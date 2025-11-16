Del PT brasileño y el FA uruguayo: los “observadores” internacionales de Jara

Un grupo de representantes de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina (Copppal) se encuentra en Chile con motivo de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

En conversación con La Tercera, la argentina, Dolores Gandulfo, presidenta del organismo, explicó que “nosotros somos una organización que hace observación electoral, ya tiene 10 años el observatorio electoral de la Copppal, y en ese marco nosotros, obviamente respetando la normativa electoral de cada uno de los países, observamos elecciones en aquellos países donde efectivamente existe tal normativa”.

Sin embargo, aclaró que “en el caso de Chile, de Argentina y Uruguay, no existe tal figura de observación internacional, por lo tanto, nosotros en este momento no vinimos en calidad de misión de observación, y por el interés que representa un proceso electoral aquí en Chile, sobre todo en el marco de un proceso donde se ha dado una tasa de fragmentación del sistema político en el marco de la cantidad de candidaturas que hay en este proceso, obviamente como organización de partidos políticos nos interesa conocer cómo iba a ser la experiencia de elección acá, con el restablecimiento del voto obligatorio”.

Resultados en el comando de Jara

Por lo tanto indicó que como no es una misión de observación, el rol de la misión en Chile ha sido tener reuniones con los partidos políticos progresistas que son parte de la organización y con otros actores de relevancia política y de la academia en Chile.

Dijo que la coordinación de la visita se hizo con algunos de los partidos que apoyan la candidatura de Jeannette Jara y que estarán en la tarde en el comando de la candidata oficialista mientras se dan a conocer los resultados.

Además de Gandulfo la comitiva que visita Chile está compuesta por el senador mexicano, Alejandro Moreno; el diputado mexicano, Hugo Gutierrez; el miembro del gobierno de Lula da Silva, Everton Gomes; el peruano Gerardo Morris; el miembro del gobierno del Frente Amplio de Uruguay, Sebastian Hagobian; y Cony Reuter, del movimiento socialista europeo.