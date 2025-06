Chile Vamos en alerta por empate técnico entre Matthei y Kast y posible salto de quien gane primaria oficialista

La semana en que el gobierno se enfrascó en una seguidilla de declaraciones cruzadas con la presidenciable de Chile Vamos, Evelyn Matthei, aparentemente tuvo algún efecto en las encuestas, según la lectura de los propios dirigentes de la UDI y RN.

En la coalición, que también incluye a Evópoli, incluso, ya se están preparando para el golpe anímico que podría significar el salto que dará en los sondeos el ganador de la primaria oficialista del 29 de junio, donde compiten Carolina Tohá, Jeannette Jara, Gonzalo Winter y Jaime Mulet, lo que incidirá en que la pelea entre los tres primeros lugares se tornará mucho más intensa.

En la última Cadem, Matthei (con 17% de preferencias) fue desplazada a segundo lugar por el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast (18%), con cifras que, en todo caso, están dentro del margen de error del sondeo.

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, en Canal 13, dijo que no hay carrera ganada. "Esta va a ser una carrera reñida. La izquierda es un rival formidable. Vamos a ver en unas semanas más a la izquierda con un candidato muy encumbrado en las encuestas y hay que mantener la calma, seguir trabajando, porque nuestro objetivo es derrotar a la izquierda".

"Todavía falta mucho, faltan seis meses (...) Me cuesta mucho imaginarme a Evelyn Matthei saliendo tercera en esta carrera”, añadió Ramírez.

Si bien la secretaria general de Renovación Nacional, Andrea Balladares, desdramatizó los resultados de la Cadem, aludiendo a otro sondeo electoral y a que el despliegue de campaña de Matthei aún se encuentra en fase inicial, admitió que la contienda será reñida.

“Hay otra encuesta que es la encuesta Criteria, donde Evelyn Matthei mantiene su liderazgo. Pero más allá de eso, en general, esta es una carrera de largo aliento. Nosotros recién lanzamos la estrategia y lo que va a ser el despliegue de nuestra candidata el miércoles y por lo tanto, esperamos en las próximas semanas tener el resultado de lo que ha sido este despliegue reflejado en las distintas encuestas”, comentó Balladares.

El presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), también dio una alerta.

“A mí lo que me preocupa es que después de tantos años en política me preocupan los dos lados (oposición y oficialismo), porque uno de los dos puede ganar y ojalá que los que ganen sean capaces de gobernar. Eso para mí me preocupa mucho. O sea, claramente sería muy complicado para este país”, dijo.

Agregó que en rigor aún “no ha partido la campaña como debe ser”.

Sin embargo, hizo algunas recomendaciones a Matthei. “Yo creo que ella no debe meterse en la cancha chica y siento que cuando lanzó su candidatura hace una semana atrás tuvo un cambio superprofundo, a mi juicio. Para bien. Primera vez que veo, por ejemplo, una persona que en un discurso muestra los problemas de Chile y no atacando a los otros y tirándole mierda a todos lados, sino, miren, ni izquierda ni derecha”.

Ossandón señaló que “viene otra etapa que va a ser muy importante” para demostrar “la capacidad de gobernar, la gobernabilidad y la capacidad de tener las agallas para tomar las decisiones. Porque hoy día, ¿qué es lo que pasa? Kast está copiando un poco la estrategia, la estrategia que tuvo Gabriel Boric y el mismo Kaiser. Soluciones fáciles para problemas difíciles".

Consultado si Matthei debiera inhibirse ante los emplazamientos del gobierno, dijo que “más que guardar silencio, puede decir lo que quiera, pero no tiene que caer en la pelea chica y menos mandar a callar a nadie, porque eso no corresponde”.

En tanto, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, tomó con cautela la medición que dejó como vencedor a Kast: “Valoramos el resultado pero tal como lo hemos dicho siempre, las encuestas van y vienen e independiente de ellas, nosotros seguimos nuestra hoja de ruta con el foco puesto en dar a conocer nuestro plan de seguridad que implementaremos si ganamos a partir del mismo día 11 de marzo del próximo año”.

Tendencias

La última encuesta Cadem publicada este domingo reveló algunos leves movimientos en las tendencias electorales.

Ante la pregunta “¿Quién le gustaría que fuera el próximo Presidente de Chile?“, cambió el orden de los candidatos en preferencia presidencial espontánea: José Antonio Kast (17%), Evelyn Matthei (16%), Jeannette Jara (8%), Carolina Tohá (7%), Johannes Kaiser (7%), Franco Parisi (5%) y Gonzalo Winter (5%).

La opción “ninguno”, que además incluye a quienes no saben o no responden esta interrogante, alcanzó un 32%.

En todo caso, en esta nueva encuesta, la exalcaldesa de Providencia continúa liderando ante la pregunta “¿Quién cree que será el próximo Presidente de Chile?“, aunque con una clara tendencia a la baja: 28%, ocho puntos menos que a fines de abril.

La semana pasada, la abanderada de Chile Vamos superaba por un punto a su rival republicano.

En la encuesta Criteria, Matthei sigue liderando con 24% de las preferencias, seguida por Kast con 20%, Tohá con 8%, Johannes Kaiser con 8%, Jara con 7%, Winter con 5% y Parisi con 4%.