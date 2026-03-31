Diputado Bassaletti valora freno al recorte en Seguridad: “Hay ciertas cuestiones que, si estás en crisis, es necesario mantener”

El diputado del Partido Republicano, Enrique Bassaletti, se refirió la mañana de este martes al retroceso en los recortes en Seguridad, valorando la medida y señalando que “hay ciertas cuestiones que, si estás en crisis, es necesario mantener”.

En conversación con Radio Duna, Bassaletti sostuvo que “yo creo que primero hay que reconocer que el esfuerzo es totalmente entendible, el estrecharse el cinturón”.

En esa línea, el parlamentario y excarabinero, defendió la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto público, asegurando que “Nadie podría hoy día decir que fue una mala medida el hecho de producir una mayor eficiencia, porque, ojo, aquí ha quedado bastante en evidencia que ha habido despilfarro, que ha habido platas mal gastadas, sin ni siquiera contar aquellos aspectos que están hoy día investigados por la justicia”.

Asimismo, planteó que “buscar reducir dinero en la cuestión administrativa, es razonable, pero es mejor no arriesgarse y poder ejecutar el presupuesto de las instituciones como estaba diseñado y aprobado el año pasado”.

“Aquí había que hacer acciones que no son populares y eso ha tenido, claramente, efectos”, expresó.

Polémica por la ministra de Seguridad

En la ocasión, el diputado también abordó la situación de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y la polémica surgida con la PDI, por el llamado a retiro de la prefecto Consuelo Peña, señalando que “hay que darle tiempo al tiempo también. Yo sé que está en la polémica algunas cosas que se irán a dilucidar”.

“El próximo lunes está invitado el director de la PDI, va a ser súper concreto, pero yo creo que se ha puesto mucho el foco en eso y también eso quita tiempo, quita energía para dedicarse a lo que todos esperamos, que pueden salir adelante con medidas que impacten rápido en la seguridad nacional”, añadió.

Además, sostuvo que “la ministra señaló que había sido una decisión institucional”, enfatizando que “mientras no haya una diferencia en eso, para mí, por ahora, está todo bien. Se ha cumplido la institucionalidad cabalmente”.

Según agregó, “yo espero que se aclare para poder pasar a los temas importantes, en realidad. Yo creo que ha sido muy exagerada toda esta reacción”.

El diputado además sostuvo que “no quiero referirme a este caso en particular, pero yo soy testigo en mi experiencia, que han habido oficiales generales, voy a hablar de Carabineros, que no han tenido un buen desempeño, ha habido algo que no es, digamos, atendible, que se ventile públicamente, que hace necesario que se le llame a retiro, eso ha pasado siempre”.

“Por eso es que es malo empezar a dar hipótesis, porque en el fondo estamos jugando a adivinar”, expresó.