Candidatos del distrito 20 se miden en Debate Parlamentarias 2025 organizado por La Tercera y la UNAB
Es el primero de seis encuentros que se realizarán en las regiones Metropolitana, del Biobío y De Valparaíso con aspirantes al Congreso.
Candidatos del distrito 20, serán los encargados de dar el inicio al ciclo “Debate parlamentarias 2025” que organizan La Tercera y la Universidad Andrés Bello (UNAB).
Así Daniela Dresdner (FA), Álvaro Ortíz (DC), Henry Campos (UDI) y James Argo (Partido Republicano) serán los primeros candidatos en enfrentar el encuentro en la sede de la UNAB, en Concepción, con miras a las elecciones parlamentarias del próximos 16 de noviembre.
Los aspirantes al Congreso, buscan uno de los ocho cupos que entrega el distrito que componen las comunas de Chiguayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé.
Cabe señalar que los actuales escaños están en manos de María Acevedo (PC), Eric Aedo (DC), Roberto Arroyo (PSC), Sergio Bobadilla (UDI), Félix González (PEV), Francesca Muñoz (PSC), Marlene Pérez (IND.) y Leonidas Romero (PNL). Seis de ellos, irán a la reelección.
En tanto, este será el primero de seis encuentros con postulantes a la Cámara y al Senado en las regiones Metropolitana, del Biobío y de Valparaíso, los cuales serán transmitidos en directo a través de www.latercera.com y cuya organización estará a cargo del Instituto de Políticas Públicas (IPP) de la UNAB.
La jornada de este miércoles 24 de septiembre comenzará a las 10:30 horas en el auditorio Poeta Gonzalo Rojas de la sede UNAB, Concepción.
En tanto, las próximas jornadas se realizarán el miércoles 1 de octubre, en el Campus UNAB Casona Las Condes; el lunes 6 de febrero, en la sede UNAB Viña del Mar; el martes 7 de octubre, en el campus UNAB Bellavista; el jueves 16 de octubre, en el campus Creativo UNAB Recoleta; el lunes 20 de octubre, en la sede UNAB Viña del Mar
Todos los candidatos
A continuación todos los candidatos a diputados por el distrito:
Cambio Por Chile
- Francesca Muñoz González (PSC), Cambio Por Chile
- Roberto Arroyo Muñoz (PSC), Cambio Por Chile
- Antaris Varela Compagnon (PSC), Cambio Por Chile
- Jessica Flores Reyes (PSC), Cambio Por Chile
- Gabriel Torres Hermosilla (IND. PSC), Cambio Por Chile
- Reinaldo Gonzalez Mariangel (PNL), Cambio Por Chile
- Jimena Maritza Figueroa Negron (PNL), Cambio Por Chile
- James Argo Chavez (REP.), Cambio Por Chile
- Paz Charpentier Rajcevich (REP.), Cambio Por Chile
Chile Grande Y Unidо
- Sergio Bobadilla Muñoz (UDI), Chile Grande Y Unidо
- Marlene Perez Cartes (IND. UDI), Chile Grande Y Unidо
- Henry Campos Coa (UDI), Chile Grande Y Unidо
- Luciano Silva Mora (RN), Chile Grande Y Unidо
- Robert Contreras Reyes (RN), Chile Grande Y Unidо
- Mirtha Encina Ovalle (RN), Chile Grande Y Unidо
- Víctor Hugo Figueroa Rebolledo (IND. DEM.), Chile Grande Y Unido
- Andrea De La Barra Manriquez (IND. DEM.), Chile Grande Y Unido
- Ana Delia Araneda Gomez (IND. DEM.), Chile Grande Y Unido
Partido De La Gente
- Patricio Antonio Briones Moller (PDG), Partido de la Gente
- Carolina Andrea Venegas Aranda (PDG), Partido de la Gente
- Hugo Antonio Soto Becerra (PDG), Partido de la Gente
- Mariella Andrea Gonzalez Hidalgo (PDG), Partido de la Gente
- Luis Zuñiga Montt (PDG), Partido de la Gente
- Marcela Andrea Gonzalez Zarate (PDG), Partido de la Gente
- Bernardo Orlando Ulloa Pereira (PDG), Partido de la Gente
- Francisca Mariana Zenteno Araos (PDG), Partido de la Gente
- Juliette Cristina Villalobos Cares (PDG), Partido de la Gente
Unidad Por Chile
- Eduardo Alfonso Barra Jofre (PC), Unidad Por Chile
- Alicia Yáñez Soto (PPD), Unidad Por Chile
- Carolina Beatriz Martínez Ebner (PL), Unidad Por Chile
- Daniela Dresdner Vicenciо (FA), Unidad Por Chile
- Macarena Del Pilar Flores Montoya (PR), Unidad Por Chile
- Antonio Rivas Villalobos (PS), Unidad Por Chile
- Álvaro Ortiz Vera (DC), Unidad Por Chile
- Eric Aedo Jeldres (DC), Unidad Por Chile
Verdes, Regionalistas Y Humanistas
- Ana Alejandra Albornoz Cuevas (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Elsa Lorena Olave Soto (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Romina Andrea Toledo Quevedo (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Mario Ernesto González Figueroa (FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Alejandro Navarro Brain (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Gustavo Felipe Sotomayor Olate (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Felipe Andres Romero Pedreros (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
- Jorge Eduardo Aguayo Cerro (IND. FRVS), Verdes, Regionalistas y Humanistas
Izquierda Ecologista Popular Animalista Y Humanista
- Javier Sandoval Ojeda (Igualdad), Izquierda Ecologista Popular Animalista Y Humanista
- Camila Arriagada González (Igualdad), Izquierda Ecologista Popular Animalista Y Humanista
- Ximena Alejandra Muñoz Vallejos (Igualdad), Izquierda Ecologista Popular Animalista Y Humanista
- Eliana Elizabeth Quevedo Hernández (IND. Igualdad), Izquierda Ecologista Popular Animalista Y Humanista
- Mauricio Sandoval Salazar (IND. Igualdad), Izquierda Ecologista Popular Animalista Y Humanista
- Angelica Estela Álvarez Rodríguez (IND. Igualdad), Izquierda Ecologista Popular Animalista Y Humanista
- Silvia Melissa Santibáñez Mancilla (IND. Igualdad), Izquierda Ecologista Popular Animalista Y Humanista
- Javier Edmundo Del Rio Richter (IND. Igualdad), Izquierda Ecologista Popular Animalista Y Humanista
Lo Último
Lo más leído
2.
3.
Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.