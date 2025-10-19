DC critica uso de la imagen del expresidente Aylwin en franja electoral de RN: “Es una falta de respeto a su memoria”

La Democracia Cristiana (DC) expresó este domingo su malestar por la aparición del expresidente Patricio Aylwin en la franja televisiva de Renovación Nacional (RN). El hecho ocurrió en el primer capítulo del espacio, centrado en homenajear al fallecido expresidente Sebastián Piñera, donde se mostró brevemente a Aylwin recibiendo la banda presidencial en la ceremonia de 1990.

En un comunicado, la colectividad consideró la situación como “inaceptable” y denunció un intento de apropiación de la figura del exmandatario, describiéndolo como “un humanista cristiano comprometido con la justicia social, la reconciliación y la democracia, valores que muchos de quienes hoy lo invocan no respaldaron ni respetaron durante su gobierno”.

Además, la DC destacó que “Patricio Aylwin condujo la transición a la democracia con prudencia, coraje y convicción, e nfrentando la incomprensión y la oposición de quienes hoy, de manera oportunista, buscan asociarse a su imagen ”.

La colectividad agregó que “la figura de Aylwin pertenece a Chile, pero su visión, su pensamiento y su ejemplo nacen y se sostienen en los valores de la Democracia Cristiana. Invocarlo con fines políticos ajenos a esos valores es una falta de respeto a su memoria y a la historia reciente del país”.

Finalmente, la DC hizo un llamado a “todos los sectores políticos a actuar con honestidad y coherencia, evitando distorsionar el legado de quienes, como Aylwin, trabajaron incansablemente por la unidad, la democracia y la dignidad de las personas

“Patricio Aylwin fue, es y será siempre un referente de la Democracia Cristiana y del Chile que busca justicia, verdad y respeto”, finalizaron.