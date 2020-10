Conversaciones LT: La opinión de nuestros columnistas en la previa del plebiscito constitucional

*** Mañana domingo 25 tendremos dos eventos en Conversaciones LT. Revisa la agenda e inscríbete aquí ***

El primer invitado de la jornada fue el periodista Daniel Matamala quien comentó las claves para este domingo es que las personas van a decidir si quieren una nueva Constitución, un hecho histórico en 200 años de historia de Chile. Junto con esto, no quiso adelantar una proyección a los resultados de mañana. “Cuando uno está tan cerca de la elección no es bueno hacer una proyección, más cuando las encuestas no son confiables”, agregó.

Asimismo, cree que los medios de comunicación tienen dos grandes desafíos: “Uno de cómo conectamos mejor con los ciudadanos y cómo nos hacemos cargo de las estrategias de los líderes políticos donde utilizan a los medios de comunicación como medios”.

En el segundo bloque, los columnistas Max Colodro, Gloria de la Fuente, Carlos Correa y Cristian Valenzuela conversaron sobre la participación del plebiscito, especialmente entre los jóvenes. En la instancia acordaron que el panorama es incierto. Incluso, Valenzuela cree que “si se produce una votación masiva de jóvenes habrá un cambio en el panorama político chileno”.

Además, discutieron sobre el rol que debe tener el presidente Sebastián Piñera en los próximos días. Ante esto el ingeniero civil, Carlos Correa, piensa que el peor error que puede cometer es dar un “discurso de campeón”. Por otra parte, De la Fuente cree que el error puede ser capitalizar el resultado. Valenzuela mencionó que “tiene que cambiar el podio por el escritorio. Si el presidente habla mañana, va a cometer un error”. Finalmente, el sociólogo Max Colodro piensa que el resultado no va a devolver la agenda política de Piñera.

Los últimos invitados fueron Gonzalo Cordero, abogado y consejero de Libertad y Desarrollo, Paula Walker, periodista y ex directora del Secom y Oscar Contardo, periodista y escritor.

Uno de los puntos más tensos de la conversación fue el debate sobre la violación a los derechos humanos. Ante esto, Cordero aseguró que durante el estallido social no se violaron los derechos de las personas y que la mirada de distintas instituciones sobre este tópico no puede marcar la agenda de un gobierno.

Además, la ex directora del Secom recordó el trabajo de la Constitución con la ex presidenta Michelle Bachelet durante su mandato. “Nosotras recorrimos todo el país y vimos como el malestar de las personas era el mismo que el de hoy en día. Estamos hablando del 2013”, mencionó.