¿Claudio Orrego a La Moneda? Insulza reconoce que fracción del PS tantea al gobernador como candidato

La definición presidencial del Partido Socialista estaba a la espera de la celebración de las elecciones internas de la colectividad, ya con los comicios despejados de la ecuación, la tienda deberá abocarse a resolver el dilema por La Moneda. Si bien, el Comité Central mandató proclamar un candidato propio, el apoyo a la abanderada del Partido por la Democracia, Carolina Tohá, está tomando fuerza entre los socialistas. Sin embargo, ahora se suma la figura del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, que acorde al senador José Miguel Insulza, es parte de las conversaciones de algunos grupos del PS.

Al ser consultado por el nombre de Orrego en las conversaciones, el senador respondió: “Yo no estoy muy seguro que sea posible. La verdad es que los principales grupos dentro del partido no se han definido todavía. Algunos han estado hablando con Orrego, según he sabido yo, más han estado hablando con Tohá. Yo le confieso que yo en realidad no estoy demasiado metido en este asunto”.

“Yo creo que es difícil pronosticar quiénes van a ser todavía los que participen en la primaria. A estas horas están todos en el no, yo no quiero y en el yo no puedo. Y algunos entusiastas que son los que tienen menos posibilidades”, añadió en conversación con Radio Infinita.

En esa línean, señaló que “todos los partidos están en movimiento (…) y yo creo que si el Partido Comunista y/o el Frente Amplio llevan un candidato es completamente obvio que va a haber una elección primaria y ahí decidirá el PS si apoya a Carolina Tohá o va con su propio candidato”.