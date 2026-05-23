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    Política

    Diputado Diego Schalper (RN): “Soy superoficialista; los buenos amigos están dispuestos a decir las cosas cuando no están bien”

    El legislador desestima tensiones con Hacienda y la UDI por la tramitación del megaproyecto. Dice que su bancada "apoyó con fuerza el corazón de la reforma".

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    Diputado Diego Schalper (RN). PEDRO RODRIGUEZ

    “El gabinete ha ganado en tonelaje”, a juicio del diputado y jefe de bancada de RN, Diego Schalper.

    Si bien admite que “siempre nosotros aspiraríamos a que hubiese mucha representación de nuestro partido”, se declara “muy conforme” con la reorganización del gobierno y valora la llegada de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad.

    Tras el despacho del megaproyecto por la Cámara, dijo que era un hito para la reconstrucción económica. ¿Se subsanaron los reparos del Consejo Fiscal Autónomo?

    Chile necesita volver a crecer para que las familias vuelvan a respirar. Aquellos que creemos en una derecha solidaria, tenemos claro que la reconstrucción económica no es un lujo ideológico, sino que una urgencia social. Hay que mirar lo que ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo, pero entendiendo que la alternativa de no hacer nada es mantener a las familias sin capacidad de respirar.

    ¿Cómo deberían subsanarse esas alertas? ¿Más gradualidad? ¿Atenuar las rebajas de impuestos?

    Le hemos propuesto al gobierno otras alternativas adicionales de generación de ingresos, impuestos a los vaper, a las apuestas en línea, revisar la sugerencia del consejo asesor en lo referente a la sobredotación en Servicios Locales de Educación Pública. Alternativas hay, pero lo central es volver a crecer.

    ¿Y qué se debe mejorar adicionalmente?

    En RN nos la jugamos por el planteamiento social en educación, por la capacitación, porque creemos que para que a esta reforma le vaya bien, era necesario habilitar la concurrencia de otros. Nos hemos sentido superaliados de la reforma. Hay que mirar, obviamente, la compensación a los municipios en la rebaja de contribuciones. Tenemos que mirar el subsidio al empleo. El tema de la capacitación es movilidad social. Es el corazón de la derecha que queremos representar, una derecha solidaria que, además, entiende la importancia del crecimiento.

    ¿Esa fue la razón para oponerse al fin de la franquicia Sence, aunque el gobierno planteó corregirla?

    Estoy muy conforme con que la mayoría de la sala haya acogido nuestro planteamiento, incluso con algunos colegas de la UDI. Le hicimos llegar al gobierno una propuesta de corrección y confiamos en que en el trámite de segunda en el Senado esto se va a corregir.

    Y producto de ese rechazo al fin de la franquicia Sence, ¿terminaron tensas las relaciones con el ministro de Hacienda?

    Cuando uno en la vida piensa en un buen amigo, se acuerda de aquellas personas que a uno lo aconsejan e, incluso, lo corrigen cuando uno no está haciendo lo correcto. Nuestra relación con el gobierno y con el ministro es ese tipo de apoyo. Siento que fuimos una contribución para que el proyecto saliera lo mejor posible.

    Deduzco que el ministro Quiroz hubiera preferido que se aprobara el artículo del Sence para corregirlo en el Senado. El rechazo fue una medida drástica.

    El ministro valoró el hecho de que RN apoyara con decisión el corazón de la reforma, incluso aquellas cosas que no eran fáciles. Piense usted que en la propuesta de inconstitucionalidad de sala cuna, siendo nosotros uno de los principales promotores de la sala cuna en el Senado, no estuvimos dispuestos a acompañar algo inconstitucional, a diferencia de otras fuerzas. RN entiende la lealtad para que se tomen buenas decisiones. Creo que el ministro valora la capacidad que tiene RN de tomar decisiones difíciles.

    A su juicio, ¿fueron más leales con la propuesta gubernamental que otras bancadas?

    No me pongo en términos de comparación. RN apoyó con fuerza el corazón de la reforma. En aquellos puntos donde había que poner votos difíciles, RN se mantuvo firme, pero al mismo tiempo, nos la jugamos por fortalecer el proyecto en temas como el Sence y la propiedad intelectual precisamente para ganar en transversalidad y en compromiso social.

    Respecto del uso de la propiedad intelectual por la inteligencia artificial, ¿ya no debiera reponerse en el Senado?

    La opinión nuestra, que además fue ampliamente respaldada en la sala, es que el desarrollo en tecnología y en innovación tiene que respetar la libertad creativa y el derecho a la propiedad intelectual. Si no se da con una fórmula que sea capaz de combinar ambos elementos, lo aconsejable es discutir eso en otros espacios.

    Respecto de la relación con la UDI, fue evidente que tuvieron estrategias distintas. ¿Terminaron resentidas esas relaciones con quienes son sus aliados históricos?

    No, para nada. Entendemos que cada partido político aporta desde su identidad a la anchura del gobierno de unidad. Si usted mira la votación del Sence, esto cruzó la frontera de RN.

    Pero fue notorio, a través de declaraciones, que hubo tensiones con la UDI. ¿Eso no abona a la idea de disolver Chile Vamos?

    Después del cambio de gabinete, Chile Vamos salió fortalecido. El gobierno del Presidente Kast descansa en la fortaleza política de los ministros Alvarado y García, y ahora se suma el ministro Arrau. Junto con el ministro Quiroz, en la parte económica, dan un sostén político al gobierno. Por lo tanto, al revés, si algo ha quedado de manifiesto en la tramitación es que Chile Vamos es aquella derecha que tiene capacidad de construir puentes.

    ¿Usted se siente semioficialista como se motejó por parte del diputado Cristián Araya?

    Yo me siento superoficialista, a diferencia de lo que ellos creen, porque ser oficialista consiste en votar en los momentos difíciles con el gobierno. Soy superoficialista. Como le decía, los buenos amigos y los apoyos leales son aquellos que, además de respaldar, están dispuestos a decir las cosas cuando no están bien para lograr buenas decisiones.

    Más sobre:PolíticaDiego SchalperRNMegaproyectoMegarreforma

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