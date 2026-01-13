SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Desde Kast Adriasola a Gustavo Gatica: diputados electos participan de jornada de preparación para el Congreso

    El encuentro fue impulsado por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile.

    Por 
    Josefa Sciammaro

    Con el objetivo de fortalecer el inicio de un nuevo ciclo legislativo, el programa Más para Chile realizó el “Encuentro de Diputados y Diputadas electos”, una instancia de reflexión y vinculación dirigido a quienes debutan por primera vez en el Congreso Nacional.

    Entre los asistentes destacaron varios liderazgos de distintos sectores políticos, quienes se reunieron durante dos jornadas —11 y 12 de enero— para reflexionar sobre los desafíos a los que se enfrentarán en el próximo período legislativo y compartir experiencias en un diálogo transversal.

    Algunos de los parlamentarios electos presentes fueron José Antonio Kast Adriasola (republicano), Zandra Parisi (PDG), Gustavo Gatica (Ind.-PC), Javiera Rodríguez (republicano), Constanza Schönhaut (FA), Ignacio Achurra (FA), Constanza Hube (UDI); entre otros.

    La instancia permitió a los participantes conocer distintas miradas sobre el contexto político, social y económico del país, así como generar redes de colaboración con otros diputados y diputadas que debutan en el Congreso Nacional. En este marco, se desarrollaron espacios de conversación orientados a fortalecer el trabajo legislativo desde una perspectiva de diálogo y acuerdos.

    “Chile en perspectiva: desafíos para representar a la sociedad actual”, fue uno de los principales foros de la jornada y contó con la exposición de José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile; Matías Bargsted, director del Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Josefina Araos, subdirectora de Investigación del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES) y columnista de La Tercera. Sus exposiciones entregaron claves y contexto sobre el Chile actual para la nueva generación de parlamentarios.

    12/11/2025 - GUSTAVO GATICA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Asimismo, los asistentes participaron en sesiones formativas orientadas a entregar herramientas iniciales para el ejercicio parlamentario. La Biblioteca del Congreso Nacional realizó una exposición sobre las distintas etapas y alcances del proceso legislativo; todo esto, en pos de una mejor comprensión del funcionamiento institucional del Congreso.

    El encuentro también permitió relevar la participación de ocho becados del programa Más para Chile que lograron ser electos como diputados tras haber formado parte de la primera instancia de liderazgo democrático impulsado por la misma plataforma. Entre ellos destacan el hijo del presidente electo José Antonio Kast; Fabíán Ossandón (PDG); Tatiana Urrutia (FA); Andrea Macías (PS), entre otros.

