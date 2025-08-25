De ministro a capacitador de candidatos de la FRVS: la nueva vida de Esteban Valenzuela tras dejar el gobierno

En los próximos días la directiva de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) pretende concretar un esperado encuentro con Esteban Valenzuela tras su polémica salida del gabinete del Presidente Gabriel Boric, como consecuencia de la división del oficialismo en dos listas parlamentarias.

La cita tiene el objetivo de respaldar a Valenzuela tras la “venganza” que, acusan en el partido, tuvo el Mandatario con el hoy exministro y su colectividad por haber conformado un pacto electoral junto a Acción Humanista, el que además reúne a personeros que no son bien recibidos por el oficialismo, como el exalcalde Jorge Sharp, el exsenador Alejandro Navarro y el diputado Miguel Ángel Calisto. Y también promete ser el primero paso de la nueva actividad política de Valenzuela.

El plan de la FRVS es que Valenzuela asuma un rol formador con las 132 candidaturas que presentaron al Congreso, tanto a la Cámara de Diputados como al Senado.

La presidenta de la colectividad, Flavia Torrealba, dijo a este medio que “Esteban es uno de los fundadores de la Federación. Por tanto, para nosotros es un alivio que se pueda incorporar a las tareas propias de lo que es nuestro partido y las que a él más le gustan, que es la formación doctrinaria. En esta etapa especialmente, en que los candidatos van a necesitar apoyos en contenidos. Creemos que Esteban Valenzuela nos llega en un momento muy crucial".

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

La idea de la timonel es que Valenzuela, desde su experiencia en temas de descentralización y de economías verdes, tenga un rol activo como capacitador de las candidaturas que ellos pretenden instalar en el Congreso.

“Siempre Esteban Valenzuela ha sido uno de los pilares del partido, especialmente en los temas de generación de contenido y formación. Sin duda va a tener un rol importante, nos sentimos muy seguros con él apoyando a los candidatos ahora, ya libre de sus tareas de Estado. Se viene a reforzar el equipo de campaña y damos gracias a Dios por eso”, complementó Torrealba.

Además de su participación en las actividades del partido, la FRVS confía en que Valenzuela sea integrado al comando de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (Partido Comunista). “Es el espacio ideal donde Esteban puede cooperar. Nosotros no nos sentimos en ningún caso congelados con la campaña, tenemos mucho cariño en las regiones, en las comunidades cuando la candidata llega”, dijo la timonel la semana pasada.

Todo esto sería en paralelo a las actividades académicas que pretende retomar Valenzuela en la Universidad de Concepción.