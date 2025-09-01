Colisión dejó siete fallecidos: condenan a 14 años de cárcel a conductor de bus que chocó con Biotrén

Este lunes, el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción dio a conocer su sentencia tras el juicio en contra de Alejo Fermín Santander Faúndez, conductor del bus que chocó en San Pedro de la Paz con el Biotrén, ocasionando la muerte de siete personas, hace exactamente dos años.

Santander fue condenado a una pena de presidio de 14 años en calidad de autor de siete delitos consumados de homicidio, lesiones simplemente graves respecto a ocho víctimas, lesiones menos graves respecto a otras cuatro, además de 61 días por el delito de daño calificado más una multa de 5 UTM.

“El tribunal dictó un veredicto acogiendo y condenando por todos los delitos por los cuales se formuló acusación. Ahora, respecto a la pena que se aplicó, la forma en que se aplicaron las penas, es un resorte exclusivo del tribunal que tendremos que analizar y en base al análisis que se haga del fallo, vamos a poder tomar una posición respecto a si es un fallo al cual la fiscalía estima fundado o no”, indicó el persecutor de la causa, Andrés Barahona.

El Ministerio Público estaba solicitando 26 años de cárcel para el chofer condenado.

El choque

Según el ente persecutor, cerca de las 8.00 horas del viernes 1 de septiembre de 2023, Santander conducía un microbús que mantenía la revisión técnica vencida, por la Ruta 160 de la comuna de San Pedro de la Paz, en dirección al sector de Boca Sur, trasladando a una veintena pasajeros.

Al llegar al cruce ferroviario regulado, ubicado en la esquina de la Ruta 160 con la avenida Daniel Belmar, se encontró con las barreras abajo y con el semáforo activado en rojo, debido a que se acercaba el Biotrén, cuyo conductor, además, activó la bocina como advertencia.

Santander derribó la barrera e intentó cruzar, pero el bus fue impactado violentamente y arrastrado por el tren.

A consecuencia del choque, fallecieron siete pasajeros del bus, resultaron lesionados de gravedad ocho pasajeros y cuatro con lesiones de menor gravedad. Además, se registraron daños en cuatro postes y en el tren, avaluados en cerca de $40.000.000.