Cataldo se suma a arremetida contra relato de Kast: “El verdadero gobierno de emergencia fue el del Presidente Boric”

En medio de las reuniones de traspaso, y cuando solo restan 21 días para el cambio de mando, la tensión entre el gobierno saliente y la administración entrante ha ido en aumento.

Entre los cruces por los supuestos “amarres” y el gasto fiscal, desde La Moneda del Presidente Gabriel Boric se inició una arremetida en contra del relato de “gobierno de emergencia” con el que José Antonio Kast llega al poder.

A ese contraataque se sumó este miércoles el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), quien apuntó que es a la actual administración a la que le tocó asumir en un escenario con esas características.

En diálogo con radio Universo, dijo: “Yo lo que planteo es lo siguiente, Chile llegó al 2022 a hacerse cargo, en el caso de nosotros del sistema educativo, en un contexto de crisis. Una crisis post-pandemia brutal. O sea, yo lo quiero decir de esta forma: el verdadero gobierno de emergencia, al menos en materia educacional, pero también en otros ámbitos, fue el gobierno del Presidente Boric. A nosotros nos tocó hacernos cargo de la emergencia, literal”.

Estas palabras del titular de Educación se producen luego que este martes el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dijo en conversación CNN Chile: “Se ha pretendido instalar el relato de un gobierno de emergencia como una excusa para eventualmente implementar reformas que signifiquen algún marco de desprotección social”.

Cataldo, por su parte, profundizó en su tesis al señalar que: “Nos tuvimos que preocupar de estabilizar el país, y al mismo tiempo generar avances, reformas importantes, y no fue fácil”.

En su argumentación, el secretario de Estado apuntó a la reducción de la inflación, además de aspectos en materia económica y de inversión.

“Cuando llegamos había un 14% de inflación. Hoy día, ¿cuánto hay? O sea, bajamos más de 10 puntos. Cuando llegamos, la economía estaba en un estancamiento. Las inversiones en materia de infraestructura, por ejemplo, en Educación, había ochenta y tantos proyectos que se denominan TAC, los Términos Anticipados de Contrato, que en pandemia cayeron. De esos, ya vamos más de 54 que hemos recuperado y otros que ya están casi en proceso de recuperación", sostuvo.

Y luego agregó: “Entonces, sí, yo creo que este fue el gobierno de emergencia real”.