
    El Deportivo

    José Domingo Baraona y Rufino Hernández se quedan con la Final de Rodeo para Criadores

    Oliver Solberg gana el Rally de Montecarlo y rompe récord vigente por más de 50 años

    Trucos en la carretera y salidas de guion: el paso de la estrella del ciclismo Tom Pidcock en Chile

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    ¿Quiénes son los nominados a Mejor Actor en los Oscar 2026?
    Cultura y entretención

    ¿Quiénes son los nominados a Mejor Actor en los Oscar 2026?

    Vuelven Goku y Vegeta: Dragon Ball Super confirma la adaptación del arco de Moro

    Hablar con los muertos: un relato de Jaime Bayly

    ¿Cuáles son los límites del alcance del ICE, la poderosa fuerza antiinmigración de Trump?
    Mundo

    ¿Cuáles son los límites del alcance del ICE, la poderosa fuerza antiinmigración de Trump?

    Ucrania denuncia el lanzamiento de 138 drones rusos en una nueva oleada de ataques nocturnos

    Al menos 15 muertos deja el naufragio de una embarcación con más de 300 pasajeros en el sur de Filipinas

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur