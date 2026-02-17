Cordero advierte que se debe “tener cuidado” con pedirle a Steinert “los mismos desempeños que tuvo como fiscal”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, reiteró este martes -aludiendo a Trinidad Steinert- que no tiene reparos con que una exfiscal encabece la cartera de Seguridad. Sin embargo, apuntó que hay que tener precaución con las expectativas públicas en torno al rol que ejercerá su sucesora.

En conversación con Radio Infinita, Cordero señaló que “hay que tener cuidado con pedirle a la futura ministra que en el cargo de ministra de Seguridad pueda tener los mismos desempeños como fiscal regional".

“Son dos atribuciones completamente distintas. De hecho, en este cargo hay un conjunto de elementos en los cuales uno no se puede involucrar y que sí lo podía hacer cuando una persona es fiscal. Yo tomaría más bien el activo que implica haberse desempeñado por largo tiempo en el Ministerio Público como una contribución a seguir mejorando la agenda de seguridad", agregó el ministro.

Aún así, Cordero señaló que “no le hace ruido” que una persona del Ministerio Público encabece la cartera. “Mi principal preocupación era que el Ministerio de Seguridad estuviese a cargo de un exfuncionario policial o de las Fuerzas Armadas”, sostuvo.

“Por una razón muy simple: porque el Ministerio de Seguridad no es un ministerio operativo, es un ministerio de gestión de política pública, pero que uno de sus roles centrales tiene que ver con el control de las fuerzas de orden y seguridad", señaló.

En esta misma línea, Cordero se refirió a la reunión bilateral que sostuvo con Steinert el pasado lunes por el traspaso de mando y señaló que “fue una reunión larga, pero por la manera en que estaba diseñada y estructurada, para que las autoridades entrantes tuvieran de una sola vez un panorama general, no sólo del ministerio, sino que del sector, que yo creo que era lo importante.”

Cordero sostuvo que el encuentro, que se extendió por ocho horas, estuvo enfocado en el “traspaso de los temas del ministerio y su instalación, de las subsecretarías de ambas, pero también de los servicios dependientes. Entonces hubo una sección destinada a Carabineros, otra a la Policía de Investigaciones y la última a la Agencia Nacional de Ciberseguridad”.