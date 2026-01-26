Cancelan vuelo de José Antonio Kast a El Salvador por condiciones climáticas

15/12/2025 - PUNTO PRENSA PERSIDENTE ELECTO JOSE ANTONIO KAST - Foto - Mario Tellez / La Tercera

En el marco de su gira por Centro América y el Caribe, el presidente electo José Antonio Kast tenía programado la madrugada de hoy lunes viajar a El Salvador para reunirse con el mandatario Nayib Bukele y visitar la megacárcel CECOT, sin embargo su vuelo fue cancelado en las últimas horas por las condiciones climáticas.

Según estaba programado, tras reunirse ayer domingo en República Dominicana con el mandatario Luis Abinader, cerca de las 5.15 horas de hoy lunes Kast viajaría a El Salvador en un vuelo con escala en Miami (Estados Unidos), y tras esto, iría a Panamá para participar del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026.

Sin embargo, debido a las fuertes tormentas que afectan a Estados Unidos el vuelo fue cancelado ya que la tripulación no pudo llegar a Miami, siendo así reprogramado para el 30 de enero.

Por el momento se desconoce su nuevo itinerario del presidente electo.

En esta gira el mandatario electo viaja acompañado por su esposa, María Pía Adriasola; y sus futuros ministros de Seguridad, Trinidad Steinert; y Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna,