Cordero cuestiona polémica sobre recortes al presupuesto: “Me sorprende que se transforme en una discusión pública antes que sea presentado”

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó esta mañana la polémica que se ha generado en torno a los recortes y reajustes para el Presupuesto 2026, el cual debe ingresar al Congreso el próximo 30 de septiembre.

En Seguridad quedó en duda el presupuesto para la instalación de las secretarías regionales ministeriales, y también se restringen los fondos para el Plan Nacional Contra el Crimen Organizado y los del Programa Lazos que apoya a familias víctimas de la delincuencia, hecho que parlamentarios de distintos sectores han califican como un “retroceso”.

Consultado sobre cómo esto afectaría a su cartera, Cordero cuestionó el origen de la polémica, afirmando que aún el presupuesto no está entregado.

“No sé quién hizo ese anuncio. Eso es lo primero, porque aquí se habla de un anuncio y de lo que yo sé, hasta ahora, ninguna autoridad se ha referido, entre otras razones, porque el presupuesto público se avisa y se comunica al país el 30 de septiembre”, sentenció esta mañana en conversación con Radio Pauta.

Asimismo, y frente a las reguniones que ha sostenido con Hacienda y con la directora de Presupuestos (Javiera Martínez), Cordero apuntó a que esto “está en el contexto de las reuniones bilaterales la discusión presupuestaria en el fondo”.

“El gobierno ha sido muy consistente: esta administración ha aumentado en un 15% el presupuesto en materia de seguridad, a diferencia de lo que venía sucediendo en años anteriores”, afirmó. “Yo creo que en años anteriores el presupuesto estaba en torno a un crecimiento muy bajo, incluso decrecimiento, con una agenda, años anteriores, de las cuales se hablaba de seguridad, pero no se disponían de los fondos”.

Esto, añadió, se traducía, entre otros temas, en la cantidad de parque vehicular policial, que estaba en malas condiciones, el cual era del orden del 50%.

“Entonces, lo que hay es que -y esto lo ha dicho el ministro de Hacienda, lo ha dicho la directora de Presupuesto- en el contexto de la estrechez fiscal el país va a seguir haciendo esfuerzos en materia de seguridad, no cabe ninguna duda. Pero anuncios en concreto, de hecho a mí me sorprende que se transforme en una discusión pública antes que el presupuesto sea presentado”.