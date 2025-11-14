Comando de Jara anuncia acciones legales por video viral en que mujer asegura ser prima hermana de la candidata

Desde el comando de la carta presidencial oficialista, Jeannette Jara, desmintieron este viernes a una mujer que se identifica como Adriana Vargas Jara y que, en un video cargado en plataformas digitales, sostiene una serie de acusaciones en contra de la exministra del Trabajo.

La mujer, sin mostrar ninguna prueba que acredite algún vínculo familiar, en el registro asegura ser “prima hermana” de Jara y haber compartido durante la niñez de ambas. En ese contexto, la mujer acusa que la candidata “era resentida social, siempre quería tener lo que no era de ella”. Incluso la acusó de robar. Además, señaló que votaría por la derecha “porque la lleva” y llamó a no votar por la candidata. También acusó a Jara de ser una personal “conflictiva”.

Ante tales acusaciones, el equipo de campaña de la carta del pacto Unidad por Chile, más la Democracia Cristiana (DC), señaló que “desmentimos categóricamente que la mujer del video tenga algún tipo de relación, familiar o social, con la candidata”.

Al mismo tiempo, calificaron el registro como un “acto de difamación” en contra de la abanderada.

Asimismo, señalaron estar estudiando posibles acciones legales: “Los equipos del comando están trabajando y presentarán durante la jornada las acciones pertinentes, a fin de que se realicen todas las investigaciones necesarias y se apliquen las sanciones que correspondan”.

“Lamentamos enfrentar nuevamente un acto de desinformación difundido por redes sociales con el fin de perjudicar la credibilidad de la candidata y repudiamos este tipo de acciones, que buscan dañar la fe pública y la convivencia democrática. Chile merece una campaña limpia, basada en ideas, propuestas y respeto, sin que el juego sucio empañe el derecho de los ciudadanos a decidir informadamente”, concluyen desde el equipo de Jara.