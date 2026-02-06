Condenan a presidio perpetuo a autor de femicidio de Camila Ugalde en San Vicente de Tagua Tagua

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua condenó a Francisco Javier Ramírez Flores a la pena de presidio perpetuo simple por ser el autor del femicidio consumado de la joven de 19 años, Camila Ugalde, ocurrido en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, Región de O’Higgins en diciembre de 2021.

El hombre de 25 años, quien había huido tras el hallazgo de las osamentas de la joven en un predio de San Vicente, fue detenido en septiembre de 2023 en Monte Patria, Región de Coquimbo. Desde aquel momento estuvo en prisión preventiva mientras se desarrolló la investigación.

El Tribunal acogió la tesis del Ministerio Público y logró identificar la autoría de Ramírez por los delitos de femicidio e inhumación ilegal.

La fiscal jefe de San Vicente de Tagua Tagua, Lorena Morales, señaló que “lo relevante es que teníamos solamente prueba indiciaria y algunas otras pruebas que se pudieron obtener por parte del fiscal anterior, Claudio Riobó, y en ese sentido fue posible acreditar este hecho”, sostuvo.

“Estamos súper contentos porque fue un trabajo muy exhaustivo (...) Tenemos prueba pericial, un informe crimino dinámico, tenemos la prueba del Servicio Médico Legal de la Unidad de Derechos Humanos que realizaron estudios arqueológicos, médicos, antropológicos, odontológicos”, agregó.

Francisco Javier Ramírez Flores, autor del femicidio de Camila Ugalde

De acuerdo a la fiscal, se probó por primera vez en la región una circunstancia agravante de la condena: el maltrato psicológico y físico a diario, cuya aplicación es una modificación reciente al Código Penal, dentro del contexto de Violencia Intrafamiliar. Morales señaló que ambos convivían en una vivienda hace más de un año al momento del crimen, lugar donde Francisco realizaba labores de jinete y cuidador de caballos.

“Francisco le dio malos tratos a (…) tanto de palabra como físicos en más de una ocasión, generándose un espiral de violencia y de maltrato habitual para luego en el mes de diciembre darle muerte a (…) en el domicilio ya señalado, y proceder a inhumarla cerca del lugar donde pernoctaban, amarrándola de pies y sepultarla bajo tierra, unida a otros elementos de vestimentas, huesos de animales y basura con el objetivo de ocultar su delito”, detalló el Tribunal.

Es así que sostuvo que “es un presidio perpetuo simple porque la pena comienza en presidio mayor en su grado máximo, es decir, en 15 años y un día”, zanjó.