Cruce por la ‘Ley Uber’: exministro Muñoz responde a de Grange por reglamento y supuestos “amarres”

El exministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, envió una carta al director a La Tercera, en que se refiere a las declaraciones del actual ministro de la cartera, Louis de Grange respecto al reglamento conocido como ‘Ley Uber’ y a los cargos de confianza que supuestamente permanecieron en el Ministerio.

En esta misiva, el ex secretario de Estado dijo que contrastará tres puntos de los mencionados por de Grange en la entrevista publicada este sábado por La Tercera.

En ella, el ministro de Grange comenzó diciendo que el reglamento de Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (Ley Uber), es una norma que generaría daños a los conductores y usuarios.

Según él, esta “tiene una cantidad de restricciones que son absolutamente innecesarias, asociadas a la antigüedad del vehículo, a la cilindrada. Por ejemplo, plantea que no podías moverte entre comunas vecinas , es bien absurdo”.

Con respecto a este primer punto, Muñoz escribió “no es correcto que los vehículos no puedan moverse entre comunas” y añadió que “tal como ocurre con los taxis, que es el sector que se buscaba equiparar, regula la movilidad entre regiones, permitiendo que un conductor lleve a un pasajero fuera de su región, pero no admite que se quede a trabajar en ella ”.

En la entrevista, al ministro de Grange al ser consultado sobre si buscará bajar la exigencia de antigüedad de los automóviles, respondió que “para inscribir los autos nos parece que exigir un año de antigüedad es un exceso , y vamos a avanzar en esa dirección. Vamos a mejorarlo. Prontamente”.

En cuanto a esto, el exministro respondió que “la exigencia de un año de antigüedad de los vehículos indicada por el ministro no afecta a los que operan actualmente - que pueden alcanzar hasta los 10 años- sino a los que se sumen una vez que la ley entre en régimen”.

En relación al reajuste del 3% en su ministerio, de Grange mencionó que podían solucionarlo reduciendo “cargos duplicados” y comentó que “hubo quizá una dotación excesiva de personas que se incorporaron en los últimos años al ministerio. Y no todos los cargos se justificaban”.

Además añadió que “ en el gabinete había 11 periodistas . Y nosotros podemos reducirlo a siete: ahí tienes una reducción en ese ítem de un 40%” y que “ había personas que estaban en el gabinete de mi antecesor -que es de absoluta confianza de la persona - y el último día lo movieron a otra área, en otro cargo”.

Sobre estos comentarios, Muñoz dijo que de su gabinete de confianza “ todos presentaron su renuncia con la debida anticipació n y hoy están fuera de la institución. Asimismo, tampoco es correcto afirmar que en el gabinete del ministro había 11 periodistas, sino 6 ″.

El exministro Juan Carlos Muñoz concluyó su carta diciendo que “más allá de las legítimas diferencias que puedan existir, es crucial informar y discutir con rigor, basado en datos y ciertamente con altura de miras”.