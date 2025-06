Comisión del Senado aprueba por unanimidad propuesta de nominación de Jorge Manzano como consejero del Servel

La comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, sesionó este lunes en la sede del Congreso en Santiago, para revisar la propuesta del Ejecutivo para designar como integrante del Consejo Directivo del Servicio Electoral por 10 años a Jorge Manzano Gouet, en reemplazo de Carlos Andrés Tagle.

La propuesta fue sometida a votación y aprobada por unanimidad por la comisión.

Jorge Manzano Gouet, el experto electoral de la Unión Demócrata Independiente (UDI), es un profesional con más de 35 años de experiencia en administración, comunicaciones y gestión organizacional, especializado en procesos políticos y electorales.

Manzano ha colaborado en estrategias institucionales, asesorías parlamentarias y se desempeñó como analista electoral desde 1989 al 2024 interactuando con distintos estamentos a nivel regional y nacional del Servel.

La propuesta se hizo llegar a la Cámara Alta a principios de abril. Tal como sucede en este tipo de nombramientos, primero se abrió un período de participación ciudadana y concluido dicho período, la comisión de Constitución estuvo en condiciones de recibir al Ejecutivo para conocer los fundamentos de la nominación y escuchar al postulante.

La dirección superior del Servel corresponde a su Consejo Directivo, que está integrado por cinco consejeros designados por el Presidente de la República, previo acuerdo del Senado, adoptado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio.

Tras la intervención de la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, Manzano expuso ante la comisión, destacando su trayectoria en los distintos procesos electorales desde el retorno de la democracia.

“A lo largo de los años he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes niveles en 52 eventos electorales con el Servicio Electoral, lo que me ha permitido conocer en profundidad su funcionamiento, y sobre todo ser testigo de su evolución como una institución clave para nuestra democracia. Me comprometo a aportar toda mi experiencia y energía desempeñándome con imparcialidad, independencia y total entrega. Por eso, asumir el desafío de integrar su Consejo Directivo no es sólo un honor para mí, sino también una gran responsabilidad personal", manifestó.

Se requieren 33 votos en la Sala del Senado para que Manzano sea oficialmente designado en el cargo.

La propuesta del Presidente Gabriel Boric considera además la nominación de Antonia Rivas, nombre que es resistido por el Partido Socialista.