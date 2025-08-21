Comisión de Constitución despacha a Sala de la Cámara proyecto que regula la dieta a expresidentes de la República

La comisión de Constitución de la Cámara de Diputados despachó a Sala el proyecto que regula la dieta a expresidentes de la República, excluyendo las asignaciones.

Esto tras la votación en particular de la iniciativa, en donde se aprobó una de los diputados Andrés Longton (RN) y Jorge Alessandri (UDI) con cinco votos a favor, además de los propios se sumaron los de Marcos Ilabaca (PS), Raúl Leiva (PS), Javiera Morales (FA).

La indicación que reemplaza el inciso tercero del artículo 30 del proyecto señala que: “En virtud de esta calidad, le serán aplicables las disposiciones de los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 61 (el fuero) y percibirán como única renta una dieta equivalente a un ministro de Estado. La ley no podrá establecer asignaciones adicionales con fondos públicos”.

En contra de esto votaron Pamela Jiles (PDG), Luis Sánchez (Republicano) y Gustavo Benavente (UDI).

Al finalizar, el presidente de la comisión, Jorge Alessandri, explicó que “la dieta, según lo despachado por la Comisión, quedaría establecida desde que alguien deja un periodo completo de ser presidente, sin importar su edad, pero quedan eliminadas las asignaciones que hoy día ascienden a cerca de 12 millones de pesos al mes”.