Política

Con críticas al gobierno y el segundo proceso constituyente: Matthei lanza primer adelanto de su franja electoral

La candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas también señala en el registro que “la única manera de poner a raya el crimen organizado y volver a recuperar la senda del crecimiento económico es siendo un solo gran equipo”.

Joaquín Barrientos
Con críticas a los extremos y llamados a la unidad para “poner a raya el crimen organizado y volver a recuperar la senda del crecimiento económico“, la candidata de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, lanzó durante este jueves un primer adelanto de lo que será su franja electoral.

En el video que se extiende por poco más de dos minutos, y que compartió a través de sus redes sociales, la candidata señala: "Los chilenos sentimos que nuestro país perdió el rumbo. Sentimos mucho miedo. Miedo de salir a la calle, miedo porque el sueldo no alcanza para llegar a fin de mes. Y lo más grave, perdimos la esperanza".

En ese contexto, Matthei critica a los políticos de los extremos, que señala “nos envenenaron con discursos llenos de odio, que invitaban a considerar a otros compatriotas como enemigos”.

“Y empezaron las funas, las cancelaciones, los bots, y mientras nos tenían peleando, el terreno fue fértil para que se colaran males importados, como secuestros, sicarios, funerales narcos”, agrega apenas a continuación.

Tras ello, critica al actual gobierno mencionando que ingresaron al poder pretendiendo “aprovechar el caos para empujar una constitución que nos dividía”, refiriéndose al primer proceso constitucional.

También tuvo palabras para el segundo proceso constituyente, que contó con mayoría de representantes del Partido Republicano. “Y luego el otro extremo sintió que por fin era su turno y trabajando sin escuchar a nadie, fracasó rotundamente. Los extremos son un fracaso”, señaló.

Resaltando la colaboración entre las familias y vecinos para avanzar como país, en el vídeo Matthei menciona que “la única manera de poner a raya el crimen organizado y volver a recuperar la senda del crecimiento económico es siendo un solo gran equipo”.

“Si nuestro desierto puede florecer, Chile puede florecer. Que la alegría le gane a la división. Si están juntos, la bandera chilena flamea más fuerte. Hasta la cordillera y el cielo se ven más hermosos y el mar se calma. No hay dos banderas, hay una. No hay dos países, Chile es uno y unido. Chile. Juntos de nuevo. Chile, un solo equipo”, concluye en la pieza audiovisual.

