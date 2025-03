Senadores PS reafirman que rechazarán propuesta de Boric para el Servel y buscan apoyo del PPD

“Está perfecto que el Presidente quiera romper la lógica binominal, pero no va a ser a costa del Partido Socialista y para beneficiar al Frente Amplio”.

De esa forma, un senador del comité socialista reafirma la determinación de su colectividad de rechazar la propuesta que hará el Presidente Gabriel Boric para completar el Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), que tiene pendientes los reemplazos de Andrés Tagle -cercano a la UDI- y Alfredo Joignant (PS), quien cumplió su período en febrero de 2023, pero cuyo mandato ha sido prorrogado.

El gobierno ya notificó a los partidos que la apuesta es nombrar a Antonia Rivas (FA) y a Jorge Manzano (UDI) en esos cargos, y a eso de las 18.00 de este miércoles, el Ejecutivo ingresó los oficios a la oficina de partes, que requieren del apoyo de dos tercios de la Cámara Alta, es decir 33 senadores.

La determinación del gobierno de promover a una carta del frenteamplio en vez de aceptar la presión del PS de reemplazar a Joignant por otro socialista no es casualidad. Va en línea con la decisión del Presidente Gabriel Boric de romper el neteo que existe en órganos del Estado que hasta ahora se equilibran con nombramientos alternados de la oposición y el oficialismo. Además del Servel, funcionan así la Corte Suprema, el Banco Central, el Consejo para la Transparencia, el Consejo Nacional de Televisión, entre otros.

De hecho, fuentes de gobierno aseguran que tras la salida de Adriana del Piano del Consejo de TVN se espera que el gobierno proponga ahí a otra carta del FA.

El asunto es que desde hace un año el PS ha planteado de forma categórica que no votará a favor de un FA en el Servel. Y así lo reafirmaron los siete senadores del partido en la reunión de almuerzo que tuvieron este lunes para tratar el tema.

Es más: la apuesta de los socialistas es sumar a los PPD al rechazo, de modo de evitar que el Ejecutivo llegue a puerto con su propuesta.

“Es un cupo de reemplazo del PS y el partido tiene la bancada más numerosa del oficialismo”, asegura el nuevo jefe del bloque, Juan Luis Castro, quien fue mandatado por sus pares a acercarse a la jefa del comité PPD, Loreto Carvajal, para votar en bloque.

28/02/2025 - Juan Luis Castro - Mario Tellez / La Tercera

El subjefe de la bancada, Gastón Saavedra, señaló que “los senadores PS no estamos disponibles para aprobar una propuesta para el Servel que excluya al partido sin justificación alguna”.

Y añadió: “Entendemos que este tipo de propuestas lesiona la convivencia al interior de las alianzas de gobierno”

El tema ya había sido discutido a nivel de los presidentes de partido del oficialismo el lunes, cuando la senadora Paulina Vodanovic se enfrascó en una discusión con la presidenta del FA, Constanza Martínez, por el asunto.

Vodanovic dijo a los demás timoneles que no entendía por qué La Moneda considera al Frente Amplio en esta carrera y no a ellos, e hizo ver que no se está tomando en cuenta el peso que tienen los socialistas en el Senado, con una bancada de siete integrantes.

La timonel hacía referencia a que el nombre que proponga La Moneda tendrá que ser ratificado por la Cámara Alta, en que los socialistas tienen una bancada de siete senadores, mientras que el Frente Amplio solo tiene un representante: Juan Ignacio Latorre. Y hasta ahora la carta promovida por los socialistas era el abogado Héctor Valladares.

Ante el comentario, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, tomó la palabra. La exdelegada presidencial de la Región Metropolitana le solicitó a Vodanovic que no le reclame a ella, sino al Ejecutivo, y le enfatizó que ellos están en su legítimo derecho de anhelar llegar al Servel.

Ante la negativa del PS, el gobierno mira a la bancada del PPD para tener otros seis votos y, así, evitar que la propuesta se caiga.

Sin embargo, desde ese bloque, el senador Pedro Araya (PPD) -quien es integrante de la comisión de Constitución, la cual revisa el nombramiento- aseguró que el Ejecutivo no ha iniciado las conversaciones para amarrar los votos de esa bancada.

“El gobierno tiene que entender que estos nombramientos deben ser conversados y socializados previamente, porque corre el riesgo serio de que sean rechazados si es que no existe esa conversación”, aseguró el senador.

Y añadió: “La ministra tiene que explicarnos las razones de porqué deberíamos apoyarlos, pero no puede asumir que porque es una candidatura del gobierno deberíamos apoyarlos”.

De igual manera, en la bancada del PPD hay quienes en privado han asegurado que no apoyarían la dupla Rivas - Manzano.

Desde el gobierno, conscientes de la negativa del PS, apuestan a que en el trabajo legislativo -como el estudio de la comisión de Constitución a la propuesta- puedan convencer a los socialistas.

El perfil de los candidatos

Rivas es abogada con un doctorado en Antropología. Ha trabajado en organismos como la Organización Internacional del Trabajo OIT), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Defensora de la Niñez.

Su primera labor más política fue cuando asesoró al Frente Amplio en la Convención Constitucional en el primer proceso de redacción de Carta Fundamental.

En 2023, cuando se inició el segundo proceso, fue parte de la Comisión Experta que redactó un anteproyecto al Consejo Constitucional.

Manzano, por su parte, es una histórica figura de la UDI que ha ostentado el cargo de secretario ejecutivo del partido con distintas directivas.

En las últimas negociaciones electorales, en las que los partidos de Chile Vamos acordaron sus cartas para las elecciones municipales y de gobernadores regionales, Manzano fue parte del “departamento electoral” de la tienda.

Estas funciones, dicen en la UDI, perfilan a Manzano como un nombre idóneo para el cargo.

Si bien desde la mesa del Senado aseguran que la propuesta aún no ha ingresado, se espera que se haga durante esta semana. Para la aprobación en la sala de la Cámara Alta necesitan la venia de 2/3 de los senadores, es decir, 32 votos de los 50.