Diputada Labra pide no seguir aplazando votación de proyecto que obliga al Presidente a someterse a un test de drogas de pelo

Su preocupación por el retraso en la tramitación del proyecto de ley que obliga al Presidente de la República y a las altas autoridades públicas a someterse a un test de drogas mediante análisis de pelo y cuyos resultados deberán ser públicos, expresó la diputada Paula Labra (IND. RN).

La parlamentaria hizo un llamado directo a los comités parlamentarios a poner el proyecto en tabla la próxima semana, señalando que el país necesita gestos concretos desde la institucionalidad, sobre todo en momentos en que el tráfico de drogas ha escalado a niveles alarmantes, involucrando incluso a nuestras Fuerzas Armadas.

La parlamentaria aludió al reciente anuncio del Ejército de Chile de la aplicación de test de drogas a los miembros de sus filas, tras encontrarse sustancias ilícitas en dependencias militares.

“Si las Fuerzas Armadas han decidido actuar frente a hechos graves, es aún más urgente que el poder civil muestre el mismo compromiso. Es hora de que las autoridades políticas estén a la altura”, manifestó.

Por lo mismo, emplazó directamente a los comités parlamentarios a no eludir el tema. “Llevamos tres semanas con nuestro proyecto de ley en los últimos lugares de la tabla, sin alcanzar a ser votado . Por lo mismo, solicito que se dé prioridad a este proyecto la próxima semana, para no demorar más su tramitación y que pueda prontamente convertirse en ley. No necesitamos más pruebas para evidenciar que el narcotráfico y la drogadicción han permeado en niveles impensados”.