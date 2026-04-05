De Grange responde a Muñoz por críticas a Ley Uber: “Todo lo que dije es verídico”

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, respondió este domingo a la carta enviada por su antecesor en la cartera, Juan Carlos Muñoz, en la que cuestionó una serie de afirmaciones realizadas por la actual autoridad en una entrevista sobre la denominada “Ley Uber” y la estructura interna del ministerio.

“Todo lo que dije en la entrevista es absolutamente verídico, es verificable”, afirmó de Grange, defendiendo sus declaraciones publicadas este sábado.

En esa línea, el secretario de Estado valoró que Muñoz coincidiera en la necesidad de introducir mejoras al sistema de transporte, aunque insistió en que el foco de su gestión está en optimizar el uso de recursos públicos.

“Yo agradezco que el ministro Muñoz esté de acuerdo con la necesidad de optimizar, de mejorar el sistema sin afectar la calidad del servicio a los usuarios, que ha sido nuestra principal línea argumentativa”, señaló.

De Grange defiende sus dichos tras carta de Muñoz: “Son absolutamente verídicos” SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Asimismo, recalcó que el objetivo central del ministerio es “optimizar los recursos públicos que son financiados por todos los chilenos, sin afectar en lo más mínimo la calidad de servicio”.

Finalmente, de Grange sostuvo que sus planteamientos pueden ser comprobados y dejó abierta la posibilidad de profundizar en eventuales cuestionamientos. “ Todas las otras afirmaciones que realicé en la entrevista son absolutamente verificables y cualquier duda en particular lo podemos ver más adelante”, indicó.

Cruce por Ley Uber y cargos en el ministerio

La respuesta del ministro se da luego de que Juan Carlos Muñoz enviara una carta al director a La Tercera, en la que abordó tres puntos de la entrevista de de Grange.

En la misiva, el exsecretario de Estado cuestionó las críticas del actual ministro al reglamento de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte, desmintiendo, por ejemplo, que exista una prohibición para que vehículos operen entre comunas, aclarando que la normativa regula desplazamientos entre regiones, en línea con lo que ocurre con los taxis.

También precisó que la exigencia de antigüedad de un año para los vehículos no afecta a los actuales conductores, sino solo a quienes se incorporen una vez que la ley entre en régimen.

De Grange defiende sus dichos tras carta de Muñoz: “Son absolutamente verídicos”

Finalmente, Muñoz rechazó los dichos sobre una supuesta sobredotación en el ministerio, asegurando que los cargos de confianza dejaron sus funciones oportunamente y que el número de periodistas en el gabinete no correspondía a lo señalado por de Grange.

El exministro cerró su carta señalando que, más allá de las diferencias, es fundamental que el debate público se desarrolle con rigor, basado en datos y con altura de miras.