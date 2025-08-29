Desmarque de Jara del PC, minutas y telefonazos: las desesperadas gestiones del comando para enfrentar su última crisis

Santiago 6 de Julio 2025. La candidata presidencial de la centroizquierda, Jeannette Jara, asiste al aniversario de los 113 años del Partido Comunista de Chile en el Teatro Caupolican Aton Chile

Desde su gira regional en el sur del país, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), debió coordinarse con su comando para intentar contener la crisis política que marcó su semana.

Esto luego del choque de trenes que protagonizaron su vocero, Ricardo Lagos Weber (PPD), y la integrante de su comité estratégico, Bárbara Figueroa (PC), dos pesos pesados de su centro de operaciones. Todo esto a raíz de la crítica de Lautaro Carmona al exministro de Hacienda, Mario Marcel.

El conflicto transparentó las dos almas que conviven dentro de la campaña de Jara, tironeada por el PC y por el Socialismo Democrático apoya la opción de Jara tras su triunfo en la primaria. Un problema recurrente que ha complicado en más de una ocasión al gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Todo inició el domingo, cuando el timonel del Partido Comunista confrontó a Marcel y lo comparó con un “dios” que impidió el avance de mayores políticas sociales. Aquello enardeció al Socialismo Democrático, lo que llevó a Lagos Weber a plantear el lunes que Carmona estaba “aportillando” la campaña. Esta idea se instaló en el PS y el PPD. La respuesta del PC vino de Figueroa, otrora generalísima de la campaña de Jara en las primarias, quien el martes lo llamó a abstenerse de criticar a Carmona y a centrarse en la cruzada electoral.

El cruce encendió las alertas del comando de Jara. Fue el primer enfrentamiento público entre dos personeros de Londres 76, lo que afectó el rumbo del diseño de campaña ideado por el sociólogo Darío Quiroga. La candidata debió responder todos los días por la polémica y el foco de su despliegue en regiones se desvió.

La polémica obligó al comando a activar un diseño para contener la crisis que dejó expuesta a la candidata.

Dentro del centro de operaciones son dos las principales instancias las que elaboran minutas para ordenar el relato de la campaña. Uno es el grupo de datos que lidera el senador Daniel Núñez (PC) y otro es el de comunicaciones que encabeza Susana González (PC), exjefa de gabinete de la ministra Camila Vallejo. Desde este último espacio buscaron bajar la tensión y enviaron instrucciones con tres focos: no pelear entre ellos, concentrarse en José Antonio Kast y en el despliegue regional de Jara.

El mismo martes en la tarde Figueroa bajó el tono y, en su llegada al comando, apuntó contra la propuesta previsional de Kast. El comando suspiró con alivio, Lagos Weber también dejó de lado el conflicto y esperaban que no pasara a mayores.

El lunes, Figueroa había participado de la reunión del comité estratégico y, concuerdan asistentes del encuentro, casi ni intervino. Luego hubo cita de voceros, se les reforzó las directrices e informó que sería la candidata Jara quien le respondería a Carmona.

Pero todo se volvió a agitar el miércoles por la mañana. Figueroa, en una jugada que dejó “en fuera de juego al comando”, nuevamente encendió la discusión y, en Nuevo Mundo, reafirmó las críticas de su colectividad a Marcel y protagonizó una cerrada defensa a Carmona, quien aún se encontraba en México.

La preocupación se volvió a instalar en el comando y se decidió ir un paso más allá. Por esos momentos el jefe de gabinete de Jara, Jorge Millaquén (PS), y el encargado de estrategia, Darío Quiroga (independiente), tomaron cartas en el asunto y conversaron con los protagonistas.

Así, fuentes del comando vieron a Quiroga conversar con Figueroa -integrante de equipo que él coordina- y, además, dan cuenta de un llamado telefónico de Millaquén a Lagos Weber, para intentar poner paños fríos. Este último, sin embargo, estaba incómodo, pues él ya había bajado el tono de la discusión, lo que se reflejó en sus entrevistas y cuñas. El dirigente socialista -jefe de gabinete de Jara en el Ministerio del Trabajo- también debió contener a los parlamentarios del Socialismo Democrático, a quienes contactó para evitar escalar el conflicto y advertirles que Jara sería quien respondería.

Desde el sur, en tanto, la candidata se mostraba preocupada. El martes salió al paso de la grieta expuesta de su comando y planteó que ella no era la “mamá de ninguno de los dirigentes” y que los personeros de su centro de operaciones debían concentrarse en la campaña presidencial y no en rencillas políticas. "Estoy concentrada en otros temas“, agregó la abanderada del oficialismo.

El llamado al orden de Jara no se quedó ahí. Como lo conversaron los voceros el lunes, ella debía apuntar contra Carmona y responder a la crítica que le hizo a Marcel, compañero de ruta de la candidata en el comité político de Boric y principal aliado para sacar adelante la reforma de pensiones.

En ese sentido, Jeannette Jara volvió a arremeter el miércoles, cuando planteó que no estaba en nada de acuerdo con la ofensiva del timonel del Partido Comunista, tienda en la que ella milita desde los 14 años. Junto a eso, reforzó su llamado en búsqueda de la responsabilidad fiscal.

Estos dardos de Jara dejaron en una posición incómoda a Figueroa, quien, dentro del comando, navegó entre sus roles de secretaria general del PC, que en las parlamentarias debe fidelizar su voto de izquierda, y el de integrante del comando de la exministra del Trabajo, donde apuntan a un electorado más moderado y despolitizado de cara a la presidencial.

Dentro de Londres 76 justifican la jugada de Jara al advertir que ella debía enviar un fuerte mensaje de autonomía del PC, para así tomar distancia de la tienda de Vicuña Mackenna 31 y reforzar que ella es la abanderada de todo el oficialismo.

Este viernes, dentro del comando los ánimos están mejor. De hecho, celebran el llamado que hizo este jueves en la mañana Figueroa a Lagos Weber, para poner paños fríos al asunto.

Sin embargo, advierten que este tipo de enfrentamientos crecerán con el correr de la campaña. De hecho, en el entorno de Jara cuentan con que desde distintos sectores del oficialismo se mantendrán las críticas. “Es algo con lo que tendremos que saber jugar”, dice una alta fuente del comando.

Allí, también advierten que la encargada programática, Camila Miranda (FA), fue quien resumió de manera más cruda la realidad que enfrentaron durante la semana. La abogada de la Universidad de Chile dijo el miércoles, en conversación con el programa “Descabelladas”, que aún: “Está afinándose la máquina del comando y también de los diálogos de los partidos para poder estar a la altura (de la contienda electoral)”.