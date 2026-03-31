SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Diputado Bassaletti valora freno al recorte en Seguridad: “Hay ciertas cuestiones que, si estás en crisis, es necesario mantener”

    En la ocasión, el diputado del Partido Republicano además se refirió a la situación de la ministra Steinert por la PDI, apuntando que "yo creo que ha sido muy exagerada toda esta reacción”.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El diputado del Partido Republicano, Enrique Bassaletti, se refirió la mañana de este martes al retroceso en los recortes en Seguridad, valorando la medida y señalando que “hay ciertas cuestiones que, si estás en crisis, es necesario mantener”.

    En conversación con Radio Duna, Bassaletti sostuvo que “yo creo que primero hay que reconocer que el esfuerzo es totalmente entendible, el estrecharse el cinturón”.

    En esa línea, el parlamentario y excarabinero, defendió la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto público, asegurando que “Nadie podría hoy día decir que fue una mala medida el hecho de producir una mayor eficiencia, porque, ojo, aquí ha quedado bastante en evidencia que ha habido despilfarro, que ha habido platas mal gastadas, sin ni siquiera contar aquellos aspectos que están hoy día investigados por la justicia”.

    Asimismo, planteó que “buscar reducir dinero en la cuestión administrativa, es razonable, pero es mejor no arriesgarse y poder ejecutar el presupuesto de las instituciones como estaba diseñado y aprobado el año pasado”.

    “Aquí había que hacer acciones que no son populares y eso ha tenido, claramente, efectos”, expresó.

    Polémica por la ministra de Seguridad

    En la ocasión, el diputado también abordó la situación de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, y la polémica surgida con la PDI, por el llamado a retiro de la prefecto Consuelo Peña, señalando que “hay que darle tiempo al tiempo también. Yo sé que está en la polémica algunas cosas que se irán a dilucidar”.

    “El próximo lunes está invitado el director de la PDI, va a ser súper concreto, pero yo creo que se ha puesto mucho el foco en eso y también eso quita tiempo, quita energía para dedicarse a lo que todos esperamos, que pueden salir adelante con medidas que impacten rápido en la seguridad nacional”, añadió.

    Además, sostuvo que “la ministra señaló que había sido una decisión institucional”, enfatizando que “mientras no haya una diferencia en eso, para mí, por ahora, está todo bien. Se ha cumplido la institucionalidad cabalmente”.

    Según agregó, “yo espero que se aclare para poder pasar a los temas importantes, en realidad. Yo creo que ha sido muy exagerada toda esta reacción”.

    El diputado además sostuvo que “no quiero referirme a este caso en particular, pero yo soy testigo en mi experiencia, que han habido oficiales generales, voy a hablar de Carabineros, que no han tenido un buen desempeño, ha habido algo que no es, digamos, atendible, que se ventile públicamente, que hace necesario que se le llame a retiro, eso ha pasado siempre”.

    “Por eso es que es malo empezar a dar hipótesis, porque en el fondo estamos jugando a adivinar”, expresó.

    Más sobre:Enrique BassalettiSeguridadRecorte

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Revelan que Italia se negó a que aviones de EE.UU. usaran su base en Sicilia para operaciones en Medio Oriente

    Avión comercial proveniente de Atlanta tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto de Antofagasta

    Trump avisa a países europeos de que Estados Unidos no les ayudará en su defensa tras su inacción en Ormuz

    Kast no descarta excepciones en el recorte del 3% a ministerios

    Kast respalda a Steinert por polémica remoción de la prefecta (r) Peña y sostiene que Cerna “le solicitó la renuncia”

    Kast justifica remoción de directora del SernamEG en medio de tratamiento contra cáncer: “La confianza no se dio”

    Lo más leído

    1.
    “Si esto es real, duele”: Evelyn Matthei, Karla Rubilar y María José Gatica critican decisión del gobierno de remover a directora de SernamEG

    “Si esto es real, duele”: Evelyn Matthei, Karla Rubilar y María José Gatica critican decisión del gobierno de remover a directora de SernamEG

    2.
    Expulsiones de inmigrantes: la gran apuesta de La Moneda para intentar recuperar el respaldo ciudadano

    Expulsiones de inmigrantes: la gran apuesta de La Moneda para intentar recuperar el respaldo ciudadano

    3.
    Gobierno retira desde Contraloría decreto que permite implementar nueva Ley de Adopción

    Gobierno retira desde Contraloría decreto que permite implementar nueva Ley de Adopción

    4.
    De “un gran anuncio” a “la descoordinación es total”: parlamentarios y decisión de no reducir presupuesto del Ministerio de Seguridad

    De “un gran anuncio” a “la descoordinación es total”: parlamentarios y decisión de no reducir presupuesto del Ministerio de Seguridad

    5.
    Sube presión contra ministra Steinert: oficialismo lanza primeras críticas y pide aclarar remoción de la prefecta (r) Peña

    Sube presión contra ministra Steinert: oficialismo lanza primeras críticas y pide aclarar remoción de la prefecta (r) Peña

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Ir al trabajo en bicicleta: la guía definitiva para pedalear de forma segura en Santiago

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Esto es lo que le pasa a tu cerebro cuando te jubilas, según la ciencia

    Servicios

    Temblor hoy, martes 31 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 31 de marzo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian peaje a luca por los feriados de Semana Santa: revisa las rutas y horarios

    Anuncian peaje a luca por los feriados de Semana Santa: revisa las rutas y horarios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Avión comercial proveniente de Atlanta tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto de Antofagasta
    Chile

    Avión comercial proveniente de Atlanta tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto de Antofagasta

    Kast no descarta excepciones en el recorte del 3% a ministerios

    Kast respalda a Steinert por polémica remoción de la prefecta (r) Peña y sostiene que Cerna “le solicitó la renuncia”

    La volatilidad se toma el petróleo pero tanto el Brent como el WTI se negocian por encima de los US$ 100
    Negocios

    La volatilidad se toma el petróleo pero tanto el Brent como el WTI se negocian por encima de los US$ 100

    Gobierno de Boric registró un desempleo promedio de 8,4% en su periodo y se crearon más de 700 mil empleos

    El 70% de las empresas Ipsa mejoró sus resultados en 2025 y sus utilidades ascendieron a US$15 mil millones

    Qué es Gran Grif, la banda criminal acusada de la masacre que dejó decenas de muertos en Haití
    Tendencias

    Qué es Gran Grif, la banda criminal acusada de la masacre que dejó decenas de muertos en Haití

    Soy experta en seguridad de alimentos y esto debes tomar en cuenta para elegir pescados y mariscos en Semana Santa

    Por qué el cielo en Australia se tiñó de color rojo sangre

    “Genera tristeza llegar a este nivel futbolístico”: el duro dardo de Claudio Bravo tras la goleada sufrida por la Roja
    El Deportivo

    “Genera tristeza llegar a este nivel futbolístico”: el duro dardo de Claudio Bravo tras la goleada sufrida por la Roja

    ¿Quién es Jerall Astudillo, la carta que le queda a Fernando Ortiz para encabezar el ataque de Colo Colo ante Huachipato?

    Escándalo en las Eliminatorias europeas: Bosnia denuncia espionaje italiano antes de la final del repechaje mundialista

    El abrupto final de Sora: por qué OpenAI decidió apagar su producto más ambicioso desde ChatGPT
    Tecnología

    El abrupto final de Sora: por qué OpenAI decidió apagar su producto más ambicioso desde ChatGPT

    Review de la ROG Flow Z13-KJP: Hideo Kojima y el diseño como narrativa

    Así es CLOiD, el robot inteligente de LG que limpia, cocina y lava la ropa por ti

    Quique Neira y la reunión con Gondwana: “Pensé que no pasaría, pero mi papá siempre me decía que tenía que volver”
    Cultura y entretención

    Quique Neira y la reunión con Gondwana: “Pensé que no pasaría, pero mi papá siempre me decía que tenía que volver”

    El piano, el susto y el estreno en el rodeo: la accidentada historia de “Chile Lindo”

    Chilevisión será la nueva casa televisiva del Festival de Olmué hasta 2032

    Revelan que Italia se negó a que aviones de EE.UU. usaran su base en Sicilia para operaciones en Medio Oriente
    Mundo

    Revelan que Italia se negó a que aviones de EE.UU. usaran su base en Sicilia para operaciones en Medio Oriente

    Trump avisa a países europeos de que Estados Unidos no les ayudará en su defensa tras su inacción en Ormuz

    Zelenski acusa a Rusia de buscar que la guerra en Irán “se prolongue” para desviar la atención de Ucrania

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa
    Paula

    Marcelina Choque Castro: mantener viva la chispa

    Sofía Calvo: “El vestir es una herramienta de comunicación y de poder”

    Energía sin comida: el consumo de bebidas energéticas en adolescentes