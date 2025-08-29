SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Desmarque de Jara del PC, minutas y telefonazos: las desesperadas gestiones del comando para enfrentar su última crisis

Tras tres errores personales de la propia abanderada presidencial, esta semana en Londres 76 debieron hacer frente al choque de trenes que se desató entre el PC y el Socialismo Democrático, generado por la crítica de Carmona a Marcel.

David TralmaPor 
David Tralma
Santiago 6 de Julio 2025. La candidata presidencial de la centroizquierda, Jeannette Jara, asiste al aniversario de los 113 años del Partido Comunista de Chile en el Teatro Caupolican Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

Desde su gira regional en el sur del país, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), debió coordinarse con su comando para intentar contener la crisis política que marcó su semana.

Esto luego del choque de trenes que protagonizaron su vocero, Ricardo Lagos Weber (PPD), y la integrante de su comité estratégico, Bárbara Figueroa (PC), dos pesos pesados de su centro de operaciones. Todo esto a raíz de la crítica de Lautaro Carmona al exministro de Hacienda, Mario Marcel.

El conflicto transparentó las dos almas que conviven dentro de la campaña de Jara, tironeada por el PC y por el Socialismo Democrático apoya la opción de Jara tras su triunfo en la primaria. Un problema recurrente que ha complicado en más de una ocasión al gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Todo inició el domingo, cuando el timonel del Partido Comunista confrontó a Marcel y lo comparó con un “dios” que impidió el avance de mayores políticas sociales. Aquello enardeció al Socialismo Democrático, lo que llevó a Lagos Weber a plantear el lunes que Carmona estaba “aportillando” la campaña. Esta idea se instaló en el PS y el PPD. La respuesta del PC vino de Figueroa, otrora generalísima de la campaña de Jara en las primarias, quien el martes lo llamó a abstenerse de criticar a Carmona y a centrarse en la cruzada electoral.

El cruce encendió las alertas del comando de Jara. Fue el primer enfrentamiento público entre dos personeros de Londres 76, lo que afectó el rumbo del diseño de campaña ideado por el sociólogo Darío Quiroga. La candidata debió responder todos los días por la polémica y el foco de su despliegue en regiones se desvió.

La polémica obligó al comando a activar un diseño para contener la crisis que dejó expuesta a la candidata.

Dentro del centro de operaciones son dos las principales instancias las que elaboran minutas para ordenar el relato de la campaña. Uno es el grupo de datos que lidera el senador Daniel Núñez (PC) y otro es el de comunicaciones que encabeza Susana González (PC), exjefa de gabinete de la ministra Camila Vallejo. Desde este último espacio buscaron bajar la tensión y enviaron instrucciones con tres focos: no pelear entre ellos, concentrarse en José Antonio Kast y en el despliegue regional de Jara.

El mismo martes en la tarde Figueroa bajó el tono y, en su llegada al comando, apuntó contra la propuesta previsional de Kast. El comando suspiró con alivio, Lagos Weber también dejó de lado el conflicto y esperaban que no pasara a mayores.

El lunes, Figueroa había participado de la reunión del comité estratégico y, concuerdan asistentes del encuentro, casi ni intervino. Luego hubo cita de voceros, se les reforzó las directrices e informó que sería la candidata Jara quien le respondería a Carmona.

Pero todo se volvió a agitar el miércoles por la mañana. Figueroa, en una jugada que dejó “en fuera de juego al comando”, nuevamente encendió la discusión y, en Nuevo Mundo, reafirmó las críticas de su colectividad a Marcel y protagonizó una cerrada defensa a Carmona, quien aún se encontraba en México.

La preocupación se volvió a instalar en el comando y se decidió ir un paso más allá. Por esos momentos el jefe de gabinete de Jara, Jorge Millaquén (PS), y el encargado de estrategia, Darío Quiroga (independiente), tomaron cartas en el asunto y conversaron con los protagonistas.

Así, fuentes del comando vieron a Quiroga conversar con Figueroa -integrante de equipo que él coordina- y, además, dan cuenta de un llamado telefónico de Millaquén a Lagos Weber, para intentar poner paños fríos. Este último, sin embargo, estaba incómodo, pues él ya había bajado el tono de la discusión, lo que se reflejó en sus entrevistas y cuñas. El dirigente socialista -jefe de gabinete de Jara en el Ministerio del Trabajo- también debió contener a los parlamentarios del Socialismo Democrático, a quienes contactó para evitar escalar el conflicto y advertirles que Jara sería quien respondería.

Desde el sur, en tanto, la candidata se mostraba preocupada. El martes salió al paso de la grieta expuesta de su comando y planteó que ella no era la “mamá de ninguno de los dirigentes” y que los personeros de su centro de operaciones debían concentrarse en la campaña presidencial y no en rencillas políticas. "Estoy concentrada en otros temas“, agregó la abanderada del oficialismo.

El llamado al orden de Jara no se quedó ahí. Como lo conversaron los voceros el lunes, ella debía apuntar contra Carmona y responder a la crítica que le hizo a Marcel, compañero de ruta de la candidata en el comité político de Boric y principal aliado para sacar adelante la reforma de pensiones.

En ese sentido, Jeannette Jara volvió a arremeter el miércoles, cuando planteó que no estaba en nada de acuerdo con la ofensiva del timonel del Partido Comunista, tienda en la que ella milita desde los 14 años. Junto a eso, reforzó su llamado en búsqueda de la responsabilidad fiscal.

Estos dardos de Jara dejaron en una posición incómoda a Figueroa, quien, dentro del comando, navegó entre sus roles de secretaria general del PC, que en las parlamentarias debe fidelizar su voto de izquierda, y el de integrante del comando de la exministra del Trabajo, donde apuntan a un electorado más moderado y despolitizado de cara a la presidencial.

Dentro de Londres 76 justifican la jugada de Jara al advertir que ella debía enviar un fuerte mensaje de autonomía del PC, para así tomar distancia de la tienda de Vicuña Mackenna 31 y reforzar que ella es la abanderada de todo el oficialismo.

Este viernes, dentro del comando los ánimos están mejor. De hecho, celebran el llamado que hizo este jueves en la mañana Figueroa a Lagos Weber, para poner paños fríos al asunto.

Sin embargo, advierten que este tipo de enfrentamientos crecerán con el correr de la campaña. De hecho, en el entorno de Jara cuentan con que desde distintos sectores del oficialismo se mantendrán las críticas. “Es algo con lo que tendremos que saber jugar”, dice una alta fuente del comando.

Allí, también advierten que la encargada programática, Camila Miranda (FA), fue quien resumió de manera más cruda la realidad que enfrentaron durante la semana. La abogada de la Universidad de Chile dijo el miércoles, en conversación con el programa “Descabelladas”, que aún: “Está afinándose la máquina del comando y también de los diálogos de los partidos para poder estar a la altura (de la contienda electoral)”.

Más sobre:Jeannette JaraLautaro CarmonaBárbara FigueroaRicardo Lagos WeberDarío QuirogaJorge Millaquén

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

La crítica de Kast a las cifras de desempleo: “Inmenso retroceso”

Abbas insta a EE.UU. a reconsiderar su decisión de impedirle acudir a la Asamblea General de la ONU

Caso Factop: Tribunal condena a exasesor de los hermanos Jalaff, pero reconoce su colaboración

Metro de Santiago deja las pérdidas al primer semestre por un mayor tráfico de pasajeros y alza de la tarifa técnica

Vapores registra pérdidas en el segundo trimestre, pero sigue acumulando ganancias en 2025

Gajardo defiende permanencia del Museo de la Memoria: “El ‘nunca más’ significa tener espacios que nos recuerden los momentos más trágicos de la historia”

Lo más leído

1.
“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

2.
Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

Detienen en el Aeropuerto de Santiago a turistas estadounidenses que intentaron ingresar armas y droga al país

3.
Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

Operación Imperio: cómo fue que tres hermanos junto a su padre armaron una red para defraudar miles de millones de pesos

4.
“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

5.
Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Reforma previsional: cómo funciona el préstamo al Estado que está en la polémica presidencial y dónde se podrá revisar

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Termina el plazo para pagar la segunda cuota del permiso de circulación: ¿De cuánto es la multa por no tenerlo?

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 28 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Cuándo se publican los resultados de la Admisión Escolar 2026: revisa las próximas fechas del proceso

Cuándo se publican los resultados de la Admisión Escolar 2026: revisa las próximas fechas del proceso

La crítica de Kast a las cifras de desempleo: “Inmenso retroceso”
Chile

La crítica de Kast a las cifras de desempleo: “Inmenso retroceso”

Gajardo defiende permanencia del Museo de la Memoria: “El ‘nunca más’ significa tener espacios que nos recuerden los momentos más trágicos de la historia”

Gobierno se querella por Ley Antiterrorista tras atentado incendiario en La Araucanía

Unimarc inaugura un nuevo supermercado en la V Región
Negocios

Unimarc inaugura un nuevo supermercado en la V Región

Caso Factop: Tribunal condena a exasesor de los hermanos Jalaff, pero reconoce su colaboración

Metro de Santiago deja las pérdidas al primer semestre por un mayor tráfico de pasajeros y alza de la tarifa técnica

Qué armas tenían las turistas de EEUU detenidas en el Aeropuerto de Santiago
Tendencias

Qué armas tenían las turistas de EEUU detenidas en el Aeropuerto de Santiago

Expo MascotasF: adopciones, charlas y novedades

Cómo Europa construye una “cortina de hierro” para protegerse de un potencial ataque de Rusia

“Era un peso”: el sincero descargo de Carlos Palacios en su delicado momento en Boca Juniors
El Deportivo

“Era un peso”: el sincero descargo de Carlos Palacios en su delicado momento en Boca Juniors

Historia, valor de mercado y estadísticas: Vidal y Aránguiz lideran los duelos que marcarán un tenso Superclásico

Con insultos contra la U: el masivo arengazo de Colo Colo en la previa del Superclásico

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

La intervención de Donald Trump en los museos de EE.UU.: el debate sobre cómo contar la historia y abordar la memoria
Cultura y entretención

La intervención de Donald Trump en los museos de EE.UU.: el debate sobre cómo contar la historia y abordar la memoria

Don Francisco se reúne con colaboradores históricos de Sábados Gigantes para conmemorar los 10 años del fin del programa

Supergrass en Chile: cómo ser encantador

Abbas insta a EE.UU. a reconsiderar su decisión de impedirle acudir a la Asamblea General de la ONU
Mundo

Abbas insta a EE.UU. a reconsiderar su decisión de impedirle acudir a la Asamblea General de la ONU

Las razones tras el declive de la vida nocturna en Reino Unido

Alemania retoma el servicio militar y se suma a otros países de Europa ante amenaza rusa

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura
Paula

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador