    Política

    Candidatos presidenciales sacan la artillería pesada en el último debate previo a la primera vuelta: los cruces de la jornada

    A seis días de la primera vuelta presidencial los ocho abanderados se enfrentaron en el último debate, organizado por Anatel y transmitido esta jornada por TVN, Mega, Chilevisión y Canal 13 en horario prime.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Santiago, 10 de Noviembre de 2025. Foto Oficial de los Candidatos presidenciales durante el debate Anatel 2025 realizado en las instalaciones de TVN Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    Los dardos iban y venían. Así estuvo el último debate presidencial de cara a la primera vuelta de este domingo 16 de noviembre.

    A diferencia del debate anterior, esta vez los abanderados sacaron sus garras y lanzaron emplazamientos directos a sus contendores.

    Además de aquello, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Jeannette Jara, Johannes Kaiser, Harold Mayne-Nycolls, Marco Enríquez-Ominami, Eduardo Artés y Franco Parisi, discutieron sobre seguridad, economía y derechos humanos.

    Kaiser y el rol del PC en seguridad

    El primero de ellos estuvo protagonizado por el diputado y candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y la representante del oficialismo y la DC, Jeannette Jara.

    En concreto, Kaiser planteó: “El Partido Comunista votó de manera sistemática en contra de los proyectos de ley de seguridad en este gobierno, que era su gobierno (...) ¿Cuál va a ser entonces la participación del Partido Comunista en materia de seguridad en un gobierno eventual de la señora Jara?“.

    Santiago, 10 de Noviembre de 2025. Candidatos presidenciales se fotografian durante el debate Anatel 2025 realizado en las instalaciones de TVN Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    La exministra del Trabajo respondió a la alusión. “Lo que dijo el candidato Kaiser sobre la ley de seguridad votada en el Congreso por el Partido Comunista no es verdad. Fueron excepciones las cuales el Partido Comunista se opuso. Así que eso no es cierto”.

    Kaiser no quedó conforme con la respuesta y solicitó un fact-check “respecto de las votaciones del Partido Comunista en materia de seguridad”.

    Round entre Kast y Jara

    Otro de los enfrentamientos se llevó a cabo luego de que Jara mencionara la entrega de una carta por parte de tres alcaldes oficialistas al Presidente Gabriel Boric. En la misiva pedían tomar medidas para enfrentar la inseguridad.

    El republicano Kast recogió el tema y comentó: “Creo que habría sido bueno que la candidata Jara acompañara hoy día a los tres alcaldes. Pareciera ser que no la invitaron porque ella lo que ha señalado es que quiere tratar a los delincuentescon amor”.

    “Gobernar no es gritar más fuerte, ni tampoco proponer cada cosa que se le ocurra o se le pase por la cabeza a algunos. Gobernar requiere experiencia, requiere además capacidad de construir acuerdos y de sacar adelante leyes que nos protejan. Me parece insólito que algunos de los que aquí presentes digan tener mano dura y se negaron a legislar sobre el Ministerio de Seguridad así como se han negado muchas cosas”, respondió Jara aludiendo al partido de Kast.

    Santiago, 10 de Noviembre de 2025. Candidatos presidenciales se fotografian durante el debate Anatel 2025 realizado en las instalaciones de TVN Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    El podio de vidrio usado por Kast

    Minutos más tarde la carta de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas sacó a colación la llamativa puesta en escena de Kast en uno de sus actos de campaña: el uso de un podio de vidrio al estilo Donald Trump.

    “Durante ocho años luché como alcaldesa en contra del crimen organizado, en contra de la delincuencia, en contra del comercio ilegal. No me escondí nunca detrás de un vidrio. Lo que hice fue proteger más bien a los vecinos, a los patrulleros, a los carabineros, a la gente que está haciendo la pega. Y también quiero señalar que en vez de protegerme yo, voy a protegerlos a ellos y vamos a respaldar con todo a Carabineros y también a las Fuerzas Armadas para que puedan hacer uso de su armamento”, lanzó Matthei.

    Santiago, 10 de Noviembre de 2025. Candidatos presidenciales se fotografian durante el debate Anatel 2025 realizado en las instalaciones de TVN Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    “Hoy día los chilenos tienen miedo, eso va a cambiar. Los que van a tener miedo a futuro son los narcotraficantes, el crimen organizado y los terroristas. Los vamos a encontrar, los vamos a juzgar y los vamos a encerrar. Conozco las situaciones que se viven a lo largo de todo Chile, en el norte y en el sur”, contestó el republicano.

    Bernardo Fontaine

    Llegado el momento de hablar de las pensiones, Jara la abanderada oficialista incluso encaró al republicano por el rol de su asesor Bernardo Fontaine en campañas contra la reforma previsional.

    “Voy a impulsar claramente saber qué pasa con la plata de la AFP, la que se gasta en publicidad, en particular en el asesor del candidato Kast, Bernardo Fontaine, que además fue un activo opositor a cualquier reforma previsional y qué rol juega ahí la asociación de AFP. Eso hay que transparentarlo, porque el movimiento se llamaba ‘Con mi plata no’, y resulta que con la plata, al parecer, de los propios afiliados, pagada vía comisión, hoy día se están financiando trolls y bots que atacan a los otros candidatos y se opusieron reiteradamente a cualquier cambio previsional”, lanzó Jara.

    “Aquí hay que hablar con la verdad y cuando yo escucho a Jara hablar de todo lo que proponen, digo ‘¿tienen ordenado el presupuesto? ¿Gastan lo que les ingresa? No han sido capaces de ordenar el presupuesto en tres años. Siempre han calculado más los ingresos y han gastado más de lo que tienen (...) Así que lo primero es hablar con la verdad, gastar lo que corresponde", contestó el exdiputado.

    Santiago, 10 de Noviembre de 2025. Candidatos presidenciales se fotografian durante el debate Anatel 2025 realizado en las instalaciones de TVN Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    Derechos humanos

    Este tema no podía faltar, pues ha sido uno de los tópicos que han marcado la agenda durante estos últimos días.

    Por su parte, Kaiser volvió a arremeter contra el Servicio Médico Legal: “El Poder Judicial no ha hecho su tarea como corresponde. No puede ser que a 40, 30 años del fin del gobierno militar, sigamos con procesos abiertos. No puede ser que a 20 años de haberse recolectado todas estas muestras y todos estos restos no hayan sido identificados”.

    Luego al ser consultado sobre qué haría con Punta Peuco, considerando que el actual gobierno lo transformó en una cárcel común. Frente a esto, sostuvo: “El penal de Punta Peuco y Colina 1 fueron visitados por la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Fueron visitados por el fiscal de la Corte Suprema. Las recomendaciones de ambos fueron más bien en línea de lo que yo planteo que en línea de lo que planteó el Presidente Boric”.

    Matthei tras el debate: “Me sentí muy cómoda, muy contenta”

    Kast ante crítica de Jara por no contestar consulta por DD.HH.: “Las preguntas hoy las tiene que contestar el gobierno”

    De “la izquierda fofa” a “no me tiembla la mano”: el minuto de cierre de los candidatos en debate Anatel

    Kaiser y cuestionamientos a su postura sobre DD.HH.: “Es el reflejo de un país que no es capaz de cerrar heridas cuando no conviene”

    Los candidatos frente a la Megatoma de San Antonio: consenso en cumplir el desalojo ordenado por la justicia

    El duro cruce de Jara con Kast y Kaiser durante debate por DD.HH.y detenidos desaparecidos

    1.
    Encuentran cuerpo de Valentina Alarcón en medio de diligencias en la población El Castillo en La Pintana

    2.
    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    3.
    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    4.
    Revisa el minuto a minuto del debate presidencial Anatel donde candidatos se enfrentaron por última vez previo a las elecciones

    5.
    Jara dice que “fueron excepciones en las que el PC se opuso” a los proyectos de seguridad: falso ❌

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Se puede votar con carnet o pasaporte vencido en las elecciones presidenciales?

    Cuáles son las excusas válidas para no votar en las elecciones presidenciales

    De cuánto es la multa por no votar en las elecciones

    Matthei tras el debate: “Me sentí muy cómoda, muy contenta”
    Kast ante crítica de Jara por no contestar consulta por DD.HH.: “Las preguntas hoy las tiene que contestar el gobierno”

    Presupuesto 2026: oposición no asiste a reunión con el SII y Hacienda
    Ganancias de SMU se cuadruplican en el tercer trimestre empujada por resultado no operacional

    Cuáles son los 12 ejes del Plan Michoacán, la iniciativa de México para contener la violencia
    Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

    Vuelco en la Primera B: la Segunda Sala revoca la sentencia contra Santiago Morning por el caso de Esteban Paredes
    Insólita agresión: un árbitro es golpeado con un martillo en pleno partido en Argentina

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores
    Radio Guaripolo II: lo que debes saber de los shows de 31 Minutos en el Movistar Arena

    Joe Vasconcellos y De Saloon se suman a Feria Pulsar: lineup del evento llega a 37 figuras nacionales
    Cortometraje de Alfredo Castro y Pablo Chill-E ya se encuentra disponible de manera gratuita

    A 10 años de los atentados de París: Extreman seguridad por la conmemoración ante creciente amenaza yihadista
    Sarkozy dice tras salir de prisión que “la ley se ha aplicado” y que “la verdad prevalecerá”

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

