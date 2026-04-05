SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    De Grange responde a Muñoz por críticas a Ley Uber: “Todo lo que dije es verídico”

    El ministro de Transportes aseguró que sus declaraciones sobre la Ley Uber y la estructura interna de la cartera son “verificables”, luego de que su antecesor cuestionara sus afirmaciones en una carta, marcando un cruce por cifras, regulaciones y cargos de confianza.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    De Grange defiende sus dichos tras carta de Muñoz: “Son absolutamente verídicos” DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, respondió este domingo a la carta enviada por su antecesor en la cartera, Juan Carlos Muñoz, en la que cuestionó una serie de afirmaciones realizadas por la actual autoridad en una entrevista sobre la denominada “Ley Uber” y la estructura interna del ministerio.

    “Todo lo que dije en la entrevista es absolutamente verídico, es verificable”, afirmó de Grange, defendiendo sus declaraciones publicadas este sábado.

    En esa línea, el secretario de Estado valoró que Muñoz coincidiera en la necesidad de introducir mejoras al sistema de transporte, aunque insistió en que el foco de su gestión está en optimizar el uso de recursos públicos.

    “Yo agradezco que el ministro Muñoz esté de acuerdo con la necesidad de optimizar, de mejorar el sistema sin afectar la calidad del servicio a los usuarios, que ha sido nuestra principal línea argumentativa”, señaló.

    De Grange defiende sus dichos tras carta de Muñoz: “Son absolutamente verídicos” SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Asimismo, recalcó que el objetivo central del ministerio es “optimizar los recursos públicos que son financiados por todos los chilenos, sin afectar en lo más mínimo la calidad de servicio”.

    Finalmente, de Grange sostuvo que sus planteamientos pueden ser comprobados y dejó abierta la posibilidad de profundizar en eventuales cuestionamientos. “Todas las otras afirmaciones que realicé en la entrevista son absolutamente verificables y cualquier duda en particular lo podemos ver más adelante”, indicó.

    Cruce por Ley Uber y cargos en el ministerio

    La respuesta del ministro se da luego de que Juan Carlos Muñoz enviara una carta al director a La Tercera, en la que abordó tres puntos de la entrevista de de Grange.

    En la misiva, el exsecretario de Estado cuestionó las críticas del actual ministro al reglamento de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, desmintiendo, por ejemplo, que exista una prohibición para que vehículos operen entre comunas, aclarando que la normativa regula desplazamientos entre regiones, en línea con lo que ocurre con los taxis.

    También precisó que la exigencia de antigüedad de un año para los vehículos no afecta a los actuales conductores, sino solo a quienes se incorporen una vez que la ley entre en régimen.

    De Grange defiende sus dichos tras carta de Muñoz: “Son absolutamente verídicos”

    Finalmente, Muñoz rechazó los dichos sobre una supuesta sobredotación en el ministerio, asegurando que los cargos de confianza dejaron sus funciones oportunamente y que el número de periodistas en el gabinete no correspondía a lo señalado por de Grange.

    El exministro cerró su carta señalando que, más allá de las diferencias, es fundamental que el debate público se desarrolle con rigor, basado en datos y con altura de miras.

    Más sobre:Louis de GrangeJuan Carlos MuñozMinisterio de TransportesGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Nuevas declaraciones de ministra de la Mujer atizan polémica por despido de directora del SernamEG

    Lo más leído

    1.
    Parlamentarias endurecen críticas a ministra Marín por continuar remoción de directora de Sernameg

    Parlamentarias endurecen críticas a ministra Marín por continuar remoción de directora de Sernameg

    2.
    La Moneda ajusta la estrategia para enfrentar su proyecto ancla de “Reconstrucción Nacional”

    La Moneda ajusta la estrategia para enfrentar su proyecto ancla de “Reconstrucción Nacional”

    3.
    Nuevas declaraciones de ministra de la Mujer atizan polémica por despido de directora del SernamEG

    Nuevas declaraciones de ministra de la Mujer atizan polémica por despido de directora del SernamEG

    4.
    Ministra Marín confirma que el gobierno continuará con la remoción de directora de Sernameg tras fin de su licencia

    Ministra Marín confirma que el gobierno continuará con la remoción de directora de Sernameg tras fin de su licencia

    5.
    Arrau afirma que no habrá despidos masivos en el MOP por recortes presupuestarios anunciados por el Ejecutivo

    Arrau afirma que no habrá despidos masivos en el MOP por recortes presupuestarios anunciados por el Ejecutivo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”
    Negocios

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo
    Mundo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Revelan detalles del rescate de piloto de F-15 de EE.UU. a horas de cumplirse ultimátum de Trump contra Irán

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua