SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Comisión de Constitución despacha a Sala de la Cámara proyecto que regula la dieta a expresidentes de la República

El presidente de la comisión, Jorge Alessandri, explicó que llegar a acuerdos para "poder avanzar en el proyecto y que se aprobara, porque si no íbamos a quedar paralizados".

Por 
Javiera Arriaza
 
Nicolás Quiñones
Imagen referencial. Foto: Cámara de Diputados.

La comisión de Constitución de la Cámara de Diputados despachó a Sala el proyecto que regula la dieta a expresidentes de la República, excluyendo las asignaciones.

Esto tras la votación en particular de la iniciativa, en donde se aprobó una de los diputados Andrés Longton (RN) y Jorge Alessandri (UDI) con cinco votos a favor, además de los propios se sumaron los de Marcos Ilabaca (PS), Raúl Leiva (PS), Javiera Morales (FA).

La indicación que reemplaza el inciso tercero del artículo 30 del proyecto señala que: “En virtud de esta calidad, le serán aplicables las disposiciones de los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 61 (el fuero) y percibirán como única renta una dieta equivalente a un ministro de Estado. La ley no podrá establecer asignaciones adicionales con fondos públicos”.

En contra de esto votaron Pamela Jiles (PDG), Luis Sánchez (Republicano) y Gustavo Benavente (UDI).

Al finalizar, el presidente de la comisión, Jorge Alessandri, explicó que “la dieta, según lo despachado por la Comisión, quedaría establecida desde que alguien deja un periodo completo de ser presidente, sin importar su edad, pero quedan eliminadas las asignaciones que hoy día ascienden a cerca de 12 millones de pesos al mes”.

Junto con ello, reconoció que era importante llegar a acuerdos en esta iniciativa. “Era la vía más razonable para que ese acuerdo se diera, poder avanzar en el proyecto y que se aprobara, porque si no íbamos a quedar paralizados", aseveró.

Más sobre:Comisión de ConstituciónDieta Presidencial

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Álvaro García fija la inversión y la creación de empleos como ejes de su trabajo en el Ministerio de Economía

Operativo contra el comercio ilegal en barrio Meiggs: Cinco detenidos y decomiso de ropa falsificada

Grau desdramatiza las críticas por su llegada a Hacienda y resalta la importancia de la responsabilidad fiscal

Mario Marcel explica que su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Netanyahu ordena negociaciones “inmediatas” para liberar a los rehenes sin renunciar a la escalada bélica en Gaza

Mueren ocho policías por el derribo de un helicóptero con un dron en el noroeste de Colombia

Lo más leído

1.
Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

Mario Marcel renuncia sorpresivamente al Ministerio de Hacienda

2.
Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

3.
Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

4.
“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

5.
Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Servicios

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Enel suspende cortes de luz programados para este viernes en la RM

Enel suspende cortes de luz programados para este viernes en la RM

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Metro cierra cuatro estaciones de la Línea 1 por persona en la vía

Operativo contra el comercio ilegal en barrio Meiggs: Cinco detenidos y decomiso de ropa falsificada
Chile

Operativo contra el comercio ilegal en barrio Meiggs: Cinco detenidos y decomiso de ropa falsificada

Activan Código Azul en seis regiones del centro-sur desde este jueves

Comisión de Constitución despacha a Sala de la Cámara proyecto que regula la dieta a expresidentes de la República

Álvaro García fija la inversión y la creación de empleos como ejes de su trabajo en el Ministerio de Economía
Negocios

Álvaro García fija la inversión y la creación de empleos como ejes de su trabajo en el Ministerio de Economía

Grau desdramatiza las críticas por su llegada a Hacienda y resalta la importancia de la responsabilidad fiscal

Mario Marcel explica que su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile
Tendencias

Qué es la listeria, la peligrosa bacteria detectada en dos productos en Chile

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Los difíciles rivales que tendrán Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo en la primera ronda del US Open
El Deportivo

Los difíciles rivales que tendrán Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo en la primera ronda del US Open

¿Se suspende el partido del domingo? Cómo afectó al plantel de la U la tragedia en Argentina

La razón del insólito horario entre Palestino y Colo Colo que marcará debut de los interinos Hugo González y Luis Pérez

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025
Finde

Estos son los artistas que se presentarán cada día en La Yein Fonda 2025

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto
Cultura y entretención

Muere a los 51 años Brent Hinds, fundador de Mastodon, en un accidente en moto

¿Cuál es la obra maestra de Quentin Tarantino? La opinión de los expertos

El proyecto Anthology de The Beatles vuelve a la vida con discos, libro, nuevo documental y tracks inéditos

Netanyahu ordena negociaciones “inmediatas” para liberar a los rehenes sin renunciar a la escalada bélica en Gaza
Mundo

Netanyahu ordena negociaciones “inmediatas” para liberar a los rehenes sin renunciar a la escalada bélica en Gaza

Mueren ocho policías por el derribo de un helicóptero con un dron en el noroeste de Colombia

Sondeo global muestra que para el 57% de los chilenos la desigualdad es uno de los problemas más importantes

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile
Paula

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos