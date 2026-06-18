Diputada Hube marca distancia con RN por AC contra Grau: “La UDI actúa en bloque en este tipo de decisiones”

La diputada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Constanza Hube, reforzó la postura del gremialismo ante la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA), y marcó distancia con la decisión de Renovación Nacional (RN) de dar libertad de acción a sus parlamentarios.

En diálogo con el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, la parlamentaria oficialista destacó que, en general, su colectividad apuesta por actuar en bloque en decisiones políticas de las características de un libelo acusatorio.

“La UDI toma estas decisiones en bloque, a diferencia de otros partidos que si pudieran tener cuatro o cinco alternativas, las tendrían, entre a favor, en contra, en reflexión. Pero, en general, la UDI actúa en bloque en este tipo de decisiones”, dijo.

La congresista señaló que le parece importante mantener una postura clara frente a los votantes que se identifican con una colectividad en particular. Así, dijo que aunque no firmaron la AC presentada por el Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano, en la bancada gremialista están por aprobar el libelo acusatorio contra el frenteamplista.

“Es un poco parte de lo que es la transparencia en general para el ciudadano, es que uno más o menos sepa quién es, lo que va a opinar, o más bien, para dónde se va a ir un determinado partido político, sino para qué estás dentro de ese partido”, remarcó.

Y luego agregó: “Por eso, de hecho, estoy en la UDI. Para mí es muy importante en el fondo que un partido sea predecible, sea granítico, sea consistente. Y en ese contexto, por lo menos para mí, estar en un partido político que represente eso es muy importante. No estaría en un partido político que en la práctica no representa esas características”.

Con todo, Hube aclaró que sus dichos solo apuntan a marcar la postura de su tienda y no es un cuestionamiento a determinaciones ajenas.

“Yo solamente estoy haciendo una diferencia respecto de un partido y otro. Simplemente hago la diferencia, no cuestiono las decisiones que pueda tomar Renovación Nacional u otro partido”, puntualizó.

En la conversación, la diputada también fue requerida por las próximas elecciones internas de la UDI, para las que asoman las opciones del presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, y también del histórico militante Pablo Longueira. Ahí, la parlamentaria se decantó por el primero: “Sin dudas, por Alessandri”, dijo.

Vuelos con niños de Haití

Hube además se refirió a la polémica que se abrió luego de la denuncia penal ante el Ministerio Público del Servicio Nacional de Migraciones, liderado por Frank Sauerbaum, por los vuelos que arribaron a Chile durante el gobierno de Gabriel Boric con niños provenientes de Haití.

La diputada arremetió en duros términos en contra del exdirector de Migraciones, Luis Thayer, calificando sus explicaciones de “paupérrimas”.

“Dijo que acá se habían cancelado en algún momento el programa de reunificación, que se había metido un poco de mano en eso, pero la verdad es que el memorándum interno, que el mismo firma, flexibilizó en el fondo lo que fueron las reglas o los requisitos para que niños entraran, un grupo de niños importante, entraran con un solo adulto responsable, sin los papeles necesarios”, recalcó.

A eso añadió que “ahí hay una falta autocrítica bastante grave, bastante importante y obviamente también una muestra de que cuando el Estado falla o cuando muchas veces también, al menos el balance preliminar de políticas públicas que pueden tener una cierta intención ideológica, termina generando en el fondo este tipo de drama”.

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