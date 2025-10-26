SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Debate presidencial: Marco Enríquez-Ominami llega junto a protagonistas de su franja pertenecientes a la comunidad sorda

En el entorno del candidato señalan que el gesto busca reforzar como sello de la candidatura la idea de instalar en primera línea a quienes, pese a representar demandas mayoritarias, rara vez tienen rostro en este tipo de espacios.

José NavarretePor 
José Navarrete

El candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami llegó la tarde de este domingo al debate televisado de Canal 13 acompañado por André Heredia y Paula Díaz, dos integrantes de la comunidad sorda que protagonizan su franja presidencial.

Su equipo detalló que André Heredia, es un actor de 40 años, activista, reconocido por su participación en producciones como Wokitoki y en piezas audiovisuales accesibles para personas con discapacidad auditiva.

El actor lidera iniciativas orientadas a eliminar barreras de acceso y promover los derechos de este grupo.

Paula Díaz, madre de Paloma y Giuliana, exintegrante de Mekano, Miss 17 y hoy dueña de un salón de belleza— aparece junto a él en el material de campaña y se declara “luchadora y defensora de los derechos de las personas con discapacidad auditiva y de otras personas con discapacidad”.

Díaz describió su participación en la franja como “una experiencia emocionante, distinta y necesaria”.

Ambos integrantes de la comunidad sorda sostuvieron un diálogo con la periodista Mónica Pérez, por intermedio de una intérprete de señas, en la previa del debate.

En el entorno del candidato señalan que el gesto busca reforzar como sello de la candidatura la idea de instalar en primera línea a quienes, pese a representar demandas mayoritarias, rara vez tienen rostro en este tipo de espacios.

Más sobre:Debate presidencialEleccionesElecciones 2025Marco Enríquez-OminamiElección presidencialPresidencial 2025

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

En mensaje de Matthei en la antesala al debate presidencial: “El optimismo sin seriedad no va a ningún lado”

Detienen a dos sujetos por robo con homicidio en Puerto Montt

Argentina registra la participación más baja desde el retorno de la democracia en elecciones legislativas: solo votó el 66% del padrón

“Espero recibir algún golpe y ver si damos otro”: Artés en la previa al debate presidencial

Fiscalía y PDI desarticulan banda dedicada a “encerronas” y “turbazos” en la Región Metropolitana

Lo más leído

1.
Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

2.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

3.
Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

4.
Temblor hoy, domingo 26 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 26 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

Debate presidencial: Marco Enríquez-Ominami llega junto a protagonistas de su franja pertenecientes a la comunidad sorda
Chile

Debate presidencial: Marco Enríquez-Ominami llega junto a protagonistas de su franja pertenecientes a la comunidad sorda

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

En mensaje de Matthei en la antesala al debate presidencial: “El optimismo sin seriedad no va a ningún lado”

EE.UU. y China pactan suspensión temporal de aranceles antes de reunión de líderes
Negocios

EE.UU. y China pactan suspensión temporal de aranceles antes de reunión de líderes

Tras reunión en cumbre de Asean en Malasia: Lula y Trump negociarán los aranceles

El reajuste del sector público pone presión a la tramitación del Presupuesto 2026

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China
Tendencias

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

Nicholas Paul, estrella del Centro Mundial de Ciclismo: “En Chile la gente te alienta como si fueras uno de ellos”
El Deportivo

Nicholas Paul, estrella del Centro Mundial de Ciclismo: “En Chile la gente te alienta como si fueras uno de ellos”

Vitor Ferreira se impone en El Gringo y se corona en la World Surf League de Arica

Nuevo líder: Lando Norris se impone en el GP de Ciudad de México y se encumbra en la cima de la Fórmula 1 por un punto

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”
Cultura y entretención

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Mon Laferte se alista para el Festival de Viña y lanza uno de sus discos más personales: “No sé escribir de otra forma”

Lo que pasa, lo que queda

Argentina registra la participación más baja desde el retorno de la democracia en elecciones legislativas: solo votó el 66% del padrón
Mundo

Argentina registra la participación más baja desde el retorno de la democracia en elecciones legislativas: solo votó el 66% del padrón

Jornada clave para Milei: inicia cierre de mesas por elecciones legislativas en Argentina

Nueve muertos y 29 heridos tras caída de bus desde un puente en Misiones, Argentina

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal