    Política

    “Conflicto de interés”: Mulet revela que pareja de Pardow es socia de estudio que defendió a Transelec en un juicio

    El presidente de la instancia dijo que esperará a que la defensa de Pardow se refiera a este nuevo antecedente, aunque recalcó que, a su parecer, esto "complica" las cosas.

    Por 
    Paula Pareja
     
    Nicolás Quiñones
    El diputado Jaime Mulet. Dedvi Missene

    El diputado Jaime Mulet, presidente de la comisión revisora de la acusación constitucional (AC) contra el exministro de Energía, Diego Pardow, acusó que la exautoridad habría faltado a la transparencia, puesto que su cónyuge sería socia de un estudio jurídico que habría defendido a Transelec en un juicio ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC).

    En un punto de prensa posterior a la sesión matutina de la comisión, Mulet dijo tener “una información fidedigna, están los antecedentes allí, y que tiene que ver con conflictos de interés, que creo que no se ha aclarado ni transparentado”.

    El parlamentario reveló que la cónyuge de Pardow, con quien tiene un Acuerdo de Unión Civil (AUC) “es socia del estudio jurídico FerradaNehme, y ese estudio jurídico ha defendido, y entiendo tiene causas pendientes todavía, donde toma postura o defiende legalmente a Transelec, que es una empresa que gatilló uno de los capítulos de la acusación a propósito de la información de la sobrevalorización de los activos y que no se diera a conocer por parte del ministro rápida y públicamente esa situación que afecta a todos los consumidores”.

    En ese sentido, el diputado acusó que “hay una falta de transparencia, hay un conflicto de interés”.

    “Revisamos la declaración de patrimonio e intereses del exministro y tampoco declaró esa situación, ese eventual conflicto de interés”, sostuvo.

    Para el diputado, ese dato complicaría las cosas, aunque reafirmó que esperarán a que la defensa del exministro explique ese antecedente en la sesión programada para las 14:30.

    “Yo creo que eso es complejo, creo que tiene todo el derecho a explicarlo, puede haber alguna razón, y vamos a esperar a la tarde que lo explique, pero creo que eso evidencia una situación que complica a mi juicio las cosas”, sostuvo.

    Mulet recalcó que “el gran problema es que esto no estaba transparentado, no era público, no estaba en la declaración de intereses y patrimonio del exministro Pardow”.

    “Es un hecho relevante a mi juicio desde el punto de vista de la transparencia en este caso. Creo que es muy importante, porque tiene que ver con uno de los capítulos”, indicó.

