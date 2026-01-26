Debut de Sedini como vocera abre flanco a Kast y obliga a dar explicaciones por nominación de titular de Seguridad

El debut de la periodista Mara Sedini como la futura vocera de gobierno dejó los primeros coletazos tras el anuncio del gabinete de José Antonio Kast.

Este domingo, en entrevista con La Tercera, la futura jefa de la Segegob aseguró que las conversaciones entre el presidente electo y la hoy exfiscal Trinidad Steinert, quien asumió como ministra de Seguridad, llevaban “un buen tiempo”.

“La ministra de Seguridad no fue una improvisación, era una conversación que ya llevaba un buen tiempo . Y creo que fue una bonita sorpresa que pareciera un nombramiento de último momento”, aseguró.

Esto desató críticas del oficialismo por la posibilidad de que los contactos hayan empezado cuando Kast aún era candidato, interfiriendo en la independencia del Ministerio Público.

“Las declaraciones en este fin de semana de la futura vocera, efectivamente abrieron un flanco, porque al decir que esto llevaba tiempo, se abrió la posibilidad de que llevara incluso desde la época en que José Antonio Kast era todavía candidato, y no a un presidente electo, y creo que eso ya entraría en un terreno distinto”, dijo este lunes, por ejemplo, la exministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), en entrevista con radio Infinita.

En esa línea, agregó que “si pasó cuando todavía era candidato, y había otros circulando, ya es más complejo, porque implica una fiscal activa relacionándose con una postura particular, no con un presidente que eligieron los chilenos, sino con un candidato de varios que están circulando en ese momento”.

A ellos también se sumaron otros parlamentarios como Daniel Manouchehri (PS) y Jaime Araya (PPD), quienes solicitaron que el equipo de Kast aclare cúando empezaron los contactos con Steinert.

Aunque en la Oficina del Presidente Electo (OPE) intentan bajar el perfil al asunto y recalcan que están enfocados en la gira por Centroamérica y el anuncio de la nómina de subsecretarios para este viernes, lo cierto es que reconocen que el tema generó ruido y se vieron obligados a hacer control de daños.

Santiago 20 de enero 2026. El Presidente electo, Jose Antonio Kast, realiza anuncio oficial del Gabinete de Ministros; en la comuna de Las Condes. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Así, este lunes, pasado el mediodía y tras participar de una charla de inducción organizada por la Contraloría General de la República (CGR), el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, salió a referirse al tema.

Su intervención, según afirman desde el entorno de Kast, fue coordinada con antelación con el equipo del presidente electo.

“Para nombrar a una persona en un cargo, obviamente que previamente hay que tener el consentimiento de esa persona. Y esta comunicación no tiene nada de extraño, nada de raro, porque se produjo pocas horas antes de que ella tomara la decisión de colaborar en el gobierno del presidente Kast”, dijo el dirigente de la UDI, contradiciendo la versión de Sedini.

Así, agregó que “aquí lo importante y lo relevante es la decisión de la exfiscal de apoyar al presidente Kast en la gestión de seguridad en su gobierno, dadas las competencias que ella tiene, y es una garantía para el país (...). No tiene ninguna lógica ni sentido hablar si fue una hora antes, una hora después, un minuto antes, un minuto después”.

Minutos después de la comparecencia de Alvarado, Sedini también salió a precisar sus dichos. Eso sí, a diferencia del futuro ministro del Interior, aseguró que las conversaciones empezaron “días antes” y no “horas”.

“Es de sentido común que el presidente electo converse con sus colaboradores, con su equipo cercano para armar los perfiles de quienes van a integrar su gabinete. Eso me parece de lo más normal, eso lleva muchos meses pasando. La construcción de todos los ministerios, todos los perfiles y seguridad no es la excepción. Aquí se ha armado un revuelo absolutamente innecesario y para que todos queden tranquilos y no se generen más especulaciones respecto a este tema, las conversaciones entre el presidente electo y la futura ministra de Seguridad ocurrieron pocos días antes de la nominación”, sostuvo.

Y agregó: “Yo dije que hubo conversaciones, esas conversaciones fueron entre el presidente electo y su equipo, en la construcción del perfil que debía encabezar la cartera de seguridad”.

En el resto de la derecha, por otro lado, salieron a intentar desdramatizar la polémica.

En entrevista con radio Infinita, el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, aseguró que “en este caso se está exagerando el significado de una conversación. Yo no sé con precisión cuándo habrían empezado los contactos del futuro gobierno de José Antonio Kast con Trinidad Steinert, pero me atrevería a asegurar que en ningún caso fue antes de que José Antonio Kast fuera elegido presidente el 14 de diciembre“.

Eso sí, consultado por si el equipo del presidente electo debería aclarar los tiempos en que se llevó a cabo el contacto con la exfiscal, afirmó que “sí, por supuesto, mientras más claridad en esto, mejor”.

Su par de la UDI, Guillermo Ramírez, apuntó a que es “una crítica débil y un poco absurda. O sea, es evidente que para que ella llegue a ser ministra tiene que haber conversado con el presidente Kast. Eso es obvio. Esto no fue telepáticamente, esto fue una conversación (...). Eso no tiene nada de raro y yo no entiendo dónde puede haber un conflicto ahí”.

El diputado y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, también defendió el nombramiento: “En Chile estamos en un país libre, no existe ningún tipo de impedimento para que una administración, un partido político, converse con un fiscal y le ofrezca un trabajo, siempre y cuando no sea a cambio de una contraprestación”.

Y añadió: “Lo que yo veo es que el nuevo gobierno lo que ha hecho ha sido contactar a una persona que tiene experiencia en el combate contra el crimen organizado y pedirle que sea ministra de Seguridad”.