    Política

    Con sello independiente: Kast afina las últimas piezas de su elenco de delegados presidenciales

    Con poca presencia de los partidos y varios excandidatos al Parlamento, el presidente electo comienza a delinear su red de representación en regiones, en un diseño que replica la lógica del gabinete y mantiene en alerta a las colectividades del futuro oficialismo.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Rocío Latorre

    El diseño territorial del próximo gobierno comienza a tomar forma. A días de que José Antonio Kast entre a La Moneda, el listado de delegados presidenciales regionales -figura que actúa como representante directo e inmediato del Presidente de la República en cada región- se ha transformado en un foco de atención clave para los partidos del futuro oficialismo que lo respalda.

    La expectación no es menor. Según distintas fuentes, el criterio que ha primado en la conformación del elenco replicaría, en buena medida, la lógica aplicada en el gabinete: una alta presencia de independientes y perfiles técnicos por sobre militancias. Y entre los escogidos que sí están adscritos a un partido, se cuentan a varios excandidatos al Parlamento.

    La incógnita, eso sí, aún permanece en las regiones de Arica, Antofagasta, Los Lagos, Aysén y Magallanes. La demora, transmiten en el entorno del republicano, se debe a que quiere nominar personas en las que confíe, ya que los delegados son los representantes de él en las regiones. Por lo mismo, no quiere dejarlo a criterio de los partidos.

    Tarapacá: Alberto Soto (independiente)

    Alberto Soto Valenzuela es vicealmirante (r) de la Armada de Chile y su nombre ha estado distintas nóminas para asumir cargos en este gobierno. Su perfil rondó en su minuto para el Ministerio de Seguridad o la subsecretaría de Defensa.

    Sin embargo, según pudo confirmar La Tercera, es el elegido de Kast para representarlo en la región del norte. Soto es originario de Valparaíso -nació en Playa Ancha- y en la última elección parlamentaria, compitió al Senado por Valparaíso como compañero de lista de Arturo Squella.

    Fue comandante en jefe de la Cuarta Zona Naval -emplazada en Iquique-, antecedente que pesó para designarlo en ese territorio.

    Atacama: Sofía Cid (Partido Republicano)

    Sofía Slovena Cid Versalovic es ingeniera comercial y diputada por la Región de Atacama desde 2018, con experiencia previa como Seremi de Economía -durante el primer gobierno de Sebastián Piñera- y consejera regional.

    Estuvo más de una década vinculada a partidos de Chile Vamos como Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN) antes de sumarse al Partido Republicano en 2023.

    En 2025 compitió como candidata al Senado por la circunscripción de Atacama en representación del Partido Republicano dentro del pacto electoral Cambio por Chile, sin lograr el escaño.

    Coquimbo: Víctor Pino (Demócratas)

    Víctor Alejandro Pino Fuentes es ingeniero comercial y actualmente diputado por el Distrito 5 de la Región de Coquimbo.

    Fue electo originalmente bajo la bandera del Partido de la Gente (PDG) en 2021, pero luego se incorporó al Partido Demócratas tras su salida de la colectividad de Franco Parisi, en un proceso que terminó con la bancada original del PDG desmembrada.

    Valparaíso: Manuel Millones (independiente)

    Manuel Jesús Millones Chirino es cientista político y dirigente regional de la Región de Valparaíso con una larga trayectoria local, un antecedente que pesó para designarlo en el cargo.

    Fue consejero regional (CORE) por la provincia de Valparaíso en múltiples períodos, representando a la UDI.

    En la última elección compitió al alero del Partido Republicano como independiente: fue candidato a diputado por el distrito 6, aunque no resultó electo.

    Región Metropolitana: Germán Codina (independiente)

    Germán Codina Powers se desempeñó como alcalde de Puente Alto desde 2012 hasta 2024. Antes de eso, fue concejal de la misma comuna por un período.

    Estudió administración pública en la Universidad de Chile y durante gran parte de su carrera política fue militante de Renovación Nacional (RN), partido del que se desvinculó a fines de 2024, para luego sumarse activamente a la campaña presidencial de José Antonio Kast.

    Cuando se sumó a la campaña del republicano, Kast destacó su perfil y conocimiento en temas de seguridad. “Germán Codina tiene experiencia en temas de seguridad ciudadana, también dijimos que teníamos un tema de emergencia social, él conoce en profundidad cómo funcionan los sistemas de subsidios a los proyectos sociales, en una de esas dos áreas nos va a colaborar de manera importante”, dijo.

    Maule: Juan Eduardo Prieto (independiente)

    Ingeniero comercial de la Universidad Andrés Bello, Prieto ha ejercido varios cargos públicos en la Región del Maule, donde ya fue confirmado como futuro delegado presidencial de la administración de José Antonio Kast.

    En 2018, en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, fue nombrado como Seremi de Desarrollo Social en la zona, cargo en el que se mantuvo hasta que en 2021 -y tras la renuncia del actual presidente de la ANFP, Pablo Milad- asumiera como intendente y, más tarde, delegado del Maule.

    En tanto, en 2024 fue candidato a gobernador en la región con cupo del Partido Republicano y después de sostener negociaciones con Chile Vamos, donde finalmente llevaron al exdiputado de la UDI, Pedro Álvarez-Salamanca.

    Ñuble: Diego Sepúlveda (Partido Republicano)

    Abogado de la Universidad de Desarrollo, Sepúlveda fue candidato a diputado por el distrito 19 de la Región del Ñuble en las últimas elecciones parlamentarias.

    Militante del Partido Republicano, ejerció como jefe de asesores de la bancada de la colectividad en la Convención Constitucional, donde entre otras materias se encargó de redactar distintas de las propuestas de normas del comité.

    Antes de eso, también se desempeñó como jefe de gabinete de la intendencia de Ñuble, donde trabajó con el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, con quien también coloaboró en la última campaña presidencial, en la que Arrau ejerció como jefe de campaña de José Antonio Kast en la segunda vuelta.

    Biobío: Julio Anativia (RN)

    Abogado de la Universidad del Desarrollo, el militante de Renovación Nacional es el nombre confirmado para liderar la delegación de la Región del Biobío. Así, en la visita de Kast a la zona de catástrofe por los incendios, participó de varias reuniones con el equipo.

    Entre 2020 y 2021, bajo la segunda administración de Sebastián Piñera, ejerció como gobernador de la provincia de Concepción. Previamente, también se desempeñó como director regional de la Corporación Nacional de Desarollo Indigena (CONADI) en las regiones del Biobío y El Maule y como administrador municipal en la comuna de Cañete.

    Su nombre ya fue respaldado públicamente por el actual gobernador de la región Sergio Giacaman y el alcalde de Concepción, Hectór Muñoz (socialcristiano).

    La Araucanía: Francisco Ljubetic (independiente)

    Abogado de la Universidad de Chile, el futuro delegado de Kast en La Araucanía aunque en que en sus primeros años se desempeñó en el mundo privado, su nombre se hizo conocido después de asumir como fiscal jefe en Villarrica en el año 2000. En ese cargo, asumió un rol en la persecución de la violencia rural en la zona.

    En 2010, ya como fiscal regional de La Araucanía, fue uno de los primeros en plantear públicamente los nexos de comunidades mapuche con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), tesis que ha mantenido a lo largo de los años hablando de “guerrillas rurales en la zona”.

    Tras dejar la Fiscalía, integró la Corte de Apelaciones de Temuco, y en 2015 fue parte de la nómina para la elección del fiscal regional de Los Ríos, sin embargo, quedó fuera de la carrera.

    Los Ríos: Vicky Carrasco (Partido Republicano)

    Actual concejala en la municipalidad de Valdivia, Carrasco es el nombre elegido por la Oficina del Presidente Electo (OPE) para asumir la delegación presidencial de Los Ríos.

    Asistente social de profesión, es militante del Partido Republicano y se desemepeña en el concejo municipal de Valdivia desde 2021.

