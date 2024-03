Chile Vamos despliega inscripciones para acto de homenaje a expresidente Sebastián Piñera

Para el miércoles 6 de marzo está programado el homenaje de Chile Vamos al fallecido expresidente Sebastián Piñera.

Al evento -de carácter “sobrio”- se espera la asistencia del círculo íntimo de Piñera y de excolaboradores de gobierno de sus dos administraciones. Incluso, puede que en representación de la familia, su hija Magdalena emita algunas declaraciones.

De momento, 1.200 personas -800 para asistir de manera presencial- están inscritas en el encuentro que tendrá lugar en la sede del Congreso Nacional en Santiago, a las 18.00 horas.

Uno de los objetivos de la instancia es la elaboración de un documento sobre el legado del exgobernante.

Velorio de Sebastián Piñera en el ex Congreso Nacional. FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

La asistencia al encuentro será regulada a través de una ficha de inscripción que Chile Vamos dispuso. En el formulario, además de los datos básicos, los asistentes deben precisar en en qué periodo colaboraron con el gobierno del exmandatario, su afiliación a algún partido político y si desean participar en el documento que abordará el legado de Piñera.

La ceremonia tendrá un cariz político y la invitación se extendió a otras colectividades ajenas a Chile Vamos como Amarillos, Demócratas y el Partido Republicano, materializando de alguna manera, uno de los últimos anhelos políticos del otrora mandatario: formar una coalición que incluya a la colectividad de José Antonio Kast y a sectores no alineados como Amarillos y Demócratas.

No obstante, el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella tomó distancia del evento. En entrevista con El Mercurio afirmó que su colectividad ve el encuentro “como un acto de la coalición de gobierno del presidente Piñera donde participarán sus colaboradores más directos y en eso nosotros no participamos”. No obstante, deslizó que “podrían haber algunos republicanos que efectivamente fueron parte de ese gobierno, pero no lo vemos como un acto de Estado donde formalmente tengan que estar representadas las distintas directivas de los partidos políticos”.