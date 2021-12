Debate Archi: los momentos que marcaron el penúltimo encuentro entre Boric y Kast de cara a la segunda vuelta

El debate Archi (Asociación de Radiodifusores de Chile) comenzó pasadas las 8 horas. Los candidatos se reunieron al centro del escenario para se retratados y luego tomaron asiento a la espera de las preguntas preparadas por los periodistas.

Un encuentro, que marca el penúltimo debate entre Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) previo a los comicios de segunda vuelta, programados para el domingo 19 de diciembre.

Temas como pensiones, crecimiento económico, seguridad, descentralización, salud, cambios programáticos, ley de medios, migración; fueron parte de la agenda de contenidos abordados. Esto, en paralelos a los tensos momentos de interpelación que tuvieron lugar al finalizar cada bloque de preguntas.

Boric y rentas vitalicias

Periodista Sebastián Aguirre: Usted plantea que se va crear un sistema contributivo bajo el sistema de seguridad social. Sobre la propiedad de los fondos, cito “mantendremos la legislación sobre la herencia de cotizaciones obligatorias al sistema de seguridad social referente a las rentas vitalicias. Sin embargo, el senador de Juan Ignacio Latorre (RD), señala que en un régimen de seguridad social no existe propiedad privada, y la CMF plantea que las rentas vitalicias no son heredables.

Gabriel Boric: Juan Ignacio Latorre se equivocó, no estaba al tanto justamente del proceso de actualización que llevamos adelante. Se equivocó, lo hablé con él y no tengo ningún problema en corregirlo, porque lo que hemos establecido es que las pensiones van a ser heredables tal como lo son las rentas vitalicias hoy día.

Aguirre: Pero no son heredables las rentas vitalicias…

Boric: Sí lo son, en la lógica de…

Aguirre: cito un párrafo de la CMF, “los fondos traspasados a la CMF constituyen una prima o precio de la renta contratada que pasa a ser de su propiedad, por lo tanto, a la muerte del asegurado, termina la renta no generando herencia”.

Boric: Eso lo podemos revisar y la gente podrá contestar posteriormente. Hoy día las rentas vitalicias generan renta en función de lo ahorrado y la prima que se ahorró anteriormente.

Aguirre: Esa es una modalidad específica por la que hay que pagar una prima, porque constituye un seguro.

Boric: Eso es la modalidad específica que estará en el sistema que estamos planteando.

Aguirre: ¿En el futuro sistema hay que pagar una prima para que sea heredable?

Boric: No tendría que pagar una prima, sin que disminuya la pensión futura. Lo importante es que hoy tenemos un sistema que no da pensiones dignas, así que mantenerlo como está no da el ancho. Planteamos un nuevo sistema de seguridad social que asegure pensiones dignas. Hablamos de un sistema de solidaridad donde se establece la propiedad de los fondos.

Kast y atribuciones del Presidente en estado de excepción de Emergencia

Periodista Ramón Ulloa: “El programa no está escrito en piedra”, es una frase que usó mucho para abrir su programa a nuevas ideas, y siendo justos eliminó muchísimos puntos. Pero hay uno que se escribe distinto, pero apunta a lo mismo. Usted insiste en que es necesario que el Presidente tenga más facultades para limitar la libertad de las personas, ahora habla de un estado de Emergencia calificado. ¿Esta es una quinta figura o un estado de Emergencia 2.0? ¿No bastan las que ya están?

José Antonio Kast: Primero decir que es una reforma constitucional y es una propuesta que queremos hacer al Congreso, que si no se acepta no va entrar nunca en vigencia, pero es una modificación en Estado de Excepción cuando tenemos una situación grave al interior del país. Pero mantiene las mismas atribuciones que tienen los estado de excepción complementando con algunos que tenían menos.

Ulloa: Pero se trata de limitar la libertad de las personas sin invocar figuras más gravosas como el estado de sitio o de asamblea. Lo que dice en la propuesta es que con esta figura, el Presidente puede tener todas las facultades que le dan los otros estado de excepción. ¿No es demasiado?

Kast: Puede ser que los legisladores estimen que es excesivo, pero dadas las circunstancias que nos ha tocado vivir con terrorismo, violencia extrema y destrucción. Es necesario tener efectividad en la respuesta.

Ulloa: Las facultades son bastante amplias, lo que usted propone es que el Presidente sin invocar estado de excepción más restrictivos pueda ordenar, interceptar, abrir documentos y toda clase de comunicaciones, y arrestar a personas en lugares distintos a cárceles.

Kast: Así es.

Ulloa: ¿Le parece bien eso?

Kast: Sí

Ulloa: Arrestar a personas en lugares que no sean cárceles es lo que hacía la DINA y la CNI.

Kast: Hoy día está contemplado en el estado de excepción y se agrega a otros, pero insisto, se agrega a otros. Esto pasa por el Congreso y si hoy estamos en una situación crítica, es factible que el Presidente solicite ampliación de facultades.

Boric y condonación del CAE a 20 años

Ramón Ulloa: Usted plantea la condonación de las deudas estudiantiles, están los fondos solidarios, los créditos CORFO, pero por lejos lo más caro es terminar con el CAE. Son $8 mil millones de dólares, el 10% de los fondos de la nación. Si hiciéramos una reforma tributaria exitosa podríamos gastarnos toda la plata en eso. Usted de ha apurado en responder esa crítica señalando que la deuda se va pagar no usando ingresos nuevos, si no que a través de un esquema, de pagos a largo plazo. Usted pagará en su periodo o comprometerá a presidentes futuros.

Boric: Antes de responder la pregunta me gustaría recalcar dos comentarios que ha hecho el candidato Kast: rebaja de impuestos a grandes empresas y la posibilidad de arrestar a personas en lugares que no sean cárceles. Me parece que eso habla mucho de las diferencias que tenemos con las candidaturas. Dicho eso, nosotros proponemos la condonación progresiva del CAE, del fondo solidario y CORFO. Y lo que planteamos es que todo Estado tiene política a largo plazo, los estados no se reinventan cada cuatro años. Parte importante del CAE ya está asumida por el Estado, y lo que proponemos es pagarlo a 20 años para alivianar esa tremenda mochila que cargan miles de estudiantes, producto de que acá se decidió hacer un negocio para los bancos y que hoy son una carga para las familias.

Ulloa: 20 años, $200 millones más o menos al año.

Boric: Sin 20 años para tener un pago razonable sin que sea un pago inviable para el Estado.

Ulloa: ¿Qué pasa con aquellos que ya pagaron?

Boric: La gran mayoría de estudiantes todavía no termina de pagar el CAE, te recuerdo que muchas veces las cuotas del CAE llegan a 200 cuotas.

Ulloa: 60 mil ya han pagado su deuda, quedan 500 mil.

Boric: Se entiende perfectamente, y no tengo duda, de que habrá criterio de solidaridad porque la dificultad de pagar el CAE es una tremenda carga para la familia.

Ulloa: ¿Es no es injusto con otros grupos de deudores?

Boric: Toda propuesta tiene costos alternativos, y debemos ser capaces de priorizar, creemos que las deudas educativas que han afectado a miles de familias en Chile, es una deuda moral que tenemos con las familias chilenas, y por lo tanto, nos interesa solventarlo.

Cambios programáticos de Kast

Ramón Ulloa: Sr. Kast, como su programa se achicó y ahora tiene 55 páginas, uno entiende que lo que ahora no está ya no va. A ver si aclaramos dudas. “Derogaremos la ley que va contra el aborto”.

Kast: Lo que he señalado es que soy una persona profundamente democrática, y si hay una mayoría sustancial que dicta una ley, esa ley se respetará.

Ulloa: “Romper relaciones con Cuba y Venezuela”. Como eso ya no está, asumo que seguiremos teniendo embajadas en ambos países.

Kast: No, es va seguir con la misma fuerza de que nosotros tenemos que priorizar la democracia y terminar con las dictaduras en Venezuela y Cuba. Mantendremos las relaciones consulares y no embajadas. Nosotros hicimos un plan de gobierno, pero la mayoría de las medidas están contenidas.

Ulloa: “Retiraremos a Chile del Consejo de Seguridad de la ONU”

Kast: Estado evaluando porque planteamos que ahí están Cuba y Venezuela, dos países que han violado los DDHH, y no nos parece que esos países tengan algo que decir en una mesa sobre DDHH.

Ulloa: “Cese de funciones de FLACSO en Chile”

Kast: Vamos a hacer exigible todos los requisitos y pagos correspondientes para la estadía en la nación.

Ulloa: Proponemos subsidiar planes de salud a parejas casadas de manera que sean más baratos que los individuales. Corregidos porque ya no depende de la situación marital.

Kast: Así es.

Ulloa: “Nos coordinaremos internacionalmente con otros gobiernos latinoamericanos para detener y juzgar a agitadores de izquierda”.

Kast: Lo hemos revaluado y queremos agregar a cualquier agitador o que realice acciones terroristas y creemos que debe haber integración entre las policías internacionales para detener a quienes causen daños a la vida de las personas.

Ulloa: Tomándome de sus palabras, usted decía que debía debatir con el Boric de primera vuelta. Tomo sus palabras, acá ¿También hay que debatir entre el Kast de 1era y segunda vuelta?

Kast: No porque acá hay una línea de continuidad. Nunca me he querido disfrazar de carabinero, le hago caso a mis asesores. Acá hay continuidad y coherencia. Boric no escucha a sus asesores.

Boric y derechos de agua

Periodista Jessica Castañeda: Chile atraviesa una mega sequía, la zona central ha mostrado carencias en materia de precipitaciones, tenemos un déficit de más del 70% que se considera anormal. En su eventual gobierno, ¿Cómo se van a gestionar los recursos hídricos y cómo se dará una mirada a largo plazo?

Boric: Tremenda pregunta. La crisis hídrica es una de las más desgarradoras, y una de las primeras medidas que vamos a tomar será la creación de un comité hídrico de emergencia porque no solo es un tema de la zona central, también la zona norte y sur. En el norte usan desalinizadoras, y en el sur hay zonas sin agua. (…) Hay gente que tiene que elegir entre lavar la ropa, lavar la loza o ducharse, porque sencillamente no les alcanza el agua de los camiones aljibe. Entonces tenemos dos problemas grave: la sequía y el saqueo. Y tenemos que hacernos cargo de ambos. Para la sequía necesitamos colaboración internacional y convencer a los gobiernos que más contaminan de que tienen que ponerse las pilas y nosotros avanzar, por ejemplo, en descarbonización.

Castañeda: ¿Qué es el comité hídrico de emergencia? ¿Es como el banco central?

Boric: Es una institución que busca distribuir de mejor manera los recursos que tenemos hoy día, y donde vemos que hay tapónelo de agua, como en Petorca, donde los cultivos de palta impiden que haya agua en los colegios, es una cuestión que vamos a tener que desanudar y si eso implica quitar derechos de agua para que pueda ser la población, vamos a avanzar en esa dirección.

Castañeda: ¿Quiénes van a conformar este comité?

Boric: Lo vamos a definir, los mejores expertos en la materia, será de forma transversal, y también por cierto las comunidades afectadas.

Kast y rebaja de sueldos a altos cargos

Aguirre: Habla de eficiencia en el Estado. Habla de eliminar gastos en el sector público, proponía reducir el número de ministerios. ¿Cuáles va a eliminar o fusionar?

Kast: Bueno, estamos viendo más la fusión de ministerios, más que la eliminación, que nunca ha sido una idea. En el caso de Bienes Nacionales con Vivienda, hemos visto que hoy funciona bien la fusión de Minería con Energía, y así iremos buscando otros ministerios que podamos fusionar para achicar el tamaño del Estado.

Aguirre: ¿Cuáles son los criterios?

Kast: En la medida que haya complementariedad de funciones, como lo bienes nacionales con los terrenos y minvu con las construcciones. Ahí se da una sinergia positiva.

Aguirre: ¿Son temas que no ameritan ministerios?

Kast: No, queremos un biministro, como es hoy día el caso de Energía y Minería.

Aguirre: ¿Cuánto se ahorra con esas fusiones?

Kast: Más que lo que se puede ahorrar, es dar una señal al igual que la rebaja del sueldo del Presidente a la mitad, y los altos sueldos de funcionarios de gobierno. Queremos que todos el gobierno tenga una mirada de austeridad y eficiencia y poner a las personas al centro.

Aguirre: Usted ha habido también de operadores políticos, ¿tiene una estimación de la cantidad de operadores políticos?

Kast: Estamos analizando. Un caso puntual es el Hospital de Ovalle, donde hay 13 prevencionistas de riegos, 3 abogados y 3 periodistas. Y en Conaf más de 20 periodistas.

Aguirre: ¿Pero cómo hacer la diferencia entre un operador político y un funcionario?

Kast: Si usted me explica por qué tienen que tener 13 prevencionistas, 3 abogados y 3 periodistas en un hospital, se lo agradecería, yo no logro entenderlo. Cada uno debe cumplir e informar las funciones que cumple. Vamos a ser muy exigentes.

Boric y Ley de medios

Periodista Roberto Silva (Quillota): Recogiendo las inquietudes de varios radiodifusores, ¿Qué va pasar con las concesiones de radios si usted es Presidente? ¿Cómo afectará a la libertad de expresión el sistema de medios públicos que está en su programa?

Boric: Como candidato de regiones, criado en Magallanes, comprendo la importancia de los medios regionales, son los que están en el día a día nos cuentan lo que no llega a las provincias. (…) Por lo tanto los medios regionales tanto web, como radio, y escritos, son fundamentales. Vamos a respetar las concesiones, porque sabemos la inversión muchas veces familiar que da empleos, y porque la distribución de recursos no es equitativa. Se requiere más recursos para los medios regionales para una mayor diversidad, y eso es tremendamente importante. Dicho esto, los medios regionales cumplen una labor muy encomiable. Cuenten con nosotros no solo para mantener la concesiones, si no también para que la torta publicitaria se reparta de mejor manera.

Silva: El sistema nacional de medios…

Boric: Sobre el sistema nacional de medios, nosotros creemos firmemente en la libertad de expresión, que la prensa tiene que incomodar al poder, y aunque a veces uno se sienta acorralado o que las preguntas son muy difíciles, en buena hora, para eso está la prensa. Nosotros proponemos un ecosistema de medios públicos que compite con el privado, no que lo aplaste. Nunca vamos a intervenir en la libertad de expresión que son puntales de la democracia.

Las posturas de Boric y Kast sobre una red ferroviaria y camioneros

Ulloa: El tremendo poder fáctico que han desarrollado los camioneros, se tiene que enfrentar con la construcción de un sistema de trenes para Chile, dijo usted en un debate en la Universidad de Chile. Candidato, ¿Se dio usted por avisado de que los camioneros será una piedra de tope en esa intención?

Boric: Escuché las declaraciones del dirigente de los camioneros desde la misma Moneda. Pero déjame decir algo antes, qué bueno que José Antonio Kast esté a favor de la rebaja de los altos sueldos, porque como parlamentarios votó en contra en la Cámara. Es un avance que haya cambiado su posición.

Kast: Una precisión, le pido al moderador que explique que las réplicas son al final de cada bloque. Si se puede usar de forma distinta, le pido al moderador que lo aclare para yo también poder hacer lo mismo.

Boric: No se ponga nervioso. Escuchamos la declaración de los dirigentes de camioneros desde La Moneda, y quiero decirle a aquel dirigente que esté tranquilo, que la combinación y aumento de trenes en Chile va ser para mejor. Y que a acá no vamos a aceptar chantajes de ningún tipo. Hoy, teniendo todas las posibilidades para tener una red ferroviaria para conectar partes muy saturadas del país, solo un 5% traslada carga y un 1% de pasajeros. Hay tramos de factibilidad como Santiago-San Antonio, o Santiago-Valparaíso, y regiones del norte.

Ulloa: Usted puso como ejemplo un tren que uniera Antofagasta-Copiapó, suena bonito, pero ingenieros como Franco Basso dijeron que sería un desastre, que la densidades y rentabilidad social no da. Que no venda humo.

Boric: Me gustaría mucho un tren que cruce el desierto, por supuesto que lo vamos a estudiar en razón de factibilidad y rentabilidad para llevar adelante. Pero esta rentabilidad social que refiere Basso, es la misma que no permitía tener un oncólogo en Magallanes, porque dicen “no tiene suficientes habitantes”. Y en los lugares poco poblados, uno de los principales problemas es el centralismo. Debemos avanzar en entregar servicios a la regiones y no es un tema de rentabilidad social, es un tema de derechos que en nuestro gobierno se van a asegurar.

Ulloa: Para financiar las demandas sociales se necesitan recursos. Según los cálculos del SII, son $88 millones de dólares los que podrían recaudar si se termina con la exención del diesel a los camioneros.

Boric: Vamos a avanzar en esa dirección y no vamos a permitir chantajes de ningún tipo, respecto a políticas públicas que por cierto van a ser conversadas con todos los actores y no me cabe duda de que vamos a lograr llegar a acuerdos.

***

Periodista Constanza Stipicic: Usted también aspira a construir trenes, habla de trenes eléctricos y fomentar otras formas de transporte de carga, ¿cambiaría las reglas del juego de camioneros? Dados los beneficios relativos de los que gozan. ¿Le subiría el diésel a los camioneros?

Kast: No, porque trae un beneficio para los consumidores. Y sí estoy de acuerdo con los trenes de acercamiento en Santiago-Lampa, Santiago-Melipilla, Santiago-Valparaíso, Coquimbo-La Serena….

Stipicic: ¿Tampoco les variaría las reglas que le permiten recuperar el 80% del impuesto que pagan que además es bajo?

Kast: Debemos ir en la línea de eliminar algunas exenciones, pero en el tema de los camioneros no estoy de acuerdo.

Stipicic: ¿Qué haría usted entonces para que haya una competencia real para los trenes o barcos, en un mercado dominado por camioneros?

Kast: Ahí hay todo un debate sobre cabotaje, en que así como abrimos los cielos, tenemos que pensar que en el cabotaje debe haber normas que permitan mayor competencia.

Stipicic: Es conocido que los camioneros se oponen y han hecho lobby en contra

Kast: Tenemos que sentarnos a conversar las ventajas, me interesa que los usuarios tengan ventaja y que haya gran cantidad de emprendedores.

Stipicic: ¿Estaría dispuesto a subsidiar?

Kast: Planteamos primero los trenes de acercamiento para mejorar la calidad de vida de las personas que ha sido destruida por el transporte público que implementó la Concertación, hoy necesitamos transporte público de calidad, que hoy día no existe, y a eso tenemos que agregarle la electro movilidad.

Stipicic: No cambiaría en nada entonces las condiciones de los camioneros, pero sí podría subsidiar a competidores

Kast: Más que subsidiar, la inversión inicial debe asumirla el estado y ser rentable en el tiempo.

Kast y Convención

Periodista Nicolás Vergara: Usted tanto si llega a ser Presidente o si es derrotado va a tener un rol muy fundamental respecto al plebiscito de salida. ¿Si usted es Presidente está dispuesto a encabezar la oposición a la aprobación del Plebiscito de salida de la Constitución propuesta no contribuye, no cumple con los requisitos que establezca? ¿Qué rol asumiría en ese caso?

Kast: “El primer rol es de diálogo. Si tengo el honor de dirigir la nación, lo primero que haré será generar mesas de diálogo con la Convención y facilitarles todo el trabajo, ya sea en lo tecnológico, económico, en las asesorías para que dentro del plazo establecido en la ley ellos puedan hacer una presentación de nueva Constitución. A nosotros nos interesa cerrar el capítulo de la nueva Constitución. Yo voté en contra del proceso como estaba establecido, creía que deberían hacerse los cambios dentro del sistema institucional, pero la ciudadanía optó por algo distinto. Y espero que estén a la altura de lo que la ciudadanía quiere. Lamentablemente, por ciertos hechos de distinta índole se han ido desacreditando. Espero que vuelvan a ser reconocidos por la ciudadanía, que elaboren un buen plan y que nosotros podamos encabezar que se apruebe esa nueva Constitución para cerrar el capítulo y lograr la estabilidad y la posibilidad de inversión en Chile nuevamente. Si no es así, claramente yo no voy a ser partidario, si ellos no respetaran el derecho de la libre expresión, de la libertad de culto, de enseñanza, el mérito, la propiedad privada, yo encabezaría dentro de los marcos legales autorizados por la Contraloría todo lo que pueda para que eso se rechace, cumpliendo con todos los requisitos para que se cumpla con la democracia”

Vergara: ¿Se puede ser garante? ¿Se puede cumplir el doble rol, ser garante y opositor?

Kast: Absolutamente. Sí, yo puedo manifestar mi opinión y si no infrinjo ninguna de las normas que previamente consultaremos a la Contraloría qué cosas puede hacer o no o que cosas se pueden manifestar por parte del Presidente. Yo espero que podamos aprobar la nueva Constitución en el más breve plazo para cerrar el capítulo. Si no es la Constitución que esperan todos los chilenos, espero poder emitir con fuerza mi opinión.

Vergara: Está dispuesto a presentar un proyecto de ley que prorrogue el mandato de la Convención si ésta se lo pide?

Kast: No creo que sea necesario porque tienen el plazo suficiente. Yo espero que no lo pidan, porque claramente ellos tienen un compromiso a cumplir y que todos los chilenos estamos esperando.

Vergara: Y si se lo piden usted les dirá que no?

Kast: Eso lo va a decidir el Congreso.

Boric y reforma a Carabineros

Octavia Rivas Pregunta: Candidato, lo invito a conversar con respecto a Carabineros y la reforma, refundación que usted propone en su programa. ¿Cuántos Carabineros hay actualmente en Chile?

Boric: ¿Usted lo sabe?

Rivas: Sí.

Boric: ¿Y por qué no lo cuenta?

Rivas: No, quiero saber si usted maneja la cifra. No tengo ningún problema en decirle.

Boric: Yo creo que no se trata de pillar si se puede buscar por Google cuántos hay. ¿Cuál es la pregunta?

Rivas: Pero le doy el dato: 58 mil según la última información de 2018 publicada por Paz Ciudadana. ¿De esos 58 mil cuántos más se necesitan?

Boric: Mira, a cada barrio que nosotros vamos lo que nos dicen es que se necesitan más Carabineros. Lo que hemos planteado y de hecho uno de los problemas que tenemos es que producto de los graves casos que remecieron a la institución hoy bajó la matrícula de manera importante, del interés por ser Carabinero. Carabineros tiene hoy tres problemas principales: Uno, son los graves casos de violación a los DD.HH., que nosotros nos la vamos a jugar por justicia, verdad, reparación y no repetición y no me cabe duda de que la mayoría de la institución está en la misma. En segundo lugar, los graves casos de corrupción que avergüenzan a la institución. La mayoría de los Carabineros que son personas honestas, que están en los sectores más recónditos de Chile, están avergonzados de ese sector del Alto Mando que incurrió en prácticas de corrupción. Y en tercer lugar, que creo que es lo que más le importa a la gente, es la falta de eficacia de la acción policial. Hoy cerca del 90% de los delitos que se denuncian no llegan a nada. Entonces, tenemos que mejorar nuestras policías, redistribuirlas de mejor manera, porque no sé si sabes que en San Bernardo hay el mismo número de Carabineros que en Vitacura teniendo una población tres veces mayor.

Rivas: Y cómo se logra el aumento de dotación? Generando más plazas y convocando a que lleguen más jóvenes a ser carabineros o redistribuyendo y quitándole a Vitacura o Providencia que tienen mayor número y los traslada a otras comunas.

Boric: Tiene que ser ambas. Tenemos que tener una carrera atractiva. Nosotros hemos planteado la importancia de modificar la carrera de Carabineros, pero tenemos que además, redistribuir de mejor manera hacia los sectores donde hoy hay más inseguridad. No puede ser que haya más Carabineros per capita en lugares donde hay más ingresos, pero en los lugares donde hay más delitos haya menos.

Rivas: Eso me explicaban justamente en parte de todos los análisis que se han hecho, tiene que ver con la cantidad de delitos que se registran y la población flotante, más que la cantidad de habitantes y es la propia institución la que define la cantidad.

Boric: es que no es la institución la que debiera definir eso. Se debiera definir por un comité de seguridad desde el Ministerio del interior en conjunto con los alcaldes, porque son ellos los que saben de mejor manera qué es lo que está pasando. Hoy en los barrios saben dónde están los proveedores de droga, saben dónde salen los fuegos artificiales, saben dónde se hacen las vendettas, sin embargo ni la fiscalía ni la policía está pudiendo llegar ahí.

Rivas: Quiere eliminar el escalafón doble de oficiales y suboficiales, y dejar o mantenerlo como está

Boric: Nosotros creemos que hay que avanzar hacia un solo escalafón, pero estamos dispuestos a conversar con la institución.

Kast y zanjas como medida contra la crisis migratoria

Periodista Eduardo Guyanas: ¿Usted propone continuar con la idea de las zanjas...¿a cuántos kilómetros corresponde su proposición de zanja y cuál es el costo total de ésta considerando que su propuesta habla de vigilancia y apoyo tecnológico?

Kast: Son las zanjas en ese territorio, sin incluir las rejas que corresponden para que no caigan animales ni personas a ello, cuesta cerca de 10 millones de dólares y eso lo hemos calculado en la zanja de 3 metros de profundidad por 3 metros de ancho con toda la loma de tierra que se incluye para poder hacer una barrera a un lado de la zanja.

Guyanas: ¿Y eso considera mantención?

Kast: No, eso considera la realización de la zanja. En la mantención usted tiene también que considerar que va a ser menor la cantidad de personal que usted requiere porque hoy día la contención tiene que hacerse hombre a hombre, lo cual no es para nada deseable que tenga que ser un militar o un Carabinero el que enfrente al ciudadano extranjero que quiere entrar en Chile. La franja tiene como sentido conducir a las personas a un paso habilitado y hasta el día de hoy sigue habiendo tráfico de drogas y contrabando de vehículos porque esto sigue siendo una meseta.

Guyanas: En las zanjas han puesto sacos y la gente pasa...

Kast: Sí porque la zanja, como muchas de las cosas que hizo Michelle Bachelet, fue una buena iniciativa y mal ejecutada.

Guyanas: Porque no había mantención, o sea, por eso le preguntaba el tema de la mantención...

Kast: Porque no se hizo como correspondía y claramente si usted hace una zanja tiene que mantener la mantención, y si quiere hacer la zanja en la cosa práctica usted tiene que tener retroexcavadoras arriba para poder reparar aquellos lugares donde esta zanja es vulnerada. Esto también contempla pasos habilitados para que los comuneros, la gente local, pueda transitar con su ganado. Esto es algo que conversé con el alcalde Javier Díaz de Colchane y con la comunidad de Colchane.

Guyanas: Esta zanja en los 850 kilómetros de frontera?

Kast: No necesariamente tiene que ser en los 850 km, el calculo que yo le doy es para eso en torno de la zanja solamente no de la reja.

Guyanas: Porque la gente sigue pasando por Ollagüe y por distintos puntos

Kas: Pero Ollagüe tiene un situación absolutamente distinta. No es Colchane, yo he estado en Colchane, he estado en Arica, son situaciones distintas.

Guyanas: ¿Y ha estado en Ollagüe?

Kast: En Ollagüe no he estado pero me he informado con las autoridades locales y hoy día por ahí no hay flujo de migración.

Guyanas: Si hay

Kast: Pero no al nivel de Colchane, es mucho más controlable Ollagüe que Colchane.

Boric y Conflicto en La Araucanía

Juan Rafael Maldonado: Buena parte de quienes viven en La Araucanía y Biobío, no duermen tranquilos por el conflicto indígena que se relaciona con el territorio, la presencia militar en la zona ha reducido la cantidad de delitos y ha aumentado la sensación de seguridad. Usted no apoya la militarización, pero también ha dicho que quienes cometen delitos tienen que estar tras las rejas. Y en la Araucanía han muerto personas, incluso quemadas vivas. Su postura choca un video de primarias, donde como música de Silvio Rodríguez, un encapuchado se sube al vehículo con el que recorre el país. ¿Por qué la gente debería creer su condena a la violencia? Y si es enemigo de la militarización, ¿Cuál es su propuesta para terminar con la violencia rural?

Boric: Te invito a ver de nuevo ese video, porque la que sube es una mujer que hacía una performance y no un encapuchado que estaba tirando piedras.

Maldonado: Pero usaba una capucha, que es el símbolo de la violencia.

Boric: No es el símbolo de la violencia, pero más allá de eso, jamás he validado la violencia y la he sufrido. Creo que firmemente que la violencia no es el camino. Por lo tanto, la violencia de quienes creen que actuando, quemando iglesias o con atentados, ni tampoco los que van por la militarización. ¿Usted cree que en los años de Sebastián Piñera ha mejorado la situación en la macrozona sur? ¿Que estamos mejor que antes? Lo que propone el candidato de al frente, es una profundización de las mismas políticas que ha llevado adelante Sebastián Piñera. Lo que nosotros proponemos es un diálogo como el que lleva adelante el Centro Nansen con las iglesias, las universidades, las comunidades, para poder llevar adelante un proceso de reencuentro y confianzas, que es mucho más difícil. Quizás es un camino más largo, pero no tengo dudas que es mucho más fructífero porque tenemos la convicción de que el conflicto entre el pueblo nación mapuche se soluciona conversando.

Maldonado: El problema diputado es que todos estos años ha habido instancias de conversación, Conadi ha repartido miles de hectáreas de territorio para el desarrollo de comunidades y no se avanzado, se ha profundizado la violencia. Con estado de emergencia, los delitos han disminuido en la zona y la gente apoya la presencia de militares.

Boric: ¿Usted quiere mantener a los militares de forma permanente en La Araucanía?

Maldonado: No importa lo que yo piense, le pregunto a usted.

Boric: A mí me importa, como cualquier otro ciudadano. Tengo al convicción de que las armas, metralletas y tanques no van a terminar con la violencia en la Araucanía, es el encuentro entre dos pueblos. Tenemos que hablar de territorio y de autodeterminación, tal como lo han hecho Nueva Zelanda y Canadá. Se puede hacer de manera distinta.

Los tensos enfrentamientos entre los candidatos

Primera interpelación

Kast: Aquí hay un candidato que ha tenido posturas tan radicalmente distintas como estar a favor del Estado de Emergencia, después estar en contra. Estar en contra de la Ley Anti barricadas y ahora estar a favor. Estar a favor de indultar a delincuentes saqueadores y ahora estar en contra. Desconocer permanentemente lo que le dicen sus asesores en el área económica porque no sé para qué manda a alguien al Chilean Day, para qué tiene a Sebastián Depolo, para qué tiene al señor Latorre, todos dicen cosas distintas y van cambiando radicalmente su postura en esta segunda vuelta. Él era partidario del corto circuito que planteaba el Colmed y hoy día ya no lo es. Él estuvo a favor del aumento del número de parlamentarios, que claramente no cumplió con el objetivo, y debo decir que las reglas están para cumplirlas Gabriel y si las réplicas son al final, tú tienes que cumplirla. Por último decirte que habría sido bueno que no te escapes de los 15 debates que planteaste que ibas a tener conmigo tú mismo, porque tu dijiste “Vamos, le pedí a mis equipos que desafíe a José Antonio Kast a tener debates” y este es el primero que logramos tener, y lo lamento por la democracia en Chile que no se puede dar a conocer los planteamientos tuyos y míos de frente.

Boric: La obsesión por mentir de José Antonio Kast llega a niveles inauditos. Tuvimos un debate en la Universidad de Chile para poder discutir sobre cultura, educación y ciencias, adivinen quién no llegó: José Antonio Kast. Tuvimos un debate para discutir sobre la problemática del agua en Chile y adivinen quién no llegó: José Antonio Kast. Los gobernadores nos invitaron a Pozo Almonte para poder discutir sobre descentralización y adivinen quién no llegó: José Antonio Kast. Decir que yo no quiero debatir estando acá debatiendo con usted es una absoluta mentira. Pero además me parece muy importante decir otras cosas, ha quedado claro de que acá José Antonio Kast va a ser el Presidente de los camioneros, nosotros vamos a hacer la Presidencia que impulse una nueva red ferroviaria en Chile. Se han dicho cuestiones que son bien insólitas, arrestar a personas en lugares que no sean cárceles, me gustaría conocer en cuáles está pensando. El pago del aumento por los trabajadores de la cotización, nosotros establecemos que eso lo tiene que pagar progresivamente el empleador con apoyo a las pymes. Gas para todos dice que es algo populista. Y, habla de rebajar los altos sueldos a la mitad cuando estaba en la Cámara de Diputados se opuso tenazmente a esa idea. Entonces, yo encuentro que está bien cambiar de opinión cuando ve evidencia en mejores propuestas, lo que no me parece aceptable José Antonio es que sencillamente termines transformándote en un candidato totalmente diferente del que tu te habías propuesto.

Kast: Lo único que puedo decir es que Gabriel Boric, y por eso le cambie la C por la K, se parece cada vez más a Kast falta solamente que te pongas un uniforme de Carabineros y vayas a aplaudirlos por la gestión que han hecho en Chile. Es increíble como tu has denostado a las Fuerzas Armadas, a la fuerza pública, es increíble como tu has avalado los delitos y la delincuencia y hoy día dices que vas a favorecer a las pymes, siendo que quieres subirle los impuestos, fijarle los salarios, todo lo que tu haces va en perjuicio de las pymes y cuando te das cuenta que eso no te beneficia retiras tus dichos. Y te quiero recordar que en el cierre de tu campaña para pasar a segunda vuelta tu mismo dijiste ‘José Antonio, a mis asesores les he pedido que nos enfrentemos en debates todos los días y en todos los temas”. Todavía te estoy esperando.

Boric: Aquí estamos José Antonio.

Kast: En uno de 15 debates que deberías haber tenido.

Segunda interpelación

Boric: Cuando se promulgó la ley de identidad de género en el año del 2018, José Antonio Kast hablo de una dictadura liberal. Cuando se iluminó La Moneda en el día de la diversidad sexual José Antonio Kast habló de una dictadura gay. cuando pasamos a fase dos en pandemia José Antonio Kast habló de una dictadura sanitaria. Escribió una columna el 2018 diciendo que la mayoría de los periodistas son de izquierda y los medios son dominados por ellos y ahí habló de una dictadura mediática progresista. Yo le preguntó a José Antonio Kast, ¿Qué es lo que no considera dictadura? Y por cierto, ¿Considera dictadura la que usted apoyó en 1988 en la campaña del Sí? Y por último ¿Dónde metería presos en su Estado de Excepción en los lugares que no son cárceles a la gente?

Kast: Bueno en el tema de la libertad de prensa, yo le pediría a a Gabriel que critique la declaración del Colegio de Periodistas que firmó una declaración apoyando su candidatura, eso me parece absolutamente impropio. Le pediría también que hable con su asesor Diego Pardow que dijo que iban a ver el tema de la libertad de expresión porque creo que ese asesor suyo...le quiero pedir que hable con Diego Pardow, le quiero pedir que hable con el Colegio de Periodistas para que revierta esa decisión porque claramente atenta contra la libertad de expresión. Lo quiero emplazar también a usted respecto de la violencia.

Moderador: Si lo desea emplazar,¿va a usar sus 30 segundos?

Kast: Sí, voy a usar mis 30 segundos

Boric: Pero va a contestar la pregunta?

Kast: Sí, la voy a responder cuando corresponda, ahora voy a usar mis 30 segundos.

Boric: pero, ¿y cuándo corresponde? Porque le hice la pregunta...

Kast: yo le hecho varias preguntas que usted nunca ha contestado que es la inflación, la economía, hay muchas otras cosas que en muchos debates usted no ha contestado, entonces...

Boric: ¿entonces usted va a seguir esa misma línea?

Kast: ¿La línea suya? No, jamás. Soy muy distinto y contesto las cosas directamente. Como me habló de los periodistas de izquierda le estoy contestando, usted dice que los periodistas son de izquierda, no, no son de izquierda pero los dirigentes

Boric: eso lo dijo usted

Kast: Pero los periodistas que dirigen en el Colegio de Periodistas

Boric: la columna que dice José Antonio Kast decía los periodistas en Chile son de izquierda y por eso hay una dictadura mediática

Kast: Bueno, Gabriel dice que es contrario a la violencia y él avaló la violencia del Frente Manuel Rodríguez, uso y mal uso la polera de Jaime Guzmán que estaba con una bala en la cabeza, se reunió con el asesino de Jaime Guzmán en secreto, válido las protestas violentas, voto en contra de la Ley Antibarricadas, votó en contra de la ley que sancionaba a quienes maltrataban a bomberos de Chile, votó o hizo que la gente partidaria de él votará r contra de la extensión del Estado de Excepción, planteo permanente mente indultar a los violentos tas y no reconoce que en La Araucanía no hay terrorismo

Boric: Ojalá haya un fast check para que puedan comprobar que la mayoría de las afirmaciones que ha hecho José Antonio Kast en esta interpelación son derechamente falsas. Pero sabes qué José Antonio Kast, nosotros tenemos una diferencia, cuando yo me equivoco pido perdón, Cuando salió el tema de la polera de Jaime Guzmán creo que cometí un error grave y pedí perdón públicamente.

Boric: Cuando yo me equivoco a diferencia tuya soy capaz de enmendar la posición porque yo creo que en política

Kast: ¿pediste perdón a la mujer que te acusó de abuso? le pediste perdón? esa situación todavía no se aclara, hay una mujer que te denuncio por abusos y todavía no pides perdón.

Boric: acá hay una interpelación que me parece grave, y me parece lamentable que utilices un espacio como este sobre temas que no tienes absolutamente idea

Kast: ¿pediste perdón o no, hablaste con ella?

Boric: he señalado en todos los términos...

Kast: ¿hablaste con la mujer?

Boric: he señalado en todos los términos que estoy totalmente disponible porque no tengo nada que esconder a cualquier investigación de carácter judicial

Kast: ¿y pediste perdón?

Boric: es que José Antonio no se trata de eso, parece que no has entendido el tema de cómo funcionan los protocolos

Kast: puedes aclarar lo que pasó? ¿por qué una mujer te acusa de abuso?

Moderador: esto no es una conversación de café y hay que respetar a los auditores.