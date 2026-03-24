Cristián Valdivieso: Kast pretende “una unidad con la ciudadanía, no con el mundo político necesariamente”

En entrevista con el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el fundador y director de Asuntos Públicos de Criteria, Cristián Valdivieso, abordó la fluctuación en la aprobación del Presidente José Antonio Kast en sus primeros días de gobierno.

Según el sondeo Agenda Criteria la aprobación del Mandatario subió hasta alcanzar un 50%, pero la desaprobación también registró un alza y llegó al 37% en su segunda semana.

En conversación con Andrés Gómez y Rodrigo Álvarez el lunes, Valdivieso analizó los ejes que ha trazado Kast y cómo la inesperada alza del precio de los combustibles y la subsecuente modificación al (Mepco) pueden incidir en el relato del Ejecutivo.

¿Cómo aterrizar esos números en estos primeros días del gobierno?

En el corto plazo el país se polarizó. En la primera semana de gobierno hubo un 24% (de encuestados) que escogieron la opción “no sé”. Eso bajó significativamente. La aprobación del Presidente está sobre el 50%, pero la desaprobación ha subido rápidamente. Ahora, si uno lo mira en frío, era evidente que iba a tener un nivel de desaprobación alto porque hay un 42% que votó por Jeannette Jara y la oposición de alguna manera ya se hizo de ese porcentaje. Lo importante para el Presidente es sostenerse sobre la banda del 45% (de aprobación), ese es el score que le va a permitir sostener una luna de miel por un buen tiempo.

Los números de la encuesta Criteria muestran cómo ciertos anuncios son más sensibles para la gente

Yo diría que la ciudadanía todavía le da viento a favor al gobierno y le hace sentido la retórica o el relato que ha instalado. La gente siente que estamos en una emergencia en lo económico y en materia de seguridad, pero no necesariamente que el país “se cae a pedazos”. La gente está consciente de que las arcas fiscales están vacías y que, por tanto, hay que reducir el gasto, pero cuando se mete el matiz de que eso puede ser a costa de cortar beneficios sociales, la gente dice “ah, no”. Esto, por ejemplo, aparece en limitar la edad para acceder a la gratuidad. Ahí es donde la oposición va a intentar colarse para adueñarse de esos temas.

¿Se afectará la valoración al Presidente si los cambios al Mepco causan subida de precios y molestia en los bolsillos?

Es probable que la gente le termine cargando la mano al gobierno. De todas formas, creo que el gobierno tiene una oportunidad en dos sentidos. Primero, entender que el relato y el copamiento comunicacional tiene que tener ciertos cuidados. A veces por coparlo todo se empiezan a incendiar ciertas partes de la pradera. Creo que eso le pasó al ministro de Hacienda Jorge Quiroz la semana pasada cuando al hablar del ajuste fiscal metió el límite de edad a la gratuidad o el tema del Mepco sin tener una propuesta concreta. Eso generó ruido innecesario. Lo segundo, creo que el Presidente Kast está convencido de que hay que preparar al país para medidas difíciles, lo reforzó en su entrevista con La Tercera. La pregunta es cómo su relato es capaz de acompañar la instalación de esas medidas.

En su entrevista con este medio el Presidente dijo que iban a tomar medidas difíciles, que la iban a transparentar y que no iban a retroceder. ¿Es algo que ha visto hasta ahora?

Creo que todavía estamos en un copamiento comunicacional. Su idea de “avanzar y no retroceder” y su relato de ajustar el gasto del Estado porque las arcas fiscales están vacías tienen que venir acompañados de medidas que se condigan con eso. Esta semana vamos a ver hasta dónde lo respaldan quienes están detrás de él. Tengo la impresión que en su entrevista del domingo el Presidente le habló en gran medida al mundo de la derecha. Es decir, “aquí vamos a avanzar y si hay costos, bueno, ajústense los cinturones”.

Ya empezó a haber ruido en parte de su sector

Todo tiene un costo. La pregunta es si el gobierno es capaz de acompañar un relato que a la gente le haga sentido. Creo que falta todavía, particularmente en materia económica, anunciar más claramente qué hay después de pasarla mal, de atravesar el desierto. (...) En economía es muy importante el para qué y el por qué se hacen las cosas. De lo contario, la gente rápidamente puede sentir que se está abusando o que se está favoreciendo a otros en desmedro de las grandes mayorías. Eso tiende a pasar cuando gobierna la derecha, Entonces, hay que construir un relato potente. El ajuste por el ajuste ya no se va a justificar en cuestionar al gobierno anterior, van a tener que empezar a tener un significado, en que la gente esté mejor.

¿Cómo opera la idea de Kast de unidad nacional con la posibilidad de indultar a uniformados condenados por actos ocurridos durante el estallido?

El gobierno de emergencia tiene que focalizarse en la emergencia, la emergencia no tiene tiempo para otras cosas. Pero bueno, tiene estas taras. Probablemente al estar recién iniciado el gobierno pueden decir que harán ciertas cosas que son claramente identitarias. Si se termina materializando le va a tener un costo inevitablemente. Según la encuesta Criteria la mayoría de la gente no está de acuerdo con los indultos para quienes están sentenciados por tribunales de justicia. La pregunta es, dado el contexto complejo por la subida de las bencinas y la realidad que se impuso, ¿es posible no pagar un gran costo por hacer algo solo para la barra propia?

Kast dijo en la entrevista con La Tercera que ha escuchado críticas de políticos pero no de la ciudadanía. ¿Comenzará a crecer cuando se produzca esa iniciativa?

Puede ser. Él dejó entrever lo siguiente: quiere ser una figura que apele a la unidad nacional pero esa es una unidad con el sentido común de la ciudadanía, no es una unidad política. Una unidad con la ciudadanía, no con el mundo político necesariamente. Por otro lado, rápidamente polariza con la oposición. (...) Tengo la impresión que su apuesta es estar muy en sintonía con las grandes subjetividades de la sociedad, que su apoyo no sea solo del Congreso o los partidos, sino de la sociedad. Lo que leo entre líneas es que de alguna manera él pretende buscar la unidad y sintonizar con el sentido común, pero enfrentarse a la izquierda.