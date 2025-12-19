César Valenzuela, diputado electo PS: “Los ánimos separatistas en torno a que hay que diferenciarse del FA o el PC son absurdos”

El 11 de marzo de 2026, César Valenzuela asumirá como diputado. Desde el Congreso Nacional, buscará que su colectividad, el Partido Socialista (PS), asuma un rol articulador de la izquierda, para que la oposición al gobierno de José Antonio Kast permanezca unida.

El exconvencional considera que el Frente Amplio (FA) ha tenido un giro positivo durante la administración de Gabriel Boric. Por lo mismo, desdramatiza las críticas de los socialistas hacia el partido y plantea que es un imperativo mantener una alianza con ellos, así como también con los comunistas.

¿En qué pie quedó la izquierda tras la derrota del domingo?

Las derrotas son derrotas. Siempre que uno pierde, se generan ánimos autoflagelantes, pero el tiempo ayuda a darle razonabilidad a las emociones. El mayor desafío es que seamos capaces de llegar a un acuerdo en cómo enfrentar esta situación. A mi juicio, debe hacerse con humildad y unidad.

En marzo usted llegará al Congreso, que es donde la oposición se juega la política. ¿Qué se puede esperar del PS? ¿Qué sean más moderados de lo que fueron con Sebastián Piñera?

Ser oposición no significa negar la sal y el agua. Ser oposición significa ejercer muy activamente el rol fiscalizador, denunciar lo que hay que denunciar, estar muy atento al contenido real de las iniciativas del gobierno. Pero no nos podemos convertir en un no a todo, eso no tiene ningún sentido. El PS entiende muy bien que cuando a un gobierno le va mal, al país le va mal.

Cuando fueron oposición a Piñera no se diferenciaron del FA o el PC, todos respaldaron las acusaciones constitucionales. Un diputado PS incluso extendió la sesión para que se pudiera votar.

No conozco el detalle de eso, pero entiendo que hoy es un clima bien distinto al que teníamos en el estallido social.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

¿Con quién debería aliarse el PS como oposición?

El PS tiene un rol clave: debe generar las condiciones para la unidad del sector. Estos ánimos separatistas que uno a veces escucha, en torno a que hay que diferenciarse, separarse del FA o el PC, son absurdos. Ambos son aliados estratégicos indispensables del PS, esto también es un tema numérico. Los que se pueden dar el gusto de dividirse son los que son mayoría, hoy nosotros somos minoría. La vocación del PS tiene que ser la construcción de unidad, no puede ser otra.

En el PPD y la DC quienes se abren a crear un polo de centroizquierda argumentan que, cuando estuvieron todos juntos detrás de Jara, perdieron. ¿Diferenciar a la centroizquierda no es el camino?

Es que no me da matemáticamente. Si todos juntos no fuimos capaces de constituirnos en mayoría, no me imagino por qué separados podríamos serlo. Además, también hay que mirar los tiempos: nos guste o no, la bancada más grande es la del FA. Las alternativas que hemos presentado de este mundo no han tenido los resultados que quisiéramos, como en la primaria.

Quizás en la DC y el PPD siguen muy presentes los tiempos más gloriosos de la Concertación, ¿no?

El que pretenda construir una alternativa progresista que gane una elección en Chile sin el FA y sin el PC, está perdido. Las cosas son como son, no como uno quiere que sean. Esa idea idílica de volver a la Concertación... Amigo, no ha resultado.

En el PS, de todas formas, hay dirigentes muy críticos del FA. Partiendo por los senadores. ¿Cómo se avanza así en una alianza?

Aquí no se trata de ser o no amigos, tiene que ver con un principio de realidad política. Ese es el punto. Creo que no logramos entender que perdimos, somos minoría, aún estando todos juntos.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

¿Incluye al PS entre quienes no entienden eso?

Yo creo que el PS tiene clarito eso. Es una lección que se ha venido generando desde que perdimos con Piñera la primera vez.

En caso de que avance la idea del PPD y la DC de crear un polo de centroizquierda, ¿ustedes apostarían por la alianza con el FA y el PC?

No, no, no. Al menos yo soy de la idea de que el PS debe contribuir a generar condiciones de unidad, no de fragmentación.

¿Ve que el FA ha estado a la altura del desafío de la unidad amplia? Ellos también han sido muy críticos de su sector. ¿Cambiaron a lo largo de esta administración?

El ejercicio del gobierno da con hechos el cambio positivo que ha tenido ese sector con nosotros. Es muy distinto el FA que nos compitió en la elección presidencial al que gobierna hoy.

¿Maduraron?

Digamos que tuvieron cambios tácticos.

¿Que hoy se ponga en duda la continuidad de la alianza y la DC da cuenta de un problema de liderazgo de Boric? Él se propuso consolidar una coalición como legado.

La tarea de la construcción de la alianza política es de los partidos. Ahí el PS tiene la capacidad y la convicción de asumir ese desafío como articulador.