Carmona evita “especular” las razones de la baja de Jara en Cadem y espera ver las conclusiones del comando
La candidata del PC retrocedió cinco puntos en dicho sondeo, dejándola por debajo de José Antonio Kast, quien se quedó con el primer lugar.
En la antesala de una nueva reunión entre los representantes de los partidos oficialistas para abordar las negociaciones parlamentarias, el timonel del PC, Lautaro Carmona, se refirió a la baja de la candidata presidencial Jeannette Jara en Cadem.
Y es que la exministra del Trabajo descendió cinco puntos desde el sondeo anterior, quedando con un 26% por debajo de José Antonio Kast, quien recibió un 28% de respaldo.
Bajo ese marco, Carmona fue consultado sobre cómo analiza la situación, pero solo apuntó a ver las reflexiones del comando de la candidata.
“Voy a estar expectante en el curso de la mañana de qué dice el comando. Tienen conocimiento de causa de todas las cosas que hace, de todas las comparecencias públicas que ha tenido desde el punto de vista territorial, que entiendo que han sido bastante interesantes, masivas, y con mucha mística, por consiguiente especular qué razón es, porque deben ser muy precisas, no hace bien, ni lleva a ninguna parte, así que voy a esperar, digamos, que concluya el equipo, el comando que trabaja con la candidata”, sostuvo.
Luego, agregó: “No hay orientaciones de ninguna (...) solo voy, insisto, voy a colegir a partir de lo que entregue el equipo o la propia candidata".
